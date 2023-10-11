美股連續三天收漲，關注9月CPI數據

截至10月10日收盤，美國三大股指連續三個交易日收漲，其主要因素在於近期多位美聯儲官員的鴿派言論，即認為當下連續走高的國債收益率或取代進一步的加息。“新美聯儲通訊社”認為11月暫停加息似乎板上釘釘，根據CME的FED Watch顯示，美聯儲在11月1日暫停加息的概率升至84.4%，加息25個基點的概率僅為15.6%。美元指數也在本週初走弱，回落至106下方。



巴以衝突似乎並沒有對股市造成負面影響，影響股市走勢的主導因素仍然為美聯儲的貨幣政策路徑，以及即將到來的第三季度財報。接下來市場將關注週四發佈的美國CPI數據，從當前的市場預期來看，預計9月總體CPI同比放緩至3.6%，預計核心CPI同比放緩至4.1%。其中預計二手車和新車價格將繼續下降，反映出夏季二手車拍賣價格的下降、經銷商的優惠政策以及庫存的增加。住房通脹預計將維持在當前水平，因為新舊租約的租金差距或持續縮小。



從基本面上看，通脹若符合預期或進一步鞏固美聯儲11月暫停加息的預期，從而引發國債收益率的進一步走低，導致美元指數回落和股市的進一步反彈。



從技術方面來看，美元指數的整體趨勢還沒有完全扭轉過來，價格可能將測試30日均線的支撐，即105.5附近。

美元指數 （USDX） —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（10月11日）

納指100在14500附近企穩反彈約5%，從結構上看可能挑戰上方15350的阻力（圖中紅線壓力區域），結構上看目前仍處於震盪走勢。

納斯達克100 （NDAQ 100 Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（10月11日）

道指短期或挑戰上方34000整數關口阻力，若形成突破或進一步上探至34450。

道瓊斯工業指數 (DJI Cash) —— 日線圖

來源：CMC Markets（10月11日）

標普500指數或挑戰上方第一阻力4425附近。

標普500指數 （SPX 500 Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（10月11日）

從目前來看，股指多頭佔優。而對於美聯儲而言，在11月暫停加息可能並不意味着美聯儲宣佈加息週期結束，或仍需等待11 – 12月的經濟數據從而評估是否需要額外的措施。這可能意味着當下股指的反彈更傾向於短線策略。疊加當下巴以衝突的不確定性，若戰事升級或推高能源價格導致通脹根深蒂固，這可能對股市的中期走勢形成持續的拋壓。



