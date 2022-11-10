今晚的CPI又會如何引爆市場？美股跌還是漲

市場預期今晚公佈的美國10月總體CPI同比增幅下降至7.9%，前值為8.2%；若符合預期這將是今年2月以來首次錄得8%以下。核心CPI同比增幅預期小幅下降至6.5%，前值為6.6%。

高盛預計10月份CPI二手車價格將下降2.5%。拍賣價格現在已經從峰值大幅下降。新車價格將上漲約1%。汽車製造商提高了2023款車型的價格，但由於庫存水平上升和競爭加劇，10月份汽車經銷商促銷激勵措施的增加，應該會抵消部分新車漲幅。

其次，高盛預計規模不大但波動較大的醫療保健板塊本月可能會呈現降溫態勢。去年，保費基本穩定，加上對新冠肺炎的擔憂導致醫療保健使用量減少，導致利潤率上升，並導致醫療保健通脹非常強勁(9月環比+2.1%，同比+28.2%)。現在，醫療保健使用的反彈已經導致利潤率下降，這應該會導致醫療保健通脹在未來一年將呈現負增長（預計10月份為-3%，未來12個月為-28）。

由於利率的不斷上調，高盛預計住房通脹在9月加速後將在10月再次升溫，並將在明年保持這一升溫趨勢，因為它涵蓋了新租戶和持續租戶租約，後者要趕上新租戶市場的費率還有很長的路要走。

高盛預計機票價格將回落2%，汽車保險類別將再次上漲(+1.6%)，因為航空公司將通過提價來抵消更高的維修和更換成本。

對市場會產生怎樣的影響？

納斯達克100指數 —— 日線圖

来源：CMC Markets（11月10日）

點擊查看大圖

納指在上週五觸及10601後連續三天反彈，觸及我們在上週五提到的11000的目標價格，邏輯為放緩加息預期。然而，市場目前已經對該預期進行了充分的消化，放緩加息對市場而言已不再是新鮮事。對於今晚而言，唯一的不確定性是美國的CPI數據會降到什麼水平。因此大概會有兩個劇本：

CPI回落不及預期或符合預期，價格直接下跌 CPI回落超預期，例如總體和核心CPI同比增幅比預期更低，納指短線或迎來快速拉升，但隨後價格可能再次下挫，形成倒V趨勢。

道瓊斯工業指數 —— 1小時圖

來源：CMC Markets（11月10日）

點擊查看大圖

道指1小時結構暫時陷入盤整趨勢，短週期進入超賣區，價格若因CPI數據超預期回落出現修復，則參考參考32800，33000兩個阻力位置。



