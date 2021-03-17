美联储议息前美股走跌，警惕明日波动

投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。根据市场的波动性与流动性，点差有可能会扩大。 本网站上的信息仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。 因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd ABN 11 100 058 213, AFSL No. 238054 (衍生品产品发行者)为金融产品和/或服务的提供商。

在您决定交易或继续持有任何金融产品前，请务必阅读我们的产品披露声明和其他相关文件。对于我们的服务和任何收费，所有细节都包含在我们的金融服务指南中。您可以通过这里 获取我们我们所有的相关文件。 Apple, iPad, 和 iPhone 是苹果公司(Apple Inc.)在美国和其他国家的注册商标。App Store是苹果公司(Apple Inc)的服务商标. Android是谷歌公司(Google Inc.)的注册商标。

官方网站声明：近期我们在谷歌以及百度搜索引擎中发现少量与CMC Markets网站设计相同且域名相近的网站，其中包含fcfx.com, china-cmcmarkets.com/cn等。敬请留意，这些网站均不是我司官方网站，并与我司没有任何直接或间接联系，其所有信息及开户链接我司均不对其负责。CMC Markets 唯一的中文官方域名为：国际中文网www.cmcmarkets.com/zh。如有任何以上域名以外的网站冒充我们公司与您联系，请您与我们联系。

京ICP备15047750号-1