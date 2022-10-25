離岸人民幣失守7.3，貶值之路還有多少路要走

10月24日，美元兌離岸人民幣突破7.3大關，最高觸及7.33。截至10月25日，人民幣繼續維持貶值趨勢，離岸人民幣日內最低跌至7.3749。

美元兌離岸人民幣 USD/CNH —— 日線圖（10月25日）

來源：CMC Markets

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貶值的核心邏輯為中美貨幣政策的分化，美聯儲在11月加息75個點子幾乎已成定局。

但從當前的市場表現來看，人民幣近期的加速貶值或源於對經濟基本面的信心不足。

如果從近期美元指數的表現來看，美元指數自10月以來經歷了一定程度的修正，自10月中旬以來始終處於震盪走低的趨勢中。

美元指數 USDX —— 4小時圖（10月25日）

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而其他貨幣例如歐元、英鎊、澳元、紐元、加元等均呈現企穩反彈結構，人民幣兌歐元、英鎊、澳元均呈現貶值態勢。

歐元兌離岸人民幣 EUR/CNH —— 日線圖（10月25日）

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英鎊兌離岸人民幣 GBP/CNH —— 日線圖（10月25日）

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澳元兌離岸人民幣 AUD/CNH —— 4小時圖（10月25日）

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從10月24日公佈的經濟數據來看，第三季度GDP同比上漲3.9%，好於預期的3.4%，前值為0.4%；規模以上工業增加值同比上漲6.3%，好於預期的4.5%，前值為4.2%。經濟總體處於復蘇態勢。

然而9月社會消費品零售總額同比增長2.5%，低於預期的3.4%，前值為0.4%；9月出口同比錄得10.7%，低於預期的11.3%，前值為11.8%；1-9月城鎮固定資產投資同比為5.9%，低於預期的9%，前值為5.8%；9月城鎮調查失業率錄得5.5%，高於預期的5.2%，前值為5.3%。

1—9月份，全國房地產開發投資103559億元，同比下降8.0％，1—9月份，房地產開發企業房屋施工面積878919萬平方米，同比下降5.3％。 1—9月份，商品房銷售面積101422萬平方米，同比下降22.2％。商品房銷售額99380億元，下降26.3％，其中住宅銷售額下降28.6％。

來源：國家統計局

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從數據來看，經濟基本面復甦態勢仍不牢固，內需呈現疲軟態勢，失業率仍居高位，房地產市場處於降溫態勢。商品房銷售仍處於底部區域，暫未看到明顯的反彈態勢。

隨著海外經濟即將面臨寒冬期，出口增速在四季度可能面臨下滑狀態，當前內需不振難以使經濟呈現持續的正面反饋。

市場預期中國政府和央行可能在年底繼續實行政策工具穩定宏觀經濟態勢，年底可能再次下調利率，利差擴大、地緣政治衝突風險促使資本的持續外流。

富時中國A50指數 —— 日線圖（10月25日）

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香港恆生指數 —— 日線圖（10月25日）

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當前中國經濟正處於穩中向好的態勢，雖然態勢未變，但由於數據不及預期，導致了外資做淡。簡單的例子，市場預期會恢復20%，但數據顯示恢復了10%，這就影響到了市場的信心。

因此，在現階段人民幣兌美元或仍面臨貶值的趨勢，但隨著會議結束後新政策的不斷落地，經濟基本面可能得到進一步改善，並且市場預期美聯儲將於明年春季結束加息週期，利差風險隨之減小，預計貶值趨勢將有望緩解。



