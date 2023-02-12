一週展望：美國1月CPI重磅來襲，又將怎樣引爆市場？

上週主要產品漲跌幅

來源：CMC Markets

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本週重要經濟事件和數據

美國1月CPI —— 週二

自去年6月美國總體CPI達到9.1%的峰值以來，通貨膨脹率一直呈下降趨勢，在12月降至6.5%。核心CPI(不包括食品和能源價格)已從9月份的6.6%降至12月份的5.7%。

儘管如此，美聯儲主席鮑威爾上週二在華盛頓經濟俱樂部表示，反通脹進程仍有“很長的路要走”。鮑威爾還警告說，美聯儲可能不得不將利率提高到高於投資者預期的水平，因為可能需要“很長一段時間”才能抑制通脹，尤其是在勞動力市場強勁的情況下。美國1月非農就業意外增加51.7萬個就業崗位，超過市場預期的18.5萬。

為了抑制通貨膨脹，美聯儲於2月1日將基準利率提高了25個基點，至4.5%-4.75%。市場預期3月的會議還會加息25個基點，1月份的CPI數據可能有助於確定此後還會加息多少次。

隨著近期汽油價格的反彈，市場預期1月份整體CPI將環比上漲0.4%，同比上漲6.2%。預計1月核心CPI環比上漲0.5%，同比上漲5.4%。其通脹的降速相較於去年11月和12月有所放緩，這或意味著通脹的根深蒂固，迫使美聯儲持續放鷹向市場施壓。

英國1月CPI —— 週三

2月2日，英國央行將基準利率提高了50個基點，達到15年來的最高水平4%，這引發了利率是否已經見頂的問題。儘管英國央行暗示，只有在通脹壓力持續存在的情況下才需要進一步加息，但這並不意味著不會再加息。

與通脹明顯放緩的美國和歐洲形成鮮明對比的是，英國整體CPI在截至去年12月的一年中增長了10.5%，僅比去年10月11.1%的峰值略有下降。此外，12月份的核心CPI維持在6.3%不變。這些數據都表明，通脹壓力可能會持續存在，或許需要英國央行在3月23日的會議中進一步加息至少25個基點。

經濟學家預計，今年1月份總體CPI漲幅將放緩至10.1%。政壇的動盪和罷工使英鎊的漲幅落後於其他G7貨幣，而近期英鎊由於美元重新走強再次回到1.2附近。英鎊貶值使英國進口商品更加昂貴，往往導致英國消費者物價上漲，從而加劇通脹壓力。英格蘭銀行可能需要在對抗通貨膨脹的鬥爭中堅持更長的時間，除非CPI在未來幾個月大幅下降到10%以下。

美國1月零售銷售 —— 週三

美國勞動力市場的表現依舊強勁，而11月和12月美國零售額環比分別下降1%和1.1%，這表明美國消費者在經濟不確定性的背景下變得更加謹慎。美國各銀行繼續撥備資金，以彌補不良貸款帶來的潛在損失，同時公司財報顯示，收入和利潤增長都在放緩。

隨著汽油價格再次上漲，預計1月份零售額將較上月增長1.4%，抵消了去年12月份的下滑，12月寒流限制了消費者活動。



英國1月零售銷售 —— 週五

英國11月和12月零售額環比分別下降0.5%和1%，儘管去年12月銷量受罷工影響有所下降，但消費者的消費額卻保持不變，這表明消費者對自己的支出更加精打細算。在過去的三個月裡，銷量下降了5.7%，但商品價值(不包括燃料)增長了3.6%。

與此同時，消費者信心指數從12月的-42降至1月的-45，原因是英國公眾正在應對不斷上漲的物價和天價的能源賬單。從好的方面來看，旅遊和休閒支出可能會上升。最近的交易數據更新中，航空公司記錄了對座位和套餐的良好需求。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：瑞士1月CPI



週二：美國1月CPI

英國1月失業率

歐元區第四季度GDP修正值



週三：英國1月CPI

美國1月零售銷售

美國2月NAHB房產市場指數



週四：日本1月商品進出口

澳大利亞1月失業率

美國1月PPI



週五：德國1月PPI

法國1月CPI

英國1月零售銷售

美國1月進出口物價指數





本週重要產品關注

標普500指數 SPX Cash—— 日線圖

來源：CMC Markets（2月12日）

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標普500指數在4150 – 4200去區間高位盤整後承壓回落，該位置也為去年9月高點附近。本週的CPI數據將影響美股接下來的短期去向，從數據預期來看，通脹繼續呈現下降態勢但降速相較於去年11月，12月略有放緩。美聯儲主席鮑威爾在上週的發言仍傾向於鷹派言論，股市接下來的上行動能將受到抑制。從MACD指標來看已有形成死叉背離跡象。

西德克薩斯原油 Crude Oil WTI Cash—— 日線圖

來源：CMC Markets（2月12日）

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WTI原油自去年12月以來未能進一步跌破70整數關口，並形成了三重底。短線來看油價仍有向上反彈的趨勢，但結構上看仍處於下跌形態中。隨著中國解除疫情防控帶動一定的消費回暖，油價或將延續反彈趨勢。上方阻力參考趨勢線壓力處83.4。

美元指數 USDX —— 4小時圖

來源：CMC Markets（2月12日）

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美元指數連續兩週呈現反彈態勢，主要受到美國經濟在1月的強勁表現推動，目前價格維穩在1.03上方。本週料延續反彈態勢，投資者可等待回調後的低吸機會。支撐：102.3。目標：105。

香港恆生指數 HSI —— 日線圖

來源：CMC Markets（2月12日）

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香港恆生指數上週整體延續盤整趨勢，但從圖形結構上跌破了上行趨勢線和30日均線。 MACD指標出現背離，RSI指標進入空頭區間。本週關注價格能否守住21000，若失敗價格或進一步回落至20000附近。若出現反彈需關注價格能否突破1月高點22650，若再次失敗或預示此輪反彈的結束。



