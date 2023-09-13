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納指走弱，等待今晚通脹數據進一步釋放風險。

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

13 Sep 2023, 12:25

蘋果發布會並沒有帶來過多的驚喜，蘋果股價也如預期走弱，並拖累納指下跌，符合我們本週的預期。今晚美股將進一步迎來美國CPI數據的考驗，從當前的市場對數據的預期來看，股市進一步走弱的風險還未完全釋放。


由於能源和食品價格的上漲，市場預期美國總體CPI同比上漲3.6%，環比預期上漲0.6%；核心CPI預期同比放緩至4.3%，環比預期上漲0.2%。


在CPI分項上，高盛預計二手車和住房價格將進一步放緩，其中8月二手車價格預計下降3.1%，新車價格預計下降0.2%。住房通脹預計將保持當前放緩趨勢，預計到2023年12月將同比放緩至5%，環比放緩至0.41%。但公共交通價格預計在能源價格和季節性高峰期出現上漲，預計上漲4.3%。汽車保險價格和教育成本預計將分別上漲1.6%和0.6%。預計核心CPI同比在今年12月將放緩至3.8%，2024年12月預計放緩至3%。


我們通過過去兩週數據對股指的影響可以得出當前的交易邏輯為好數據 = 利空。例如上週發布的ISM非製造業PMI，初請失業金人數的利好均造成了股指出現連續兩日的下跌。若今晚數據符合或超預期升溫，則意味著高通脹和維持高利率的時間或更長，這將意味著美聯儲可能在9月的會議上仍不會鬆口，這可能會令市場失望，從而導致股市被拋售。


納指100昨日受蘋果拖累，出現陰線反包，目前仍在支撐通道之上，但可看出當前反彈呈現無力，或出現破位下行風險，下方目標參考14700附近。

納斯達克100 (NDAQ Cash) —— 日線圖
來源：CMC Markets（9月13日）

 


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