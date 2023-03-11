一週展望：美國2月通脹數據來襲，能否緩解市場的下跌？

上週主要產品漲跌幅

本週重要經濟事件和數據

美國2月CPI —— 週二

自 2 月加息25個基點之後，美國的經濟數據發生了變化。 1 月份零售額環比飆升 3%，美國就業人數增長也飆升。儘管 1 月份總體通脹率從 6.5% 降至 6.4%，但市場此前預計會有更大的跌幅。而核心通脹再次反彈至 5.6%。自這些數據發布以來，12 月份的生產者價格指數 (PPI) 被向上修正。這意味著 1 月份核心 PPI 為 5.4%，而不是 4.9%。通脹格局發生了變化，美聯儲在國會聽證會的講話表現的足夠鷹派，使3月加息50個基點的概率飆升。

上週五公佈的美國2月非農數據顯示失業率超預期反彈至3.6%，而2月非農新增就業人數為31.1萬人，高於市場普遍預期的22.5萬人。 2月時薪同比上漲4.6%，低於預期的4.7%，但仍高於前值的4.4%。環比增幅下降至0.2%。勞動參與率升至62.5%，為2020年3月以來最高。這份數據喜憂參半，並不足以對美聯儲3月加息的幅度起到決定性作用，本週二的通脹數據將是美聯儲關注的焦點

市場預期 2 月總體CPI將進一步放緩至 6%，核心CPI同比增速將放緩至 5.4%。若數據能符合或超預期下降，疊加美國銀行業近期出現的流動性危機或使美聯儲3月加息50個基點的概率下降，即有可能引發市場一定程度的反彈。

美國2月零售銷售 —— 週三

美國的個人支出在去年 11 月和12月分別環比下降 0.6%/1.1%，然而在強勁的勞動力市場的推動下在 1 月反彈，環比增長 3%。這是自 2021 年 3 月以來的最大增幅，原因是美國消費者支出大幅回升。

最大的問題是強勁的消費是否會持續到 2 月份。如果確實如此，它將對美聯儲的利率政策、本月即將召開的會議發布的前瞻性指引以及未來加息點陣圖的軌跡產生影響。市場預期2月零售銷售和環比增長0.2%。

中國1-2月零售銷售 —— 週三

在中國從 12 月開始解除疫情封鎖 後，1 月至 2 月期間（包括農曆新年）的零售數據有可能帶來顯著的上行驚喜。

中國的貿易平衡表明國內需求有所改善，而農曆新年慶祝活動刺激了消費報復性反彈，因為消費者在節前的消費備貨過節需求，市場預計1-2月同比增長 3.5%，高於12月的-0.2%。 1-2月工業生產預計同比增長 2.6%，去年12月為1.3% 。

歐洲央行利率決議 —— 週四

歐洲央行本週預期將加息 50個基點。市場關注的焦點是還會有多少次加息。在德國央行行長納格爾的領導下，歐洲央行的鷹派變得更加直言不諱。儘管德國經濟可能陷入衰退，但納格爾呼籲對通脹採取更積極的行動。最近的歐洲央行會議紀要顯示，幾位管理委員會成員希望在上次會議上採取比50個基點更激進的舉措，要求加息 75 個基點。

歐洲央行正在權衡過度緊縮與放任通脹根深蒂固的風險。歐洲央行成員呼籲收緊貨幣政策，例如歐洲央行管委羅伯特·霍爾茲曼，他呼籲在 3 月、5 月、6 月和 7 月加息 50 個基點。市場已經開始消化歐洲央行終端利率水平超過 4% 。但意大利等負債率較高的國家的長期收益率進一步上升可能會引發問題。隨著核心 CPI 創下 5.6% 的歷史新高，西班牙、法國和德國的總體通脹上升，歐洲央行正在採取積極的措施，但也需要繼續關注金融穩定。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：無重要數據和事件

週二：英國2月失業率

美國2月CPI

週三：中國1-2月社會消費品零售總額

中國1-2月規模以上工業增加值

中國1-2月城鎮固定資產投資

中國1-2月城鎮調查失業率

中國1-2月全國房地產開發投資

美國2月零售銷售

美國2月PPI

歐元區1月工業產出

週四：澳大利亞2月季調後失業率

歐洲央行利率決議

週五：歐元區2月CPI終值

美國3月一年期通脹預期

美國3月密歇根大學消費者信心指數

本週重要產品關注

道瓊斯工業指數 DJI Cash—— 日線圖

上周道瓊斯工業指數受美聯儲主席鮑威爾的鷹派發言和矽谷銀行破產的雙重利空下大幅下跌，上週五的就業報告雖然新增就業人數相較於上個月大幅放緩，一度刺激道指期貨小幅反彈至32400。但失業率超預期升高至3.6%（壞數據對股市為壞消息），疊加對美股銀行股的恐慌擔憂促使美股在開盤後衝高收陰，日低一度跌至31780。

本週的CPI數據將格外關鍵，若通漲出現有效下降，或引發股指出現一定的短線反彈，但從目前形態上看在跌破32500一線後意味著頂部區域的形成。因此，當前的策略仍以逢高看空為主。下方目標：30400。

現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖

現貨黃金周五強勁上漲，其利多因素為：

1. 美國2月失業率上升，工資增速放緩，加息50個基點的概率下滑，美元指數下跌

2. 銀行業出現恐慌擔憂，避險情緒推升黃金走強

當下黃金來到重要的阻力1865附近，金價在周五收盤1867.64美元/盎司，本週需觀察價格能否有效企穩，若突破企穩或進一步反彈至1900。

歐元兌美元 EUR/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（3月11日）

歐元兌美元週五因美元走軟大幅度走強，但在衝擊1.07時失敗，該位置也為自3月初以來的阻力區域。本週歐洲央行或加息50個基點，投資者需留意歐洲央行在此次加息後對接下來的加息幅度作何指引，若表現的足夠鷹派或使歐元短線有進一步衝高的可能性。若價格突破1.07或再次挑戰2月14日以來的高點1.078。反之價格或進一步下跌至1.048附近

香港恆生指數 HSI Cash —— 日線圖

來源：CMC Markets（3月11日）

香港恆生指數上周連續4日延5日均線下跌並跌破2月底以來的低點。指數在周二至週四連續縮量下跌，週五雖繼續下跌但未出現放量跌破支撐19000。因此，不排除價格在19000附近會出現一定的反彈修復空間。但價格在5日均線之下看多風險相對較高，投資者需等待明顯的企穩信號再擇機入場。若跌破進一步跌破19000失守去年12月以來的重要支撐或引髮指數進一步下跌。

來源：CMC Markes



