如果美國失業率將逐步上升，股市又該如何前行？

美國的失業率自今年7月下降至低位3.5%之後，在隨後的5個月時間始終處於3.5%-3.7%的低位震盪。而通過觀察股市對數據的反應，你會有一個很有意思的發現，即在失業率超預期上升的情形下，股市會短線走強，因市場認為失業率上升代表經濟開始承壓，美聯儲或更早更快的放緩加息。反之，若失業率超預期下降，股市會短線走弱，因市場認為當前勞動力市場強勁，經濟仍具有韌性，美聯儲將繼續維持鷹派。如下圖所示

美國失業率來源：湯森路透（12月13日）

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道瓊斯工業指數 —— 日線圖來源：CMC Markets（12月13日）

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在9月2日發布的美國8月失業率超預期從3.5%反彈至3.7%，當天道瓊斯指數短線衝高回落，並隨後在後續的幾個交易日呈現反彈趨勢。在10月7日發布的美國9月失業率從3.7%超預期下降至3.5%，道指當日出現大跌並在隨後的三個交易日弱勢盤整。在11月4日發布的美國10月失業率超預期反彈至3.7%，道指當日錄得上漲結束四日連跌，並隨後呈現連續上漲趨勢。

但如果從大週期級別來看，美國的失業率與股市呈現反向關係，如下圖所示

道瓊斯工業指數（藍線） vs 美國失業率（黃線）來源：Tradingview, CMC Markets（12月13日）

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從過去20年來看，美股的底部通常出現在失業率飆升的時候，例如在21世紀初的互聯網泡沫破裂，2008年金融危機，2020年新冠疫情。

那麼現在問題來了，美聯儲在連續四次加息75個基點後，並大概率將在12月的議息會議上再次加息50個基點，屆時聯邦基金利率將升至4.25%-4.5%。美國科技企業在近一段時間進行了大規模的裁員，例如蘋果、微軟、谷歌、Meta、推特等。在加息週期下，科技企業通常是受影響最深的行業之一，因此裁員規模排在前列。在高利率環境下，隨著經濟前景的高度不確定性，裁員將蔓延至幾乎所有的行業，例如近期華爾街的諸多投行也進行了裁員和減緩招聘，例如摩根士丹利、高盛和美銀等。

因此，可以預料到的是，市場預期美聯儲可能在明年將利率提高至5%或5%以上並維持一段時間，這意味著更多的企業為了削減開支將進行更多的裁員，美國失業率將在明年呈現逐步上升的趨勢。當出現這樣的現象時，股市會怎麼走呢？



