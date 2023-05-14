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一週展望：美國4月零售銷售；中國4月經濟數據；騰訊、阿里財報。

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

14 May 2023, 21:45

 

上週主要產品漲跌幅


來源：CMC Markes

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本週重要經濟事件和數據


歐元區第一季度GDP修正值 —— 週二

西班牙、意大利、德國和法國最近公佈的第一季度 GDP 數據表明，由於溫和的冬季有助於壓低能源成本，歐元區經濟證明高通脹具有粘性。

然而，4 月底公佈的歐元區第一季度GDP初值令人失望。與上一季度相比，第一季度經季節性因素調整後的 GDP 僅增長 0.1%。去年第四季度的GDP被向下修正為下降 0.1%。

第一季度 GDP 修正值不太可能出現任何大的意外。展望未來，製造業疲軟和歐洲央行進一步加息可能會扼殺第二季度的經濟復甦。

 

中國4月社會零售總額 —— 週二

中國 3 月份社會零售總額同比增長 10.6%，高於1-2 月的 3.5%，是 2021 年 6 月以來最快的增長，這增加了人們對中國經濟在今年解除封鎖後復甦的希望。奢侈品供應的積極更新也激發了人們對中國消費者回歸的樂觀情緒，儘管最近的 PMI 、CPI和社融數據表明中國的經濟復甦可能陷入疲軟，但市場對本月的數據預期表示樂觀，或受節假日旅遊消費旺季的刺激。市場預期4月社會零售總額同比增長在22%左右，這是自 2021 年 3 月以來的最強增長。規模以上工業生產的增長預計也將從 3 月份的 3.9% 擴大至 10.8%。

 

美國4月零售銷售環比 —— 週二

美國零售額在今年的第一季度呈現逐步放緩的狀態，1 月份環比增長 3%，2 月份下降0.4%，3 月份下降 1%。但從目前來看，美國經濟似乎處於穩健狀態。勞動力市場依然強勁，公司收益普遍為正。

近期美國銀行業的動盪可能讓一些消費者更加謹慎，這可能會影響他們的消費模式。但4月的通脹數據表現出黏性，消費者支出似乎並沒有受到明顯的影響。市場預期4月的零售銷售環比增長0.7%。

 

澳大利亞4月失業率 —— 週四

澳大利亞3月失業率仍然保持在歷史低位的3.5%，小於預期的3.6%。就業人數新增5.3萬人。反映當前勞動力市場仍然強勁，一季度通脹雖然脫離高位但仍處於高位水平。澳聯儲在5月重新加息25個基點，續刷2012年以來的最高水平。市場預期4月的失業率可能仍維持在3.5%不變，這意味著澳聯儲穩定通脹的路仍然有很長的一段路要走。

 

日本4月CPI —— 週五

日本3月總體CPI同比放緩至3.2%，這是自今年1月以來連續2個月呈現放緩。日本的通脹增長似乎失去了增速，對穩定在2%以上的懷疑令新日本央行行長在上任後並沒有採取過多激進的政策，其固守鴿派政策使日元在今年呈現貶值的態勢。本週的CPI數據若仍然呈現下行壓力或支持日本央行行長的鴿派政策，這或使日元仍維持疲軟的走勢。

 

 

以下是具體經濟數據和事件：


週一：歐元區3月工業產出

           美國5月紐約聯儲製造業指數

 

週二：中國4月社會零售總額

           中國4月規模以上工業增加值

           中國1-4月城鎮固定資產投資、全國房地產開發投資

           中國4月城鎮調查失業率

           美國4月零售銷售

           美國4月工業產出

           英國4月失業率

           歐元區第一季度GDP修正值

           加拿大4月CPI

           澳聯儲5月貨幣政策會議紀要

          

週三：歐元區4月CPI終值

           FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話

           騰訊財報

 

週四：澳大利亞4月失業率

           美聯儲理事杰斐遜就經濟前景發表講話

           阿里巴巴財報

          

週五：日本4月CPI

           美聯儲主席鮑威爾、前主席伯南克發表講話

 

 

本週重要產品關注


美元指數 USDX —— 4小時圖

來源：CMC Markets（5月14日）

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美元指數在過去的兩個交易日連續走強，目前來看在101附近獲得了較強的支撐。現階段以逢低看多策略為主，突破103或帶來進一步的上行至105。

 

 

歐元兌美元 EUR/USD  —— 日線圖

 

來源：CMC Markets（5月14日）

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歐元兌美元上週出現高位回落，跌破了自4月以來的盤整支撐1.092附近。目前MACD指標高位死叉背離，價格現階段或見頂，策略以逢高看空為主。下方支撐：1.05。

 

 

騰訊控股 0700.HK —— 日線圖

 

來源：CMC Markets（5月14日）

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騰訊股價自今年4月以來持續呈現下跌趨勢，目前價格在年線附近獲得一定盤整，但暫未看到任何企穩跡象。價格仍處於5日均線之下，暫時不宜猜底。本週關注騰訊的業績報告能否超預期增長支撐股價，若表現不及預期可能引發進一步的下行。支撐：300。

 

 

現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖

 

來源：CMC Markets（5月14日）

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現貨黃金在過去的三個交易日連續收陰，主要受美元走強導致。價格失守5日均線短期由強轉弱，MACD指標高位出現死叉，或引發價格進一步的下跌。日線級別上升趨勢支撐在2000附近，若失守或引發進一步的下跌。


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