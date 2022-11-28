一周展望：美國非農數據來臨！美股的反彈還會走多久？人民幣或再走弱？

上周主要產品漲跌幅

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本周重要經濟事件和數據

美國11月非農新增就業、失業率 —— 周五

盡管美國最新的制造業和服務業PMI均超預期下降，造成市場對經濟前景的擔憂，但美國勞動力市場依然強勁。10月份，美國經濟新增就業26.1萬個，高於經濟學家此前預期的20萬個，但低於9月份嚮上修正後的31.5萬個。

不過，10月份失業率超預期升至3.7%，9月份為3.5%，平均時薪同比增長較前一個月的5%降至4.7%。截至11月19日的一周，新申請失業救濟人數上升至24萬人，為去年8月以來的最高水平。

10月份的就業報告幾乎沒有顯示出工資-物價螺旋上升的跡象，盡管職位空缺率仍處於高位，但裁員的趨勢似乎確實開始形成，尤其是在大型科技公司。亞馬遜宣佈在全球範圍內裁員1萬多人，Meta裁員1.1萬人，推特也出現了離職人數激增的情況。也就是說，這可能需要一段時間才能反映到官方就業報告中。

經濟學家預期，11月份美國經濟將新增20萬個就業崗位，這將是今年以來的最低水平。失業率預期為3.7%與上月持平，而時薪增幅將持平於4.7%。

歐元區11月CPI —— 周三

盡管最近能源價格的緩和錶明通貨膨脹可能很快開始放緩，但歐洲通脹仍在持續上升。歐元區10月份CPI同比增長10.6%，高於9月份的9.9%。然而，10月份德國的PPI環比下降4.2%，這是自2020年5月以來首次出現月度下降。德國10月PPI同比增長34.5%，低於8月和9月45.8%的紀錄高位。

如果PPI是總體CPI的領先指標，且假設未來幾周氣溫沒有降至異常低的水平，那麽CPI有可能很快開始放緩，盡管CPI數據可能在一段時間內保持在歴史高位。

截至10月份，不包括波動較大的食品、能源、酒精和煙草價格的核心CPI上升了5%，高於9月份的4.8%。由於歐洲央行擔心過度緊縮的風險，11月整體和核心CPI數據走軟，可能有助於歐洲央行將在12月放緩加息至50個基點。歐洲央行的下一次利率會議將在12月15日召開。

美國10月核心PCE —— 周四

美聯儲最為關註的通脹指標過去的月份中小幅走高。扣除食品和能源的核心PCE在截至9月份的同比增長了5.1%，略高於8月份的4.9%。但低於2月份5.4%的峰值。

經濟學家預期10月核心PCE同比增幅將小幅降至5%，環比增幅將降至0.3%。若符合或超預期下降，則有理由相信美國的通脹已經開始觸及峰值開始下降，但距離美聯儲的2%目標仍具有較長的路要走，美聯儲併不會因為一個月的數據轉變其鷹派的基調。

中國11月官方制造業和非制造業PMI —— 周三

國家統計局將於周三發佈11月制造業和非制造業PMI數據，雖然中國政府此前發佈了疫情管控的二十條措施，市場預期中國疫情管控政策將開始進入放鬆的階段。然而11月國內新增感染人數快速升高，多地仍有局部封控現象，社會經濟活動仍受到一定程度的抑制，政策的完全落實仍需要時間。

經濟學家預期11月制造業PMI為49.2，與前值持平，非制造業PMI預期將小幅下降至48，前值為48.7，宏觀經濟復蘇進程仍不牢固。對此，中國央行決定將於12月5日降低金融機構存款准備金率25個基點，這意味著央行有可能在12月進一步下調LPR利率。

以下是具體經濟數據和事件：



周一：美國11月達拉斯聯儲商業活動指數

周二：日本10月失業率

歐元區11月經濟景氣指數

德國11月CPI

周三：中國11月官方制造業和非制造業PMI

法國11月CPI

歐元區11月CPI

美國11月ADP就業人數



周四：中國11月財新制造業PMI

英國11月制造業PMI

歐元區10月失業率

美國10月核心PCE

美國11月ISM制造業PMI

美聯儲主席鮑威爾就美國經濟前景和就業市場發錶講話

周五：美國11月季調後非農新增就業人數

美國11月失業率

歐元區10月PPI



本周重要產品關註

香港恆生指數 HSI —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月27日） 點擊查看大圖 恆指在上周一跳空低開後，在後續連續四個交易日未能回補缺口。周五走弱失守5日均線，意味著價格或由強轉弱，面臨進一步回落風險。第一目標則參考16800 – 17000區間支撐，若失守價格或進一步回落前低附近進行築底。 標普500指數 SPX500 Cash —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月27日） 點擊查看大圖 標普500指數因上周感恩節假期交易量較低，上周五小幅收跌。本周美國的非農數據將影響美股走勢，若失業率與前值持平或對股市承壓。從圖形結構上看，下行趨勢線的阻力在4100。因此當前反彈行情傾嚮於處於尾聲階段。 西德克薩斯原油 Crude Oil WTI Cash —— 日線圖



來源：CMC Markets（11月27日） 點擊查看大圖 WTI原油自11月7日觸及8月30日高點後形成下跌趨勢，上周價格整體維持震蕩走弱趨勢，但在9月底低點附近有一定支撐。日線級別RSI指標有一定超賣跡象。目前需觀察價格能否守住前低，若形成支撐或面臨一定的短期修復，或反彈至83附近，然後是85，然後或承壓回落。若價格破位或進一步打開下跌空間。 美元兌離岸人民幣 USD/CNH —— 日線圖



