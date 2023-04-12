今晚的美國通脹數據又會如何擾動市場？

投資者在3月的通脹數據公佈前較為謹慎，該數據被視為對下一次美聯儲政策會議至關重要的數據。美股三大股指週二漲跌互現，道指漲0.29%，納斯達克跌0.43%，標普500指數平收。歐洲股市多數收漲，德國DAX指數漲0.37%，英國富時指數漲0.57%，法國CAC指數漲0.89%。

兩年期美債收益率保持在 4% 以上，而美元指數在週二下跌但守住了102關口

週三亞盤時段，截至午間休盤，亞太地區股市多數上漲，上證指數漲0.47%，香港恆生指數跌0.59%，日經225指數漲0.63%，澳洲200指數漲0.41%。

通脹數據方面

美國3月的總體通脹增速預計將放緩至5.1%，核心通脹預計將同比上漲至5.6%，但環比增速略微放緩至0.4%。

在分項方面，高盛預計3月二手車價格將上漲0.5%，預計消費者租約到期和租賃汽車銷量下降將在未來幾個月內對二手車供應造成壓力。預計新車價格將小幅上漲0.2%，持續強勁的需求被經銷商激勵措施的連續增加部分抵消。

高盛預計3月機票價格將下降 2%，因噴氣燃料價格在3月份連續下降。

高盛預計3月份住房通脹將繼續環比下降，租金部分將上漲 0.73%，業主等價租金將上漲 0.65%，因為新租戶租賃的租金增長疲軟抵消了老租戶租賃對市場利率的持續追。預計2023年第一季度新租戶和現有租戶的租金差距平均約為 3%，低於 2022 年第一季度 6.5% 的峰值。

高盛預計服裝價格將溫和下跌0.3%，反映促銷活動增加和銷售放緩，預計汽車保險類別將上漲 0.9%，因為承運人繼續抵消更高的維修和更換成本。預計 CPI 中健康保險部分的下降可能會繼續對醫療服務價格構成壓力，預計該類別 3 月份將下降 0.2%。

對於未來的預測，高盛預計未來幾個月的月度核心 CPI 通脹將保持在 0.3-0.4% 的範圍內，反映出二手車通脹走高以及住房通脹持續堅挺，預計月度核心 CPI 通脹將 2023 年下半年下降至 0.2% 左右。預計到今年12月，核心 CPI的同比增長率為 3.7%，2024 年 12 月為 2.6%。通脹的下降更多是由商品而非服務類別驅動的。

對市場方面的影響

美聯儲官員週二對進一步加息發表了不同評論，芝加哥聯儲主席古爾斯比認為央行應該「謹慎和耐心」。紐約聯儲主席威廉姆斯表示，官員們在應對通脹方面還有更多工作要做。

掉期合約顯示美聯儲下個月再次加息25個基點的可能性約為四分之三。交易員預測美國利率將達到 5% 左右的峰值，政策制定者隨後將在年底前至少降息 50 個基點。

國際貨幣基金組織週二在一份報告中表示，現在就斷定金融體系動蕩的局面已經完全明朗還為時過早，稱銀行業倒閉可能會拖累全球經濟增長。

從當前的市場表現來看，美元指數期貨4小時級別在週一向上突破了下跌趨勢線，目前價格出現回落但並未跌破前低，暫處於趨勢線之上。若今晚的通脹數據高於預期或為美聯儲5月加息25個基點掃清障礙，美元指數或止跌反彈。

美元指數 USDX —— 4小時圖來源：CMC Markets（4月12日）

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澳洲200指數今日上午時段高開低走，在7370附近遇到較強阻力，未能突破3月7日高點。指數或在此處承壓調整，下方第一目標：7200



澳洲200指數 ASX200 Cash —— 日線圖來源：CMC Markets（4月12日）

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納斯達克指數期貨昨日失守13000，若今晚數據支持加息預期升溫或使納斯達克指數承壓下挫，4小時MACD連續背離。下方第一目標：12200。

納斯達克指數 NDAQ Cash —— 4小時圖來源：CMC Markets（4月12日）

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香港恆生指數近期呈現高位盤整，兩次未能突破60日均線壓制20800附近。或存在向下調整的可能性，下方目標19000。



香港恆生指數 HSI Cash —— 日線圖來源：CMC Markets（4月12日）

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