普漲行情仍需謹慎，美元反攻正在醞釀中

上週五由於美國10月的失業率超預期反彈至3.7%，為美聯儲12月放緩加息幅度至50個基點提供了一定數據支持。美元指數上週五下跌近2%，週一延續下跌趨勢。

非美貨幣，黃金白銀，原油，股市均錄得不同程度的大幅度反彈，市場似乎陶醉在美聯儲將放緩加息幅度的樂觀情緒中，卻忽視了美聯儲的利率峰值將高於預期對市場的影響，以及在高利率環境下對經濟主體的衝擊。

由於聯邦基準利率不斷上調，美國的住房抵押貸款利率也迅速飆漲，30年期住房抵押貸款利率已經突破7%。由於基準利率的上調對貸款利率的傳導具有滯後性，若美聯儲明年將利率上調至5%或5%以上，30年期住房抵押貸款利率可能將觸及9%以上。高昂的房貸將嚴重限制美國居民的其他生活開支，經濟將迅速降溫並陷入衰退。

從當前美元的趨勢來看，現在判斷頂部已經出現還為時過早。我們截取本世紀美元指數的幾次大頂出現的時機來進行分析，參考下面兩張圖。

美元指數

來源：Tradingview, CMC Markets（11月8日）

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美國CPI

來源：BLS

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2000年 – 2002年（美國互聯網泡沫破裂）：美元指數在1998年開啟了上漲趨勢，在2000年末和2002年初陷入高位震盪上行。在2002年2月停止了上行，開啟了下行週期。通脹方面，美國通脹從2001年5月開始快速下行，在2002年2月觸及底部並開始進行了低位盤整。

2008年 – 2009年（美國次貸危機）：美國次貸危機爆發後，美元指數從2008年4月後快速拉升，在2008年11月美聯儲進行了第一輪QE後開始陷入高位震盪，隨後在2009年3月觸及峰值後轉入下跌趨勢。通脹方面，美國通脹在2008年12月跌破0%，在2009年7月觸及低點-1.95%，在2009年的前10個月始終處於0%以下。

2009年12月 – 2010年6月：美聯儲在2008年11月進行了第一輪QE刺激經濟，美國經濟曾出現一定程度的反彈，CPI自2009年下半年開始迅速攀升，在2009年12月升至2.8%，達到美聯儲2%的目標。但由於次貸危機的衝擊影響甚遠，美國經濟在2010年增長乏力，通脹持續下行，在2010年6月觸及1.1%，隨後陷入低位盤整。美元指數則在2010年6月觸頂。

2014年 – 2017年：美國經濟在3輪QE的影響下在2014年回暖步伐加快，遠快於歐洲、亞洲地區，美元指數自2014年7月以來開始了新一輪上漲週期，但在2015年經濟增長陷入乏力，通脹自2014年下半年迅速回落，在2015年初曾一度觸及0%以下。美元指數在2015年上半年陷入反复盤整階段，在加息預期的影響下整體偏強，在加息週期下，2017年1月觸及峰值103.8後轉跌。

2018年 – 2020年：美元指數開啟了長達兩年的上漲趨勢，2020年初新冠疫情爆發，美國CPI在2020年2月迅速下行，在2020年5月觸及低點0.36%。美元指數在2020年3月觸及峰值103後開始了下跌週期。

我們通過上述的分析中可以得出一個結論，美元觸頂的條件是在經濟出現明顯降溫陷入衰退的時候才會出現，通脹水平應該低於美聯儲的目標。而當前美國的CPI還在8%以上，經濟仍處於強勁的狀態，勞動力市場仍然火熱。因此，美元指數的短期下跌可能會醞釀新一輪的向上反攻。

美元指數

來源：Tradingview, CMC Markets（11月8日）

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我們從趨勢上看，美元指數自2022年2月呈現加速上行週期，目前上漲結構仍未被破壞。因此當前的策略仍以看多美元為主。價格自9月陷入了高位調整，但調整不意味著看跌。因此我們預計價格在調整完後可能再次進入上行週期。



