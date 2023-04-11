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4月會是美股今年表現最好的一個月嗎？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

11 Apr 2023, 14:15

進入4月，美股因復活節假期，在上旬整體表現較為平淡，標普指數在4100附近交投。在過去的3月，標普500指數受區域性銀行破產衝擊曾一度跌至3800附近。但在多方努力下，銀行業風險進一步擴散的危機被緩解，對銀行倒閉的多米諾骨牌效應的擔憂並未成真，這讓投資者更加樂觀地認為，3 月份的小型危機的最糟糕的時期已經過去，股市應該會在 4 月份繼續走高。疊加市場預期美聯儲可能更早的停止加息並降息，促使標普500指數自3月中旬低位反彈約8%。

在3月的美聯儲會議上，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將利率上調了25個基點，這是繼 2022 年大幅加息後連續第二次小幅度加息。

而在上週五公佈的非農就業報告中看到，失業率小幅下降至3.5%，低於預期的3.6%。勞動力參與率出現小幅度上升。工作崗位的可用性和低失業率足以抵消近期銀行業危機的負面影響。而市場也在周一做出了積極的反饋，雖然三大股指均在盤前出現一定程度的下跌，但在開盤後均轉漲。其中道指、標普均收陽，納指接近平收。

 

股市在4月能否延續漲勢？

在過去的 20 年中， 有16 年標準普爾 500 指數在 4 月收盤上漲（除2004，2005，2012，2022），一般來說， 4 月通常被譽為一年中股市表現最好的月份之一。

縱觀上個世紀，就股票表現而言，4 月是股市全年表現最好的月份之一。 Bespoke Investment Group 在給客戶的一份報告中寫道，道瓊斯工業平均指數在過去 100 年中 4 月份的平均月漲幅為 1.46%，其中 62% 為正回報。這是僅次於 7 月和 12 月的第三好的月份。

但需要注意，歷史表現僅可作為一個參考，雖然數據反映股市在4月上漲的概率極高，但這並不意味著該規律是一成不變的。

投資者正在等待週三的通脹數據判斷美聯儲在5月3日（當地時間）的政策傾向，從上一次會議鮑威爾的措辭之中可以發現，其態度有所軟化，不在強調「持續加息是適當的」，轉變為「一些額外的政策緊縮是適當的」。這在上週五勞動力數據公佈後，交易員預測美聯儲在下次會議上再加息 25 個基點的可能性約為 71.7%，暫停加息的可能性為 28.3%，相較於上週有所升溫。並在6月有70%以上的概率結束加息。

來源：CME

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對於週三將發布的通脹數據，市場普遍預總體CPI增速將大幅同比下降至5.2%，前值為6%；但核心CPI預期小幅同比上漲至5.6%，前值為5.5%。

核心CPI（除食品、能源）在過去幾個月均處於5.5%左右，反映當前美國的經濟仍然強勁，這是現階段支撐美股上漲的動力。對於股指而言，勞動力市場強勁，通脹處於高位，需要進一步加息，對於股市是利多。反之，失業率上行，通脹快速下降，結束加息，對於股市是利空。

最近幾個月，美國房地產市場明顯走軟，製造業活動下降。此外，美國國債收益率曲線自 2022 年年中以來一直倒掛，這在歷史上被視為經濟衰退的有力指標。

事實上，紐約聯儲的衰退模型預測美國在未來 12 個月的某個時間出現衰退的可能性為 54.5%。

從大的發展方向上看，加息處於尾聲階段，在這條貨幣政策路徑通脹在未來的一年時間預期將持續下降至美聯儲 2% 的長期通脹目標，這伴隨著失業率將逐步走高，對於股市而言是利空。這意味著整個4月可能更傾向於一個偏震蕩的走法，即使出現上漲，預計上方的空間有限。

 

 

如何在四月投資

由於對利率的預期下降，以及AI概念的爆火，科技股最近幾週出現上漲。 Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) 在 3 月份上漲了 10.87%，而 VanEck Semiconductor ETF (SMH) 上漲了 9.94%在，這是該ETF自1月以來連續第三個月上漲。

半導體龍頭英特爾（31.05%） 、超威半導體（24.73%）和英偉達（19.67%）在3月均出現大幅上漲。

但在歷史上，當利率高時，價值股的表現優於成長股。高利率對貼現現金流估值有負面影響，這可能會傷害高成長股票。在過去的這段時間科技股主要受AI概念驅動，然而我們現在開始看到AI概念股已經出現明顯的調整。

Global X Artificial intelligence & Technology ETF —— 4小時圖

來源：CMC Markets（4月11日）

點擊查看大圖

 

獲利頗豐，以及擔心美國經濟衰退可能性的投資者也可以對市場採取更具防禦性的方法，並通過減少股票敞口和增加現金持有量來增加 2023 年的財務靈活性。

因此，那些資產負債表強勁、能夠度過衰退、盈利並擁有可持續商業模式的公司，可能將在整個衰退週期表現優於成長股，例如醫療健康、必需品消費、公用事業板塊。

當然，投資者也可進行一定的對沖策略，例如選擇看多防禦性板塊，看空大盤指數這樣的投資組合。

 


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