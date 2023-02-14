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今夜，市場都在關注美國1月通脹數據

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

14 Feb 2023, 13:05

經濟學家預計 1 月核心 CPI 將環比上漲 0.4%，同比增長率將降至 5.5%。預計 1 月份總體 CPI 將環比上漲 0.5%，同比增長率將降至 6.2%。
 
美國勞工統計局上週對CPI的計算方式和權重進行了修訂，CPI 將包含更新的季節性因素， 修正幅度略大於往常，導致過去 3 個月的月度核心 CPI 上修 9 個基點。本月的 CPI 將使用更新的權重計算，該權重包含 2021 年消費者支出調查的數據，並且僅反映一年的消費者支出數據，而不是舊方法的兩年。新的權重可能會促使通脹預期被上調，上調住房通脹權重，下調了二手車、食品、交通的通脹權重。
 
這些變化中的任何一個都不會影響美聯儲首選的通脹指標核心 PCE，因為 PCE 的季節性因素在每份報告中都會重新估算，並且其組成部分的權重會隨著每月消費者支出份額的變化而變化。 2022 年第 4 季度，核心 PCE 通貨膨脹率平均環比增長 0.24%。
 
高盛在 1 月份的報告中強調了三個關鍵的分項趨勢：
 
1. 年初價格上漲將推動核心 CPI 上漲 8個基點。在今天的高通脹環境中，企業在重新定價時可能會比通脹較低且穩定時的正常價格上漲幅度更大，預計年初的價格影響在處方藥、醫療服務、汽車費用和酒精價格方面最為明顯。
 
2. 二手車方面，預計本月二手車價格跌幅較小（1月預計下降0.75%，去年12 月 2.0%）。 1 月份二手車拍賣價格淨值穩定。積極的剩餘季節性因素將進一步提振本月的銷量。但結合新的 CPI 權重，即使價格下降趨勢放緩，但二手車對本月核心 CPI 的拖累較小。
 
3. 機票方面， 較高的燃油價格可能對 1 月份的機票價格造成上行壓力，預計 1 月份的報告中機票價格將上漲 3%，這將使核心 CPI 在 12 月份下跌 2% 後上漲 2 個基點。
 
在其他分項上，由於新租戶租賃的租金增長疲軟抵消了現有租戶租賃的持續上行壓力，預測住房通脹的步伐將依次放緩（房租 +0.73%，業主等價租金 +0.67%）。預計服裝價格將上漲 0.3%，反映出 1 月份剩餘季節性因素的提振。
 
展望未來，高盛預計隨著年初季節性因素影響的消退，月度核心 CPI 通脹將下降至 0.3% 左右，並在 2023 年第二季度繼續下降至 0.2% 左右。核心 CPI 同比 2023 年 12 月和 2024 年 12 月的通貨膨脹率分別為 3.1% 和 2.7%。預計 2023 年的減速更多是由商品而非服務類別驅動的。


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