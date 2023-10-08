一週展望：美國9月CPI，中國9月貿易數據、CPI，美國銀行股Q3財報！

本週重要經濟事件與數據

聯準會9月貨幣政策會議紀錄 —— 週四

聯準會在９月會議維持利率不變，但暗示可能在年底前升息，且高利率水準將維持很長一段時間。 其鷹派指引導緻美元和美國10年期公債殖利率大幅走高。 聯準會縮減了明年的降息預期，將2024年聯邦基金利率指引從4.6%上調至5.1%，同時維持2023年指引5.6%不變。 聯準會也將今年GDP指引上調至2.1%，並將全年失業率預期下調至3.8%。 聯準會重申，在利率決策方面仍然依賴數據。 既然如此，美國經濟的韌性顯示聯準會可能還有更多工作要做。 即將公佈的會議紀要也可能為市場提供進一步的線索，顯示聯準會官員對過度緊縮風險的擔憂程度。 聯準會主席鮑威爾表示，聯準會將謹慎行事，這表明進一步升息的潛在負面影響存在一定的不確定性。

美國9月CPI —— 週四

上週美國9月的就業數據並沒有對目前利率期貨市場的預測有明顯影響，ADP就業大幅萎縮，失業率超預期維持在3.8%，而新增就業人數卻大超預期。 CME的FED Watch預測聯準會在11月1日維持利率在5.25% - 5.5%的機率為72.9%，升息25個基點的機率為27.1%。 美國 9 月的CPI數據很可能成為聯準會是否會在 11 月會議升息的重要依據。 在能源價格上漲的背景下，美國整體CPI連續兩個月回升， 8 月整體通膨率攀升至 3.7%。 但核心CPI持續放緩，從 7 月的 4.7% 降至 8 月的 4.3%。 市場預期9 月核心 CPI 進一步放緩至 4.1%，整體CPI預期年減至3.6%。 考慮到近期國際油價距高點下跌超10%，預計整體CPI在年內剩餘月份的成長有限，聯準會後續進一步升息的條件非常有限。

中國9月貿易數據、CPI —— 週五

最近的貿易數據暫時很難顯示中國的經濟活動大幅回升，但止跌趨勢似乎有所縮小。 而近期的一些數據也在官方連續出台政策的刺激下顯示出回暖趨勢，其中9月官方製造業PMI錄得50.2%，時隔五個月重回擴張區間。 非製造業PMI錄得51.7%，較上月上漲0.7%。 服務業景氣度回升。 8月整體CPI回升至0.1%，市場預期9月整體CPI年增至0.2%，PPI預期年比-2.4%，較前值的-3%進一步收窄。 市場預期9月進口（以美元計）年比-6%，較上月的-7.3%進一步收窄，出口預期年比-7.3%，上月為-8.8%。

美國銀行股Q3財報 —— 週五



摩根大通

過去一年，摩根大通在美國主要銀行中表現突出，股價表現遠遠優於花旗集團和富國銀行等競爭對手。 作為3月份地區銀行危機的主要受益者，該股在7月觸及 2022 年 1 月以來的最高水平，但在隨後幾個月略有回落。 矽谷銀行和簽字銀行的破產讓該行獲得了超過 500 億美元的新存款。 並且，利率市場的波動也帶來了好處，該銀行在第一季和第二季的營收均大幅成長，後一季的營收達到創紀錄的 420.4 億美元，超出了預期的393.4億美元。 淨利潤為 144.7 億美元，比去年同期成長 67.3%。 隨著存貸利差擴大，該銀行也將淨利息收入指引上調至 870 億美元。 市場預期第三季營收將達到395億美元，淨利預期為109.05億美元。

