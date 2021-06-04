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FX Analysis

美国5月非农前，美元大涨，上行趋势是否会持续？

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

04 Jun 2021, 09:00

日美元出现打大涨行情，美元指数6月份远期合约上涨0.66%，至90.49，为5月14日以来最高。自5月份以来，美国录得的各项经济数据包括生产活动、通胀率与就业市场持续改善，引发投资者押注于美联储将提前削减QE与升息的行动，导致美债收益率再次出现走升的迹象，为美元大涨的直接原因。

美国5月非农或出现大幅改善

昨日公布的美国申请失业救济金人数录得38.5万，低于预期值39.5万个，自新冠疫情以来首次下降到低于40万以下。根据美国劳动部统计，5月份私有企业工作岗位增加97.8万个，远高于经济学家的预估值65万，预示本次非农业就业数据也将有强劲表现。根据道琼斯统计数据，5月份美国非农业就业岗位将增长67.1万个，4月份实际录得就业新增仅为26.6万个；失业率也将由前值6.1%下降至5.9%。4月份美国年度CPI值录得4.2%, 美国通胀加速与劳动力市场的明显改善，投资者预期美联储在本月18、19日的会议上，可能会开始暗示削减货币量化规模。

美元走强、黄金急跌、美债收益率上行

乐观的就业数据预期，引发美国政府公债收益率再次上行，10年期美国政府公债收益率周四上涨0.034个百分点，至1.625%。国债收益率上行导致美元急涨，欧元兑美元汇率下跌80余点，至1.2128。美元兑日元汇率上行70余点，至110.30，为4月5日以来最高位置。

昨日纽约商品交易所的黄金期货承压急跌38美元，或2%，至1873美元/盎司。金价大跌主要受到美元大幅走强，美债收益率上行打压。其他贵金属也均大幅下滑，白银跌幅达4.3%， 铂金下行至3.7%。

美联储6月份会议不会改变任何货币政策

虽然美国经济数据出现明显改善，但根据多数联储官员的表态，通胀率将为暂时的，将随着供求逐步恢复平衡后，价格通胀也将逐步恢复常态。另外，虽然劳动力市场有大幅改善，但当前的失业率仍然远高于美联储的目标水平。所以美联储并不会在短期内进行任何货币政策的调整，但有可能会在本次会议上开始做出即将削减QE的表态。美联储的一贯做法是循序进行收紧货币政策，实现经济的软着陆。所以，即使美国5月非农仍然强劲，也难以引发金融市场的巨幅震荡。美元的走强趋势，未必可以在近期持续。


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