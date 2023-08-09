7月美國CPI前瞻，通脹反彈風險是否對股市形成進一步下行壓力？

市場預期明日將公佈的美國7月總體CPI同比增長3.3%，前值為3%。核心CPI預期同比增長4.7%，前值為4.8%。總體與核心CPI的月度增長預期均在0.2%。



美國6月總體CPI的大幅回落主要源於去年的高基數，2022年6月WTI原油曾一度上漲至120美元以上，促使美國總體通脹觸及40多年來的高位。而在去年6月之後，WTI油價持續下跌，僅在7月就一度跌至最低90美元附近，最低跌至12月的70美元附近。這意味著下半年高基數效應將減退，下半年的整體通脹預計將反彈。



從目前來看，國際油價於7月反彈至80美元之上，美國7月汽油價格反彈至0.95美元/升，上月為0.94美元/升，回到與4，5月的同一水平。 6月整體CPI降溫的最大貢獻分項是汽油價格。



在核心CPI中，6月的住房價格為核心CPI下降的主要驅動因素，住房指數環比上漲0.4%（5月為0.6%），租金環比上漲0.5%（5月為0.5%），業主等價租金環比上漲0.4%（5月為0.5%）。預計本月住房通脹將繼續保持在當前水平附近，因新的租約與舊租約的租金差距將逐步縮小，根據高盛預估，當前新舊租約的租金差距為3%，較之前7.5%的峰值已出現大幅回落。預計在23年12月住房通脹將放緩至同比5%，環比0.41%）。



而對於當前的股市而言，以標普500指數為例，我們統計了前幾個月通脹數據公佈後股指在當日的表現，如下所示。





標普500指數 SPX 500 Cash —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月9日）

3月14日：2月總體CPI同比放緩至6%，預期為6%，前值為6.4%；核心CPI同比放緩至5.5%，預期為5.5%，前值為5.6%。標普500指數上漲1.65%。



4月12日：3月總體CPI同比放緩至5%，預期為5.2%，前值為6%；核心CPI同比上漲5.6%，預期為5.6%，前值為5.5%。標普500指數下跌0.41%。



5月10日：4月總體CPI同比放緩至4.9%，預期為5%，前值為5%；核心CPI同比放緩至5.5%，預期為5.5%，前值為5.6%。標普500指數上漲0.45%。



6月12日：5月總體CPI同比放緩至4%，預期為4.1%，前值為4.9%；核心CPI同比放緩至5.3%，預期為5.3%，前值為5.6%。標普500指數上漲0.93%。



7月12日：6月總體CPI同比放緩至3%，預期為3.1%，前值為4%；核心CPI同比放緩至4.8%，預期為5%，前值為5.3%。標普500指數上漲0.74%。

通過前5次數據的數據可以看出，在總體和核心CPI均出現同比放緩的情況下，股市在當日的表現通常較為強勢，4月12日當日股指衝高回落，最終小幅收跌0.41% ，主要出現了總體CPI大幅下降，核心CPI反彈的情況。 CPI下降推動股指當日上漲的邏輯為：CPI下降意味著美聯儲加息預期減弱，風險情緒面得以改善。並且勞動力市場強勁，失業率下降，消費具有韌性。讓市場有理由相信，美聯儲可以在不使經濟快速下行甚至衰退的基礎上實現通脹目標，即經濟軟著陸。這對於市場是利好。



那麼我們將視角轉變到下半年，隨著前文所提到的高基數效應的減退，以及能源價格的反彈，意味著美國總體CPI在下半年將很難出現如同前幾個月一樣快速降溫的局面，並且可能伴隨著單月的上行風險，如同市場預期7月總體CPI會反彈一樣，美國很難在今年實現通脹目標，因此美聯儲沒有降息預期。這將會給美聯儲帶來一個難題，即市場可能會提高下半年的通脹預期以及更多的加息預期，並對此進行重新定價。



美國可能在下半年面臨一個局面，即消費支出下降，失業率反彈，但通脹可能難以進一步消退並有上行風險，美聯儲實現軟著陸的路徑相較於上半年可能將縮窄，市場難以保持如同此前一樣的樂觀情緒，即股市可能面臨一定的調整壓力。



