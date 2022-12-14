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美國CPI超預期降溫，美股卻走出過山車，今晚美聯儲又會如何撼動市場？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

14 Dec 2022, 12:00

週二北京時間21：30，美國勞工統計局發布的11月總體CPI同比增長7.1%，低於預期的7.3%，前值為7.7%。核心CPI同比增長6%，略低於預期的6.1%，前值為6.3%。

通脹的超預期降溫促使標普500指數大幅高開超2%，但在美股開盤後快速回落，回吐CPI數據帶來的所有漲幅，昨日收漲0.73%。

在經歷了大起大落的走勢後，美股仍將接受週四凌晨美聯儲利率決議的考驗。通脹的降溫使美聯儲大概率加息50個基點，除此之外需要關注美聯儲主席鮑威爾的言論。鮑威爾在面對強勁的勞動力市場、高於預期的PPI和超預期回落的CPI這種複雜的局面下，是否會放任鴿派預期奔跑是市場所關注的焦點。

並且，在市場已經對放緩加息進行充分計價後，終端利率的預測將是下一個關注的焦點。在通脹數據發布後，市場下調美聯儲的終端利率至4.85%。但我們需要等待美聯儲利率會議發布的最新點陣圖預測。

美聯儲的職責是做好預期管理，即在快速緊縮時釋放放鬆的信號以防止市場出現衰退擔憂，反之，即在市場過度樂觀時強調當前通脹水平距目標仍有較大差距。在10月13日，美國公佈的9月CPI降溫不及預期，引發了市場擔憂美聯儲將繼續維持強硬的緊縮政策。但在10月中旬，美聯儲的官員就放出可能在12月放緩加息的信號。而當晚美股的走勢在出現短暫的下跌並創出新低後迅速拉升，並開啟了連續兩個月的反彈趨勢。

 


 
標普500指數 SPX500 —— 日線圖
來源：CMC Markets

點擊查看大圖


昨日在CPI大幅度降溫的利好下續創9月13日以來的高點，價格觸及到了我們此前提到的4150附近阻力，但開盤呈現高開低走的行情。這是否意味著接下來市場可能上演與10月13日相反的劇本？並且，我們需要思考的是，美聯儲近期向市場傳達不再過度緊縮的信號，但在當前市場如此樂觀的局面下，美聯儲是選擇繼續助推樂觀情緒，還是為市場降溫，強調通脹任務仍然艱鉅，或許就在今夜見分曉了，筆者認為後者的可能性更大。

 


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