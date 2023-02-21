強勢美元是否會捲土重來？

美元指數在2022年升值超過12%，在去年9月創下20年來的新高後，隨著美聯儲開始放緩加息，歐洲央行更加鷹派的加息和日本央行放鬆YCC區間，以及中國的疫情解封促使美元呈現持續走弱的局面。

美元指數在2月初觸底後呈現連續反彈的趨勢，自2月低點反彈超4%。促使這波反彈走強的主要因素在於美國經濟數據在1月的較好表現，以及貨幣政策預期可能比12月會議更加的鷹派。這是否意味著美元具備重新走強並再創新高的可能性？

我們通過對比過去40年來美國全年GDP增速與美元指數的趨勢可以看出，兩者保持著高度的正相關性。即經濟基本面決定著本國貨幣匯率的長期走勢。

在2020年美國經濟受新冠疫情爆發影響出現了短暫的衰退，隨後進行了超大規模的量化寬鬆刺激經濟，使美國經濟在2021年出現了強勁的增長，雖然在2021年年底市場已經預期美聯儲或將進入到激進的加息週期中，在美聯儲2022年3月進入加息後其他經濟央行都追隨其加息步伐，但美聯儲由於經濟相較於其他地區更具彈性促使在激進加息週期中能走的更遠，這使美元指數的強勢週期一直保持到去年9月。而在不斷收緊的金融環境下，美國GDP增速相較於2021年大幅度放緩，最終在寬鬆預期升溫的背景下出現了連續下跌的趨勢。

美聯儲在08年金融危機實行了三輪量化寬鬆，在全球金融危機復甦的後幾年中，由於大幅擴張性的財政政策引發了對通脹壓力上升的擔憂，基於美聯儲將率先收緊貨幣政策的預期，美國利率重新定價走高促使美元在2014年年中進入到牛市週期。而在2016年年底隨著全球經濟增長擔憂情緒的逐漸衰退，新興市場貨幣逐漸企穩，美元指數在2016年年底見頂。

因此，從長期角度來看，以年作為計量單位，由於美聯儲將抑制通脹作為首要任務，經濟增長將持續保持在低於趨勢水平，美元指數或將進入到了長期走弱的局面。在美聯儲加息結束後，美聯儲將在維持高利率環境的一段時間後進入降息週期，這是經濟週期規律。



美國GDP全年增長率

來源：TradingEconomics

點擊查看大圖





美元指數 USDX —— 月線圖（2月21日）來源：Tradingview, CMC Markets

點擊查看大圖



大級別的方向相對較好判斷，但難點在於對趨勢節奏的把握。從過往歷史表明，美元更大幅度的走弱需要看到全球供應方面的持續改善，即非美經濟體增長風險的擔憂情緒退卻。而從目前來看，增長前景改善最大的經濟體可能是在中國（取消疫情管控，政策發力，服務業復甦），而歐洲方面雖然製造業在1月出現了一定的回暖（供應方面改善，能源價格下跌），但在利率上行的背景下可能是疲軟的。隨著美聯儲加息次數可能比此前市場預期的要更多，大宗商品的限制環境可能仍將出現，這有可能促使美元在短期內仍然呈現走強的格局。



從現階段來看，美元指數在上週五觸及104.6後承壓回落，價格若突破高水平位或將進一步挑戰105.6。價格在103上方維持多頭觀點。

美元指數 USDX —— 4小時圖（2月21日）來源：Tradingview, CMC Markets

點擊查看大圖



