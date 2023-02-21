X

选择您要开设的帐户

Top movers

強勢美元是否會捲土重來？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

21 Feb 2023, 13:50

美元指數在2022年升值超過12%，在去年9月創下20年來的新高後，隨著美聯儲開始放緩加息，歐洲央行更加鷹派的加息和日本央行放鬆YCC區間，以及中國的疫情解封促使美元呈現持續走弱的局面。

美元指數在2月初觸底後呈現連續反彈的趨勢，自2月低點反彈超4%。促使這波反彈走強的主要因素在於美國經濟數據在1月的較好表現，以及貨幣政策預期可能比12月會議更加的鷹派。這是否意味著美元具備重新走強並再創新高的可能性？

我們通過對比過去40年來美國全年GDP增速與美元指數的趨勢可以看出，兩者保持著高度的正相關性。即經濟基本面決定著本國貨幣匯率的長期走勢。

在2020年美國經濟受新冠疫情爆發影響出現了短暫的衰退，隨後進行了超大規模的量化寬鬆刺激經濟，使美國經濟在2021年出現了強勁的增長，雖然在2021年年底市場已經預期美聯儲或將進入到激進的加息週期中，在美聯儲2022年3月進入加息後其他經濟央行都追隨其加息步伐，但美聯儲由於經濟相較於其他地區更具彈性促使在激進加息週期中能走的更遠，這使美元指數的強勢週期一直保持到去年9月。而在不斷收緊的金融環境下，美國GDP增速相較於2021年大幅度放緩，最終在寬鬆預期升溫的背景下出現了連續下跌的趨勢。

美聯儲在08年金融危機實行了三輪量化寬鬆，在全球金融危機復甦的後幾年中，由於大幅擴張性的財政政策引發了對通脹壓力上升的擔憂，基於美聯儲將率先收緊貨幣政策的預期，美國利率重新定價走高促使美元在2014年年中進入到牛市週期。而在2016年年底隨著全球經濟增長擔憂情緒的逐漸衰退，新興市場貨幣逐漸企穩，美元指數在2016年年底見頂。

因此，從長期角度來看，以年作為計量單位，由於美聯儲將抑制通脹作為首要任務，經濟增長將持續保持在低於趨勢水平，美元指數或將進入到了長期走弱的局面。在美聯儲加息結束後，美聯儲將在維持高利率環境的一段時間後進入降息週期，這是經濟週期規律。

 
美國GDP全年增長率
來源：TradingEconomics

點擊查看大圖


 


美元指數 USDX —— 月線圖（2月21日）
來源：Tradingview, CMC Markets

點擊查看大圖


大級別的方向相對較好判斷，但難點在於對趨勢節奏的把握。從過往歷史表明，美元更大幅度的走弱需要看到全球供應方面的持續改善，即非美經濟體增長風險的擔憂情緒退卻。而從目前來看，增長前景改善最大的經濟體可能是在中國（取消疫情管控，政策發力，服務業復甦），而歐洲方面雖然製造業在1月出現了一定的回暖（供應方面改善，能源價格下跌），但在利率上行的背景下可能是疲軟的。隨著美聯儲加息次數可能比此前市場預期的要更多，大宗商品的限制環境可能仍將出現，這有可能促使美元在短期內仍然呈現走強的格局。


從現階段來看，美元指數在上週五觸及104.6後承壓回落，價格若突破高水平位或將進一步挑戰105.6。價格在103上方維持多頭觀點。

 


美元指數 USDX —— 4小時圖（2月21日）
來源：Tradingview, CMC Markets

點擊查看大圖

 

 

 

 

 


来自CMC的最新消息

Top movers

一週展望：美聯儲2月貨幣政策會議紀要來襲，鷹派加息預期再度來臨或施壓股市？

美聯儲2月貨幣政策會議紀要，中國2月LPR，美國1月核心PCE，新西蘭央行利率決議

18 Feb 2023
Company earnings

財報預覽：英偉達營收將下降
Top movers

ChatGPT的橫空出世對當下的職業規劃有何影響？大熱的AI股能否投資？
Top movers

澳洲1月失業率超預期反彈至3.7%

相关文章

Top movers

一週展望：美聯儲2月貨幣政策會議紀要來襲，鷹派加息預期再度來臨或施壓股市？

美聯儲2月貨幣政策會議紀要，中國2月LPR，美國1月核心PCE，新西蘭央行利率決議

18 Feb 2023
Company earnings

財報預覽：英偉達營收將下降

8月24日美國股市收盤後，英偉達將公布其2022財年第三季度收益。全球經濟疲軟導致英偉達股價今年迄今已下跌44%，而目前半導體供求曲線達到峰值（供大於求）也為經濟形勢帶來挑戰。該公司遊戲業務營收可能驟降，同時其數據中心的銷量增長預計會放緩。投資者將重點關注英偉達第三季度的收益情況，並以此衡量在收益預期已降低的情況下該公司未來的增長軌跡。

24 Aug 2022
Top movers

ChatGPT的橫空出世對當下的職業規劃有何影響？大熱的AI股能否投資？

ChatGPT是美國OpenAI公司推出的一款人工智能聊天機器人，於去年11月發布。其主要運作模式為根據用戶所輸入的文本問題來給與合理答案。

17 Feb 2023
Top movers

澳洲1月失業率超預期反彈至3.7%

澳洲1 月份失業率上至 3.7%，高於預期的3.5%。澳洲1 月份總就業人數下降 1.15萬人，低於預期的增長2萬人。前一個月的就業人數也下調了 至下降1.46萬人。

16 Feb 2023