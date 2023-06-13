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美股本週開門紅，今晚CPI能否助推納指漲勢？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

13 Jun 2023, 13:30

自上週以來，市場對於美聯儲本週的政策預期幾乎沒有變化，暫停加息的概率徘徊在 75% 左右。今晚發布的通脹報告對於美聯儲周三的政策指引非常重要。

美國的總體 CPI在去年6月達到 9.1% 的峰值後一直處於下降趨勢，這種下降趨勢在過去幾個月加速。 4 月份，美國 CPI 跌至 4.9%，創 2 年新低，核心CPI同比放緩至 5.5%。

能源價格以及其他大宗商品價格的急劇下跌加速了這一趨勢，儘管當前食品價格仍然堅挺。但PPI 價格持續下跌支持了美聯儲可能將暫停加息，核心 PPI 同比已下降至 3.2%，明天可能跌破 3%，而去年3月高達 9.2%

今天的 5 月總體 CPI 同比增幅預計將再次大幅放緩至 4.1%，核心CPI預計將從 5.5% 放緩至 5.3%。如下圖所示


來源：湯森路透

 

迄今為止，美聯儲官員的鷹派態度比前幾個月要溫和，目前的共識指向是暫停加息但未來仍有再次加息的可能性，因為美聯儲希望在最近的銀行業危機和債務上限擔憂消散後評估經濟環境。這一結果的另一面是通貨膨脹率下降可能導緻美聯儲的鴿派傾向表明周期的頂峰已經到來。

納斯達克100昨日繼續強勢走高，續創去年4月以來的高點，距離15000整數僅差一步之遙。 MAAMG（meta，蘋果，亞馬遜，微軟，谷歌）均收紅，漲幅平均在1.5%以上。特斯拉繼續走高收漲2.22%，創12日連漲。近期市場風險情緒在沒有重大事件和數據後持續高漲，從成交量上看，納指在過去的三個交易日持續縮量走高，其成交量與當前指數走勢產生一定背離，RSI再次陷入超買。

納指本輪的階段性高點無從得知，但考慮到本周連續兩個風險事件來臨，在市場越瘋狂的時候反而需保持冷靜。按當下圖形結構來看，13900 – 14000為上升趨勢的支撐節點。

納斯達克100 NDAQ Cash —— 日線圖
來源：CMC Markets


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