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2023第一個非農夜！有哪些值得關注的

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

06 Jan 2023, 13:45

市場預計12月非農就業人數將增加20.2萬，低於11月的26.3萬。市場預計私營部門就業人數增加18.3萬人，低於11月的22.1萬人。

市場預計失業率將保持在3.7%不變，反映出家庭就業的強勁增長被勞動力參與率的反彈所抵消。

市場預計平均時薪將環比增長0.4%，上月為0.6%；同比增長率將從5.1%降至5%，市場將比以往更加關注平均時薪變化。而從11月的報告數據來看，暫時未看到令人信服的數據反映工資壓力已經見頂。

持續了一個多月的加州大學教育系統的學術工作者罷工將使就業增長減少3.6萬個。勞動爭議在調查週後將得到解決，這些工人的回歸將相應地提高1月份報告的同樣數量。

從當周初請失業金方面。在12月的工資月，首次申請失業救濟人數增加，平均每週22.5萬人，高於11月的22.1萬人和10月的21.2萬人，常規國家項目的持續申請人數從調查周到調查週增加了15.9萬人，這是自2020年5月以來的最大增幅。

從裁員方面。 Challenger, Gray & Christmas公佈的裁員人數在12月下降了4.5萬至5萬，但仍高於秋季的低水平(平均3.2萬)。在11月和12月宣布的裁員中，大約有一半是在科技行業，而科技行業在整體就業人數中所佔的比例非常小。高盛預計，許多下崗工人將能夠相對較快地找到新工作，所需的總勞動力需求的減少將主要來自更少的職位空缺，而不是更低的就業率。

由於新冠肺炎病例的增加導致大量小時工在調查週內因病缺勤，會對非農報告造成壓力，紐約市的陽性感染率從11月至12月工資調查週的11.2%升至13.8%(10月為9.6%)。

今晚的就業報告還將包括對家庭調查的年度修訂，並對過去5年經季節調整的家庭數據進行修訂。這些修正通常是很小的，通常會對失業率的逐月概況產生微小的變化，從而使季度趨勢保持不變。

 

 

 

 


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