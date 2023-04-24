一週展望：日本央行利率決議、美國第一季度GDP、美科技股財報

上週主要產品漲跌幅

來源：CMC Markes

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本週重要經濟事件和數據

澳大利亞第一季度CPI —— 週三

澳大利亞去年第四季度總體CPI同比上漲7.8%，高於市場預期。但月度CPI在2月放緩至6.8%，1月是7.4%。這意味著通脹可能在去年第四季度見頂，促使澳聯儲在4月暫停了加息，但澳聯儲的措辭是出於對經濟基本面的考慮，如果後續的數據證明價格壓力猶存將繼續加息。由於能源價格和糧價在一季度的下跌，市場預期澳大利亞第一季度總體CPI同比上漲放緩至6.9%，季度增長放緩至1.3%。

美國第一季度GDP —— 週四

在 1 月份美國零售銷售環比增長 3.2% 之後，2 月份消費呈現縮減，環比下降 0.2%，3 月份進一步下降 1%。零售額下降和銀行業動盪可能在一定程度上對第一季度的經濟產出造成壓力，但全面的疲軟態勢可能不會顯現。從好的方面來看，本季度強勁的勞動力市場和收入增長可能會支撐 GDP 中強勁的消費者支出部分。

經濟學家預計，美國第一季度 GDP 同比增長為 2%，低於第四季度的 2.6%。預計消費者支出將從第四季度的 1% 增長中反彈。



日本央行利率決議 —— 週五

在日元兌美元走弱的情況下，日本央行與新任行長植田和男的首次會面勢必引人矚目。關鍵問題是植田和男是否會為可能調整央行的收益率曲線控制奠定基礎。

在本月早些時候的講話中，植田和男小心翼翼地避免過多偏離其前任黑田東彥設定的道路。在 4 月 9 日正式上任後的第一次新聞發布會上，上田堅持了原表態，他說現有政策在當前經濟條件下仍然合適。

隨著日本核心CPI同比增長率達到 40 年高點 3.8%，政策轉變可能迫在眉睫，可能會在第二季度末到來。儘管如此，總體通脹率從 1 月份的 4.3% 放緩至 3 月份的 3.2%，這可能會讓擔心核心價格彈性的鴿派政策制定者感到安心。

美國3月核心PCE—— 週五

美國2月核心PCE同比上漲放緩至4.6%，前值為4.6%。作為美聯儲最為重視的通脹數據，該數據也將是美聯儲在5月4日利率會議前得到的最後一份重要數據。市場3月總體PCE同比增幅大幅放緩至4.1%，前值為5%，因能源價格的走低。而核心PCE同比上漲預期相較於上月小幅放緩至4.5%，環比上漲預期與前值的0.3%持平。

美國科技股財報 —— 週二、週三、週四

Alphabet —— 週二（盤後）

微軟 —— 週二（盤後）

Meta —— 週三（盤後）

亞馬遜 —— 週四（盤後）



以下是具體經濟數據和事件：



週一：無重要事件和數據披露

週二：美國2月FHFA房價指數

美國3月新屋銷售總數變化

Alphabet、微軟財報



週三：澳大利亞第一季度CPI

英國4月CBI零售銷售差值

美國3月耐用品訂單

Meta、英特爾財報



週四：美國第一季度GDP

美國第一季度實際個人消費支出

美國第一季度核心PCE

亞馬遜財報





週五：日本央行利率決議

歐洲央行行長拉加德發表講話

美國3月核心PCE

美國3月個人支出

歐元區第一季度GDP

美國4月密歇根大學消費者信心指數



本週重要產品關注

納斯達克100指數 NDAQ Cash—— 日線圖

來源：CMC Markets（4月24日）

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納指上周繼續圍繞在13000附近盤整，目前阻力較強，MACD再次形成頂背離。策略以13200作為防守進行逢高看空為主。



現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（4月24日）

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現貨黃金上週呈現調整行情，因美元指數企穩反彈。日線結構來看黃金仍處於上漲通道中，但由於短期漲幅過大或呈現較深程度的調整行情，首先關注上行通道的中軌支撐1970-1972，若跌破或引發進一步的深度調整，通道下軌支撐：1870。



香港恆生指數 HSI —— 日線圖

來源：CMC Markets（4月24日）

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恆生指數在4月17日觸及近一個半月高點20882，未能突破3月的前高21000附近。在該區域反复盤整縮量未能形成突破並連續四日下跌，短週期均線呈現空頭排列，MACD指標有再次形成死叉的跡象，在不過5日均線的條件下預計進一步調整至19000。



美元兌日元 USD/JPY —— 日線圖

來源：CMC Markets（4月24日）

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美元兌日元目前延續反彈趨勢，日本央行新行長在4月9日的首次新聞發布會上闡述了對原有貨幣政策的維持態度，尤其看到了近期CPI的下行風險。預計他在首次央行會議上並不會有過大的政策調整傾向，這或將導致日元兌美元保持疲軟。預計美日將繼續反彈至3月高點137.8



