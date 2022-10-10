一週展望：美國9月通脹來襲，美股是否重蹈上個月的覆轍？美國銀行股第三季度財報來襲

上週主要產品走勢

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本週重要經濟事件和數據

美國9月CPI —— 週四

週四北京時間20：30將發布美國9月通脹數據，根據路透調查顯示，美國9月整體CPI同比預期回落至8.1%，前值為8.3%；而核心CPI預期同比上升至6.5%，前值為6.3%。若數據符合預期，則說明美國的通脹未出現明顯好轉，距離2%的目標仍有很長的路要走，美聯儲並不會對一兩個月的數據回落感到滿意，在通脹出現明顯可持續性的下行前將堅持激進的政策。

根據上週五的9月非農數據顯示，失業率下降至3.5%，好於預期的3.7%；新增就業錄得26.3萬人，好於預期的25萬人，這反映美國的勞動力市場仍舊強勁，在該數據公佈後，截至10月9日，CME 的FED Watch顯示美聯儲在11月會議加息75個點子的概率升至81.1%。在市場鷹派預期增強的背景下，風險資產可能仍然面臨承壓的局面。

美聯儲FOMC9月貨幣政策會議紀要 —— 週四

週四北京時間2：00，美聯儲FOMC將公佈9月貨幣政策會議紀要，美聯儲在9月加息75個點子後，美元指數曾升至20年新高，2年期美債收益率自2007年以來突破4%。根據美聯儲的預測來看，美聯儲將2022年和2023年的利率峰值預測同時上調，需到2024年才可能進行降息，該紀要大概率不會對當前市場的鷹派預期做出調整，因此對於市場仍是利淡。市場將關注該會議紀要對11月加息幅度的討論。

OPEC、IEA、EIA月度原油市場報告 —— 週三、週四

週三，OPEC將公佈月度原油市場報告

週四，IEA、EIA將公佈月度原油市場報告

OPEC+在10月5日決定將在11月減產200萬桶/日的原油，促使國際油價上週飆升，這引起了美國方面的強烈不滿，拜登表示對其決定感到失望，並將採取措施。OPEC+無視拜登的呼籲選擇了大規模的減產，使OPEC+與美國的關係將進一步惡化，接下來可能會面臨美國方面的反制措施。

在美聯儲連續進行激進加息和全球經濟衰退預期下，國際油價在9月繼續大幅度下跌，創去年12月以來的低點，這顯然不符合OPEC+的經濟利益。但從大勢來看，全球可能在未來的一年內進入到經濟衰退期，失業率將反彈，工業生產大規模萎縮，這將打壓原油的需求。因此，原油的反彈僅為短期消息層面的刺激，不改下跌大勢。投資者應該把握每次反彈帶來的機遇。

美國9月零售銷售月率、10月密歇根大學消費者信心指數初值

週五20：30將發布美國9月零售銷售數據，市場預期環比下降0.1%至0.2%，前值為0.3%。

週五22：00將發布美國10月密歇根大學消費者信心指數，市場預期為58.9，前值為58.6。

美國銀行股第三季度財報

摩根士丹利、摩根大通、花旗集團、富國銀行 —— 週五（盤前）

因俄烏戰爭導致的能源和食品價格上漲，生活成本上升影響消費者支出。而因為美聯儲的連續加息導致房價連續下跌，消費者信心受到打擊。雖然當前美國經濟仍具有韌性，但經濟前景的惡化將導致企業和消費者融資需求的下降，面對不斷上升的利率，新股和債發行放緩、各大銀行的投行業務收入在二季度大幅度降低超40%。

而在經濟環境惡化的情況下，為應對債務違約風險，銀行需要使用部分資金用對信貸損失。如果沒有發生實際損失，這些資金將被歸為盈利。摩根大通在二季度暫停回購計劃，以保持充足的現金支撐資產負債表。它在二季度增加11億美元的信貸損失準備金，一季度為15億美元。在向股東返還資本後不到一年，摩根大通現在正在重新建立這些準備金，這引起了對經濟放緩的擔憂。

