一週展望：美国8月CPI，欧洲央行利率决议，苹果秋季发布会。

本週重要經濟事件和數據

蘋果秋季發布會 —— 週二

蘋果秋季發布會將於美東時間9月12日舉行，此次發布會的焦點預計將是iPhone 15系列、第九代apple watch以及在6月推出的Vision Pro的最新進展。市場預計iPhone 15系列將包含標準版iPhone 15 和iPhone 15 plus以及可能搭載了全新3納米A17芯片的iPhone 15 pro和iPhone 15 pro max，並且全系機型或將搭配USB – C接口，取代舊的lightning接口。此前有消息稱蘋果可能將iPhone 15 pro max改名為iPhone 15 ultra，不過該消息尚未得到證實。

此次全新iPhone 15最主要的升級可能是攝像頭和A17芯片帶來的電池性能的提升。而在新款apple watch可能並不會出現重大的更新調整。目前有消息稱iPhone 15的出貨量預期因供應限制問題被下調，並且華為Mate60系列的提前開售也對市場產生了較大的衝擊。蘋果股價在過去的一周下跌約6%。



美國8月CPI —— 週三

美國7月和總體CPI同比上漲 3.2%，高於 6 月的 3%，為12 個月以來首次上漲，其上漲因素為能源價格的上漲。而7 月核心CPI同比放緩至 4.7%，6月為 4.8%。總體 CPI 的上漲意味著實現2%的 通脹目標並不是一帆風順的。這意味著利率可能會在更長時間內保持在較高水平。儘管美聯儲在9月暫停加息似乎已經達到了共識，但近期強勁的經濟數據也提高了美聯儲在11月加息的預期。市場預期8月總體 CPI 同比上漲 3.6%，但由於服務業就業的放緩，市場預期8月核心CPI同比放緩至4.3%。



歐洲央行利率決議—— 週四

由於歐元區近期不斷走弱的經濟數據，例如8月綜合PMI初值降至47，連續3個月下降。製造業PMI下降至43.7，而此前保持強勁的服務業PMI也在8月降低至收縮區間，為48.3。歐洲央行管委在本月是否加息的問題上可能仍存在分歧。其中德國央行行長和比利時央行行長認為有必要進一步加息，但希臘央行行長和意大利央行行長表示需要對加息保持克制。歐洲央行行長拉加德在7月新聞發布會上暗示歐洲央行不需要進一步提高利率，從而削弱了歐洲央行的進一步緊縮行動的可能性。市場預期歐洲央行本週將按兵不動，但由於美聯儲11月加息預期升溫，歐洲央行可能也不敢發出更多的鴿派言論，尤其是在看到近期匯率不斷走低的情況下。

中國8月社會消費品零售銷售 —— 週五

中國的消費增長在過去的幾個月陷入停滯，7 月社會零售銷售同比僅增長2.5%，而預期增長4%，規模以上工業增加值也低於預期，同比增長3.7%，低於預期的4.3 %。國家統計局自8月開始停止披露青年失業率數據，這意味著當前的經濟形式可能要比想像中的更為嚴峻。為了刺激經濟，中國官方出台了一系列刺激政策，包括降低存量房貸款利率減輕居民負擔，以刺激支出。下調股市印花稅，調整IPO速率，規範股東減持以活躍資本市場。但預計這些政策對經濟的刺激作用可能要等到後續月份看到。正如我們現在所看到的，8月的數據仍然疲軟，例如貿易數據仍然疲軟，股市和匯率方面也表現較差。但市場樂觀地認為可能會看到改善，預計 8 月份零售額同比增長 3%。規模以上工業增加值預計同比增長3.9%。



以下是具體經濟數據和事件：

週二：英國7月三個月ILO失業率

英國8月失業率

美國NFIB小型企業信心指數

歐佩克公佈月度原油市場報告

週三：英國7月三個月GDP（月率）

歐元區7月工業產出（月率）

美國8月總體/核心CPI（年率/月率）

美國8月實際收入（月率）

EIA公佈月度短期能源展望報告

IEA公佈月度原油市場報告

週四：澳大利亞8月季調後失業率

歐洲央行利率決議

美國8月零售銷售（月率）

美國8月PPI（年率/月率）

週五：中國8月社會消費品零售總額（年率/月率）

中國8月規模以上工業增加值（年率/月率）

美國8月進出口物價指數（年率/月率）

美國9月密歇根大學消費者信心指數（初值）

美國9月一年期通脹率預期

美國9月紐約聯儲製造業指數





本週重要產品關注

納斯達克100 （NDAQ 100 Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（9月10日）

納指100在上週五止跌，目前上升趨勢線支撐完好。本週影響指數的兩大事件在於蘋果發布會和美國的通脹數據，若發布會的表現不及預期，很有可能導致蘋果股價進一步走弱並拖累大盤。而8月的CPI若高於預期則強化美聯儲11月加息的預期，這都將對納指100形成壓力，關注15150支撐。



蘋果（AAPL） —— 日線圖

來源：CMC Markets（9月10日）

蘋果股價在9月6日大幅下跌後，在9月7日在173附近探底回升，成交量出現放量。意味著當前價格有著較多的多頭籌碼，而周五衝高回落，成交量呈現縮量。投資者可依靠170作為防守採取低吸策略，若跌破該水平則意味著後續進一步的下跌空間。

歐元兌美元（EUR/USD） —— 日線圖

來源：CMC Markets（9月10日）

歐元兌美元在跌破上升結構支撐後連續走弱，目前延5日均線下跌，本週關注歐洲央行利率決議，預計維持利率水平不變將對歐元形成短期下行壓力，若發言不鴿或有探底回升的可能性，技術支撐位在今年6月低點附近1.065。



香港恆生指數（HSI Cash） —— 週線圖

來源：CMC Markets（9月10日）

恆指上週五因暴雨天氣休市一日，大陸股指均表現較差，成交量進一步縮量，本週或出現補跌的可能性，若美國CPI數據強勁或短期刺激美元進一步升高，拖累股指。但預計下方空間有限，或形成探底回升態勢，下方支撐：17800。



