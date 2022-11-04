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本週最後一個重頭戲，關注美國10月非農就業數據

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

04 Nov 2022, 14:10

美國勞工部將於北京時間晚8:30發布最新的月度就業報告，目前的市場預期為：

非農新增就業人數：預計增加19.5萬人，9月增加26.3萬人

失業率：預計為3.6%，9月份為3.5%

平均時薪（環比）：預計為+0.3%，9月為+0.3%

平均時薪（同比）：預計為+4.7%，9月為+5.0%

如果數字與預測相符，這將是自2020年12月以來非農就業人數的最低增長。

對美聯儲官員來說，10月就業數據的降溫將是一個利好的信號，他們正積極緩解緊張的勞動力市場，因為這給工資帶來了上漲壓力，導致通脹上行風險。

但僅靠週五的數據還不足以阻止美聯儲繼續加息，尤其是美聯儲主席在週四的利率會議上表示，即使存在放緩加息的可能，但終端利率的水平可能比9月更高，這意味著多次小幅度加息的可能性。

鮑威爾在週四的利率會議上表示：“儘管職位空缺率已低於其高點，就業增長速度也較年初有所放緩，但勞動力市場仍處於失衡狀態，需求大大超過了現有勞動力的供應。”

而從勞動參與率的表現來看，自今年初以來，勞動力參與率沒有出現明顯變化，平均維持在62.2%。

雖然該數據無法影響美聯儲的政策走向，但將成為政策決策者在確定12月下一次加息幅度時評估的關鍵數據。而如果失業率反彈，就業人數進一步降溫，時薪增速放緩，可能會短期緩解股市的跌幅。但注意，這只是短期，空頭修復空間有限。

納指自週三以來連續兩日下跌，基本回吐了10月以來的所有反彈。從當前結構來看，下方10650-10700具有一定程度的支撐，並且RSI指標已經進入超賣區間。該位置或有一定的修復空間，反彈目標：11000。

納斯達克指數 —— 4小時圖

來源：CMC Markets（11月4日）

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WTI原油本週延續溫和反彈趨勢，價格觸及我們先前提到的關鍵阻力90-90.7區間。昨日價格收陰反包，目前價格位於下行趨勢線阻力附近。 9月失業率意外回落至3.5%促使油價在10月7日大幅度拉升，若今日失業率反彈，對油價利空面大。方向邏輯來源於失業率對需求端的影響。

WTI原油 —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月4日）

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