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人民幣兌美元兩周跌近2000點創兩年來新低，是否會破7？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

30 Aug 2022, 13:40

威爾在上周五的傑克遜霍爾全球年會發錶了非常“鷹派”的演講，打擊了市場此前對於美聯儲政策轉嚮的預期，2023年降息已成為小概率事件，美元指數應聲走強，併在周一最高漲至109.44，續創2002年高點。非美貨幣普遍下跌，美元兌人民幣（離）周一走升突破6.9。截至8月30日，美元兌人民幣（離）匯率低開走高，當前為6.9247。

美元兌人民幣 USD/CNH —— 日線圖（8月30日）

來源：CMC Markets

 

本輪人民幣走弱從8月15日開始，截至8月30日跌幅接近2000點。其轉摺點邏輯為1）8月15日公佈中國7月信貸數據，社融、新增人民幣貸款超預期大幅度收窄，宏觀經濟仍顯疲態，央行進一步降息穩固穩增長態勢；2）美聯儲多位官員自8月中以來釋放鷹派信號，促使9月加息75個基點預期升溫，鮑威爾在8月26日的年會上將這一預期推至高潮。

截至8月30日，根據CME的FED Watch的預測顯示，美聯儲在9月加息75個基點的概率為72.5%，加息50個基點的概率為27.5%。

美聯儲主席鮑威爾錶示7月的通脹回落併不足以讓美聯儲相信通脹已經明顯改善，需要參考更多的“數據”。

而這些數據具有重要指導意義的為8月非農就業（9月2日公佈）和CPI（9月13日公佈）。

根據市場預期，8月非農就業新增人口略有下滑，但失業率預期維持前值3.5%不變，意味著勞動力市場仍舊強勁，對美聯儲當前的鷹派基調不會產生較大擾動。

而8月的通脹可能仍具有黏性，7月通脹的回落主要由於汽油價格的下跌，而8月的油價在沙特的減產預期下，重新有走強之勢。

美國WTI原油 Crude Oil WTI —— 日線圖（8月30日）

來源：CMC Markets

 

大宗商品價格8月以來持續回暖，收復自6月底以來的所有跌幅。

彭博商品指數 —— 日線圖（8月30日）

來源：CMC Markets

利率的提升雖然導致購房意願回落，房價大幅度下跌，由此傳導租房需求大幅度提升，從而導致房租上漲，推升核心CPI走升。

8月Markit服務業PMI初值意外錄得44.1，遠低於預期的49.8，前值為47.3，反映出美國的服務業受加息影響呈現走弱態勢，需求端受到抑制，從這一方面來看，8月服務業通脹或得到有效緩解。

初步結論來看，CPI的重要分項能源價格在8月錄得反彈，佔核心CPI比重較大的住房通脹或仍有上升態勢。8月通脹數據或仍維持高位，這或進一步強化9月加息75個基點的預期，美元在短期或維持強勢趨勢。

 

美元還能走多遠？


若美聯儲在9月加息75個基點，聯邦基金利率將升至3% – 3.25%，隨後只剩下11月3日和12月15日的兩次會議，美聯儲或在三次連續加息75個基點後評估經濟與通脹，考慮到11月的中期選舉來臨，美聯儲政策或開始放緩，11月、12月或分別加息50、25個基點。至2022年底，聯邦基金利率或升至3.75% - 4%。

多項經濟指標指嚮美國經濟增長已呈現放緩趨勢，美元可能在年底至明年年初進入到高位築頂的態勢中。雖然併不能確定美聯儲加息的峰值在哪，因為美聯儲自身也依據於後續數據的錶現。但大致可以推演隨著利率不斷的升高，需求端將持續受到打壓，失業率或得以攀升，美聯儲加息的進程或在明年上半年結束，隨後進入評估期。

由此可見，美元的牛市當前已處於強弩之末。大致推演美元走勢：年底加息放緩、歐央行加快加息進程（美元震蕩築頂，小幅走升） —— 明年可能暫停加息 （美元震蕩小幅回落） —— 通脹回落、經濟衰退、降息預期升溫 （美元掉頭走弱）。

 

人民幣匯率前景


由於下半年美元或仍呈現強勢趨勢，加上中國央行現階段的寬鬆貨幣政策，以及歐元大幅度貶值，出口增速放緩。人民幣仍面臨短期貶值壓力，美元兌人民幣有破“7“的風險。

但從中長端來看，美元兌人民幣即使破“7“也不會成為常態化錶現，原因如下

央行與政府其發力穩固宏觀經濟態勢，下半年經濟進一步回暖可期
歐央行在接下來的9，10月會議連續加息50個基點的預期升溫，年內若進一步如預期發力穩定歐元，結合當前貶值的人民幣，對中國出口增速具有提振作用
疫情管控方面料逐漸常態化，根據李蘭娟院士錶態，新冠是乙類傳染病，目前按照甲類管理，最終會歸為乙類傳染病管理。經濟受疫情擾動的風險料持續減小。
央行堅持“以我為主“的貨幣政策，不會讓人民幣持續出現大幅度波動。
後續貨幣政策空間或有限，在8月6000億MLF到期後，央行縮量續作4000億MLF利率下降10個基點。當前市場主體不缺錢，缺的是信心。
因此，美元兌人民幣匯率走升傾嚮於短期現象，人民幣匯率中長期看具有韌性。

 

趨勢推演：

美元兌人民幣 USD/CNH —— 日線圖（8月30日）

來源：CMC Markets


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