在三季度美聯儲連續加息75個點子的背景下，經濟活動呈現放緩，預期三季度各大銀行的投行業務將進一步收縮。然而在利率提高的背景下，利差擴大將帶來淨利息的收入。而在二季度，花旗和高盛在交易業務上表現突。因此，投資者將關注各大銀行在本季度的其他收入能否彌補投行業務的放緩。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：歐元區10月Sentix投資者信心指數

2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯就經濟前景和貨幣政策發表講話。

中國9月M2貨幣供應年率

中國9月社會融資規模

週二：英國9月失業率

美聯儲副主席布雷納德發表講話

週三：英國8月三個月GDP

美國9月PPI

英國央行央行貝利發表講話

歐洲央行行長拉加德發表講話

OPEC月度原油市場報告

週四：美國9月CPI

EIA、IEA月度原油市場報告

美聯儲9月貨幣政策會議紀要

台積電Q3財報

週五：中國9月CPI

中國9月貿易帳

美國9月零售銷售月率

美國10月密歇根大學消費者信心指數

摩根士丹利、摩根大通、花旗集團、富國銀行Q3財報

本週重要產品關注

標普500指數 SPX500 —— 日線圖

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標普500指數在10月3日觸及2020年11月以來低點3560後呈現反彈，但由於上週五美國的就業數據意外利好，勞動力市場仍然呈現強勁狀態，導緻美聯儲仍有足夠的底氣進行強硬的加息，打壓了美股走勢。本周美股將接受美國9月通脹數據的考驗，當前市場預期核心CPI仍有走高的風險，因此美股可能會出現二次下探的風險。

若總體CPI進一步回落，核心CPI未呈現進一步上行，美股可能在二次探底後迎來一定回升。

若核心CPI進一步惡化，美股可能有失守前低的風險。

西德克薩斯原油 Crude Oil WTI —— 日線圖

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因OPEC+超預期減產200萬桶/日的消息刺激了原油在上週錄得大漲，價格重新站上90上方。但從整體趨勢上看，原油價格屬於熊市階段的超預期修正，主要受消息面刺激。這種反彈的持續性難以維持較長時間。

上方的阻力在斐波那契38.2%回調和250均線處的94.5附近，當然不排除價格出現慣性上破該水平位的情況，預計觸及98。當前策略可進行梯度性的逢高看淡處理。

中長期看淡的核心邏輯為，在美聯儲持續加息至4%後，並維持該利率水平一段時間，全球經濟將陷入衰退抑制需求。

澳元兌離岸人民幣AUD/CNH —— 日線圖

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澳聯儲因鴿派加息25個點子使澳元陷入短期疲軟趨勢，目前價格跌至4.54。短期參考7月的低點支撐4.5附近。該能守住該位置，價格或出現一定程度的反彈修正。

黃金兌美元 XAU/USD —— 日線圖

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黃金在10月的第一周從底部1615企穩反彈，反彈幅度超100美金。而從結構上看，黃金價格仍處於下跌趨勢中。上週五的美國失業率意外降至3.5%，市場鷹派預期升溫打壓了黃金的走勢，失守1700。

從當前趨勢看，黃金價格仍以逢高看空的策略處理，上方阻力參考1740，若出現超預期反彈則關注1780附近。

反之，若價格再次失守1680，則參考右側追淡策略。

富國銀行 WFC —— 日線圖

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富國銀行將在周五美股盤前公佈第三季度財報，鑑於美國抵押貸款利率在連續加息的背景下升至20年來的高點，抵押貸款規模或將在第三季度進一步收縮，基本面的增速放緩也直接反映在股價上。富國銀行自2月的高點59.75震盪下跌，累計最大跌幅達到39.3%。目前價格相較於7月的36.24略有回升。從結構上，當前需關注下方的重要支撐40附近，若失守該點位，價格或進一步向下延續。若出現反彈，價格有望挑戰上方阻力46.3。



