今日市場展望：離岸人民幣兌美元跌破7.1，美日觸及145，澳元恐維持弱勢。



美聯儲在9月22日的利率會議如市場預期加息75個基點，而點陣圖顯示美聯儲在2022年底的利率中值在4.4%。因此市場預期美聯儲可能在11月和12月的會議上分別加息75和50個基點。

該預期促使美元指數進一步走強，離岸人民幣兌美元在今日跌破7.1，符合我們在上周五的預期。

鮑威爾錶示，美聯儲將竭盡全力抑制通脹，但點陣圖預期不代錶計劃或承諾。加息的幅度取決於未來的數據，而在某些時候會考慮放緩加息速度。

市場現階段的走勢屬於消化美聯儲今年最激進的貨幣政策，而下一個市場的指引將是美國9月的就業報告和通脹數據。美聯儲有可能會根據之後的數據對加息幅度進行調整，如果數據顯示價格壓力進一步緩解，美聯儲今年的加息幅度存在不及點陣圖預期的可能性。

短期在缺乏數據進一步指引的情況下，美元兌人民幣可能存在一定的修復空間。

但從今年來看，人民幣兌美元在今年將維持貶值趨勢，可能會醞釀進一步的下行，若有效跌破7.1，或進一步跌至7.2附近。

美元兌人民幣 USD/CNH —— 日線圖（9月22日）

來源：CMC Markets

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美元兌人民幣 USD/CNH —— 4小時圖（9月22日）

來源：CMC Markets

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美元兌人民幣觸及上行趨勢的上軌壓力7.1附近。

日線和4小時RSI指標呈現超買，短期有一定的回落概率。

若出現回落，第一目標參考斐波那契23.6%的7.061，若跌破該位置或進一步回落至7.03，該位置為上行通道下軌支撐



美元兌日元 USD/JPY

9月22日北京時間11：00日本央行公佈利率決議，如市場預期一樣，日本央行維持基准利率在-0.1%不變，繼續維持債券收益率曲線控制政策。

日本央行錶示短期和長期將利率維持在目前或更低的水平，將在必要時採取額外的寬鬆政策。

由於日本央行錶現鴿派，促使美元兌日元升至145，目前價格稍有回落，運行在144.75附近。

當前需要等待日本央行行長黑田東彥在下午的新聞發佈會上對當前匯率的看法，此前日本央行曾口頭錶示將幹預匯市，但美國和日本在貨幣政策的進一步分化不足以改變日元的疲弱態勢。

美元兌日元 USDJPY —— 日線圖（9月22日）

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觀察本周能否突破企穩在145上方，若成功則有望進一步上行至上行通道上軌壓力147。

若不能，價格可能短期面臨修正，下方支撐為141.3，隨後是139.3



澳元兌美元 AUD/USD

澳元兌美元 AUD/USD —— 日線圖（9月22日）

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澳美昨日跌破0.668，在圖形結構上跌破震蕩下行通道支撐，雙底結構被破壞，因此價格或進一步延續下行趨勢。

若出現反彈修正，上方阻力參考0.665。策略以逢高看空為主。



