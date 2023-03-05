一週展望：美國2月非農會像上個月那麼火熱麼？澳大利亞、加拿大、日本央行利率決議來襲！

上週主要產品漲跌幅

來源：CMC Markes

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本週重要經濟事件和數據



澳聯儲利率決議 —— 週二

市場預期澳聯儲將在3月的會議上繼續加息25個基點，將現金利率提高至3.6%，以應對居高不下的通脹。澳大利亞去年第四季度的總體CPI繼續保持強勁的增長勢頭，同比上漲至7.8%。雖然1月單月通脹有所緩解，同比降至7.4%，低於預期的8.1%和前值8.4%，反映出去年的連續加息開始發揮作用，然而這只是通脹放緩的初期階段，強勁的勞動力市場和住房與服務業通脹使澳聯儲不能掉以輕心。

中國2月進出口 —— 週二

2022年最後兩個月，新冠病毒限制和封鎖繼續給中國經濟帶來壓力。這不僅反映在貿易數據上，也反映在消費者支出的大幅下降，零售額大幅下降。第四季度，中國經濟產出停滯，GDP增長為0%。這意味著GDP年增長率為3%。

本週1至2月的貿易數據（涵蓋中國春節期間）應該能揭示放鬆限制釋放被壓抑需求的程度。在12月進口和出口同比分別下降7.5%和9.9%後，2023年前兩個月的數據也可能迎來轉機，為消費者帶來信心。

加拿大央行利率決議 —— 週三

在1月的利率會議上，加拿大央行將利率提高了0.25個百分點，至4.5%。在通脹持續下降的情況下，央行也表示暫停進一步加息。預計央行不會在即將召開的會議上宣布貨幣政策的任何重大變化，但可能會發布鷹派指導意見。

這是因為暫停緊縮週期的決定可能有點倉促。加拿大的整體CPI已降至5.9%，但核心價格仍維持在5%。最近幾個月，消費者支出保持良好，表明經濟復甦，1月份的就業人數增加了15萬人，而普遍估計只有1.5萬人，大多數新職位都是全職。勞動力參與率也從一個月前的65.4%大幅上升至65.7%。

美國2月非農就業報告 —— 週五

1月份，美國非農就業意外增加了51.7萬個就業崗位，幾乎是普遍預計的18.5萬的三倍，這提高了今年進一步加息的可能性。積極的數據促使投資者對美國經濟實力的看法發生了積極轉變，這種情緒在2023年初推動了股市的強勁上漲。

美國債券收益率因就業報告而上漲，儘管股市繼續堅持認為進一步加息可能會受到限制的說法，但此後將公佈的經濟數據的力度使這一觀點受到質疑。

一個月前，投資者押註今年晚些時候可能會降息。現在，市場關注的焦點是還會有多少次加息。如果週五的就業報告顯示2月份美國勞動力市場依然火爆，那麼它可能進一步強化了美聯儲至少在今年還有3次加息。

市場預期2月份的非農新增就業約為21.5萬人，雖然相較於上個月大幅縮減，但仍將突顯美國勞動力市場的強大。工資增速和失業率也將是焦點， 1月份失業率降至3.4%，這是1969年以來的最低水平。市場預期2月將維持該水平不變。

一月份，勞動參與率上升至62.4%，達到疫情前的最高水平，這表明人們正在重返工作崗位。鑑於去年12月份空缺職位數量增加到1100多萬，職位空缺水平也將成為一個關鍵基準。人們預計，在1月份的招聘熱潮之後，空缺率會下降。

日本央行利率決議 —— 週五

隨著上田和夫將接替黑田東彥擔任日本央行行長，有關此次換屆的許多評論都表明，任何政策調整都可能會逐步實現。目前的收益率曲線控制政策在短期內可能根本不會改變。

週五的會議將是黑田東彥在任期間的最後一次會議，這增加了他可能尋求為未來幾個月在繼任者領導下改變貨幣政策奠定基礎的可能性。日本的通貨膨脹率為4.3%，遠高於央行2%的目標，而且似乎還會繼續上升。很難想像，日本央行會對通脹率上升甚至更高，或日元走強而感到高興。因此，央行即將上任的領導人可能會尋求擺脫十年來的超寬鬆貨幣政策，但變化不太可能非常突然。



以下是具體經濟數據和事件：

週一：歐元區3月Sentix投資者信心指數

歐元區1月零售銷售

美國1月工廠訂單

週二：中國1-2月進出口

澳聯儲利率決議

美聯儲主席鮑威爾在參議院金融服務委員會發表半年度貨幣政策證詞



週三：美國2月ADP就業人數

加拿大央行利率決議

美聯儲主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會發表半年度貨幣政策證詞

歐洲央行行長拉加德發表講話

澳聯儲主席洛威發表講話



週四：中國2月CPI、PPI

中國2月金融數據



週五：美國2月非農新增就業

美國2月失業率

日本央行利率決議



本週重要產品關注

道瓊斯工業指數 DJI Cash—— 日線圖

來源：CMC Markets（3月5日）

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道瓊斯工業指數上週觸及2個月以來低點32500附近後呈現反彈趨勢。從目前來看，價格反彈至此前跌破的震盪區間的下軌阻力33400附近。本週需關注能否重新向上突破該水平，若能突破或進一步反彈至34000。從整體來看仍處於震盪趨勢，因此策略上以高拋低吸為主。

現貨黃金 XAU/USD —— 4小時圖

來源：CMC Markets（3月5日）

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現貨黃金在1800上方遇到較強支撐並反彈突破下行趨勢線壓力，從目前來看反彈趨勢有望進一步延續，關注上方阻力1866。



西德克薩斯原油 Crude Oil WTI —— 日線圖

來源：CMC Markets（3月5日）

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WTI原油在70附近受到明顯支撐，上週整體呈現反彈趨勢。但從目前來看價格仍沒有明確方向，在82附近有較強阻力，而整體日線結構仍為下行結構。因此，在不突破82的情況下以高拋低吸的震盪策略為主。若價格能形成向上突破或進一步反彈至92。

澳元兌美元 AUD/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（3月5日）

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因美元承壓於105上方，澳元兌美元上週跌勢放緩，整體呈現低位盤整。從目前結構上看價格仍處於下跌趨勢中，上方阻力關注0.678，若能形成突破或進一步上行至0.69。反之價格或再次下探至0.663附近。



