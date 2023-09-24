一週展望：美國9月PCE資料、歐元區9月CPI，聚焦美股重要技術支撐

本週重要經濟事件與數據

澳洲8月未季調CPI年 —— 週三

由於能源價格在第三季出現上行，世界多國的通膨均出現回升跡象，澳洲可能也不例外。 自今年4月以來，澳洲月度通膨連續三個月回落，從4月的高點6.8%降至7月4.9%。 澳洲聯儲也出現了連續三次暫停升息，將現金利率維持在4.1%不變。 然而，市場預計8月的整體CPI或較去年同期上漲5.2%，這意味著澳聯儲對抗通膨的道路將在下半年變得曲折，不排除出現額外的25個基點的加息，正如許多經濟學家所預期的 那樣，利率可能在年底前達到4.35%。

美國8月PCE —— 週五

聯準會在9月的會議上暫停升息，官員希望看到近期整體CPI的上升只是暫時現象，不會開始影響個人消費支出。 7 月份個人支出仍然強勁，成長了 0.8%，但此後汽油價格的上漲可能開始對更廣泛的消費領域產生影響，同時也有助於為穩定通膨奠定基礎。

7月核心 PCE（聯準會首選的通膨目標指標）較去年同期上升至 4.2%，整體PCE從 3.2% 升至 3.3%。 聯準會繼續表示，如果通膨沒有顯示出進一步下降的跡象，可能會在 11 月再次升息。 本週的數據或持續呈現分化趨勢，市場預期8月整體PCE年比將小幅攀升至3.5%，核心PCE年減至3.9%。

而在支出方面，受季節性消費需求的降低，預計8月個人支出較上月放緩至0.4%，前值為0.8%。

歐元區9月CPI初值 —— 週五

歐元區8 月整體CPI維持在 5.3% 不變，低於當時市場預期的5.1%，儘管核心物價確實從 5.5% 放緩至 5.3%

由於能源價格的上漲對於歐洲的通膨風險相較於美國更大，歐洲央行在 9 月 14 日舉行的利率會議上將利率提高 25 個基點至 4% 的歷史高點。 雖然歐洲央行行長拉加德在記者會上仍顯示利率還未達到高峰。 但由於歐元區疲軟的經濟成長，市場預期歐洲央行本輪升息或已接近尾聲。 而歐洲央行理事會也表示，當前關鍵利率如果維持足夠的時間，將有助於實現通膨目標。 該言論也導致歐元兌美元進一步走弱。 本周公布的9月通膨數據若出現明顯放緩，或代表歐洲央行的升息週期可能結束。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：美國9月達拉斯聯邦儲備銀行商業活動指數

週二：美國9月諘商會消費者信心指數

美國8月新屋銷售（月率）

週三：澳洲8月未季調CPI（年率）

美國8月耐久財訂單初值（月率）

日本央行公佈7月貨幣政策會議紀錄

週四：歐元區9月經濟景氣指數

美國第二季實質GDP年化季率終值

美國第二季核心PCE物價指數年化季率終值

美國8月成屋簽約銷售指數（月率）

週五：日本8月失業率

日本9月東京CPI（年率）

日本9月東京核心CPI（年率）

歐元區9月CPI初值（年率/月率）

美國9月核心PCE物價指數（年率/月率）

本週重要產品關注

標普500指數 （SPX 500 Cash） —— 日線圖

資料來源：CMC Markets（9月24日）

受聯準會鷹派聲明的影響，標普500指數上週進一步下行，目前價格正測試4320附近的關鍵支撐。 若跌破該水平或進一步下探至4180附近。 本週關注幾個科技權重股能否守住關鍵的支撐，例如蘋果的170關口，微軟的310關口，谷歌的127關口，英偉達的400整數關口。

歐元兌美元 EUR/USD —— 日線圖

資料來源：CMC Markets（9月24日）

歐元兌美元在1.061附近獲得支撐，日線MACD指標有拐頭向上金叉訊號。 可以該水平作為防守進行短線反彈策略，上方目標：1.076

西德克薩斯原油 （Crude Oil WTI Cash） —— 4小時圖

資料來源：CMC Markets（9月24日）

WTI原油上週走勢呈現高位盤整，目前短線漲幅過大。 經濟基本面，可能出現市場對美國政府關門的擔憂情緒，數據面臨走軟的可能性。 目前策略高拋低吸，上方阻力91.7。 下方支撐：89.2。

現貨白銀（XAG/USD Cash） —— 日線圖

資料來源：CMC Markets（9月24日）

現貨白銀在22附近獲得連續支撐，在過去的幾個交易日出現震盪上行，MACD指標有形成連續金叉跡象，當前思路以逢低看多為主。 上方目標：24.5。