富國銀行

作為美國銀行中最依賴抵押貸款業務的銀行，隨著利率上升打擊美國消費者支出，富國銀行整體貸款開始放緩。 第二季營收為 205.3 億美元，淨利為 49 億美元，營收和利潤均超出預期。 但超預期的財報業績並沒有讓富國銀行的股價明顯上漲，該股在7月中下旬持續下跌，截至10月6日收盤，該股年內下跌1.61%。 其平均貸款總額低於預期，為 9,459 億美元，存款總額較去年同期下降6.8%。 信貸損失準備金為 17.1 億美元，較去年的 5.8 億美元大幅增加，顯示貸款正在放緩。 淨利息收入高於預期，達到 132 億美元，由於利率上升有助於提高利潤率，該銀行提高了全年目標。 第三季營收預計將增至 201.6 億美元，淨利預估為43.6億美元。 投資者可能會密切關注用於彌補不良貸款的資金數額，預計還將專門撥款 13.5 億美元。

花旗銀行

隨著股價跌至接近一年低點，花旗集團首席執行官Jane Fraser在上個月宣布了另一項重組計劃，該銀行正在剝離其海外消費銀行部門並鞏固其高級領導層。 花旗集團已經陷入困境一段時間了。 它是美國利潤最低的銀行之一，該銀行今年已裁減 5,000 個職位。 去年花旗集團表示將聚焦在五個關鍵業務領域：財富管理、投資銀行、貿易、服務和零售。 Fraser的計劃是讓五名高階主管負責監督這些領域，並向她報告。 第二季度，花旗集團營收年減 1%，至 194 億美元，淨利年減 36%，至 29 億美元。 FICC 營收年減 13% 至 35.3 億美元，股票交易收入下降 10% 至 11 億美元。 營運支出成長 9%，達到 135.7 億美元，信貸損失年增 77%，達到 15 億美元。 成本是Fraser需要關注的領域。 花旗集團的員工成本佔收入的比例明顯高於摩根大通等其他銀行。 市場預期第三季營收為 192.8億美元，淨利預期為23.88億美元。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：中國9月M1，M2貨幣供給（年率）

中國9月新增社會融資規模

中國9月新增人民幣貸款

週二：美國9月NFIB小型企業信心指數

日本8月貿易帳

聯準會副主席傑佛遜發表講話

2024年FOMC票委會、亞特蘭大聯邦儲備銀行主席博斯蒂克發表演說

週三：美國9月PPI（月率/年率）

聯準會理事沃勒發表講話

2023年FOMC票委、明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利發表演說

聯準會理事鮑曼發表講話

週四：英國8月三個月GDP（月率）

英國8月GDP（月率/年率）

美國9月整體/核心CPI（月率/年率）

聯準會9月貨幣政策會議紀要

歐洲央行9月貨幣政策會議紀要



週五：中國9月貿易數據

中國9月CPI/PPI（月率/年率）

美國10月密西根大學消費者信心指數（初步價值）

摩根大通、富國銀行、花旗Q3財報







本週重要產品關注

道瓊工業指數 （DJI Cash） —— 日線圖



資料來源：CMC Markets（10月7日）

上週五道指探底回升，技術上32600或形成階段性的支撐。 當前美國股指與10年期公債殖利率呈反比關係。 若通膨符合預期降溫或淡化聯準會進一步升息的預期，促使國債殖利率走低，或支撐股指走出一段反彈行情，上方第一目標34400，若突破或進一步上行至35000。



澳幣兌美元 （AUD/USD） —— 日線圖



資料來源：CMC Markets（10月7日）

澳元兌美元在0.63附近止跌回升，技術形態上在通道下軌測試支撐有效，MACD或形成二次底背離。 若美國本週通膨數據如預期放緩或使美元指數走弱，支撐澳幣進一步反彈至0.65。



現貨黃金 （XAU/USD Cash） —— 日線圖



資料來源：CMC Markets（10月7日）

黃金近期受國債殖利率走高影響持續下跌，技術上或走完完整5浪下跌。 週五探底回升重回5日均線之上，預計此處為階段性低點，下方低點支撐參考今年2月低點1807附近。 目前可考慮逢低看多策略，上方目標1885。



澳洲200指數（S&P/ASX 200 Cash） —— 日線圖



資料來源：CMC Markets（10月7日）

澳洲200指數在6850形成潛在雙底支撐，觀察價格能否站上7070，若突破該水平阻力或再次回到震盪通道中，並有望再次挑戰7300附近阻力。



