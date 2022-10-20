日元能否守住150大關?

日本財務省和央行在9月22日對外匯進行干預後也沒能阻止日元的連續下跌，自10月5日以來，美元兌日元從144.1連續上漲，截至10月19日已經連續11個交易日上漲。當前報價為149.92，創1990年8月以來的最低水平。距離150的心理大關僅差一步之遙。

投資者加大對日債的拋售力度，日本10年期國債收益率突破日本央行的0.25%的上限，這是自6月17日以來首次突破了日本央行的政策上限。 5年期日債收益率升至0.12%，為2015年7月以來的最高水平。 20年期日債收益率上升至1.125%，為2015年9月以來的最高水平。 30年期日債收益率上升至1.525，為2015年6月以來最高水平。

日本首相岸田文雄表示，不能容忍突然的、過度的和基於投機行為的過度外匯波動。日本財務大臣鈴木俊一表示，政府將果斷採取適當行動應對外匯市場的過度波動。

美元兌日元在10月20日早盤時段表現平平，一直徘徊在149.93附近。體現出淡友正在警惕日本政府可能在某個時候醞釀新一輪的干預措施。

2022年9月，日本外匯儲備創紀錄地減少至1.238萬億美元。財政部的最新數據顯示，日本上月在干預行動中花費了創紀錄的2.8萬億日元（約190億美元）。日本可直接使用外匯現金存款大約在1360億美元，和上月保持一致。而外國債券比上個月減少了515億美元。這說明日本央行干預匯率拋掉了一定規模的美債。

然而，即使日本政府可能進行新一輪外匯干預，這可能在短期對日元起到一定的支撐作用，但從目前來看，仍然難以扭轉日元貶值的趨勢。

日本想在根本上扭轉日元貶值趨勢，需要在經濟上下足功夫，擴大內需，刺激出口縮小貿易逆差，利用日元貶值吸引外資投資。但當前在出口方面，汽車、半導體出口下滑，海外需求在經濟下行週期下也呈現疲態。因此，目前日本沒有更多的選擇扭轉當前態勢，只能通過短期干預措施引導市場預期，防止日元突發性崩盤。在貨幣政策上沒有調整空間，如果放棄收益率曲線控制，日本當前超過250%的負債率可能讓日本政府還不上利息面臨破產的局面。能做的只有「躺平」，撐過美聯儲的加息週期。

美元兌日元 USDJPY —— 週線圖（10月20日）來源：CMC Markets

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然而，從交易層面來看，由於我們無從得知日本政府是否會在日元跌破150後採取突發性的干預措施。因此現階段選擇追沽日元的風險巨大，穩健的投資者應當等待回調後的買入時機。

從週線RSI指標上看，價格再次觸及到了極度超買區域，該指標在前兩次出現在超買區域後，日元在5月和7月呈現一定程度的反彈。



