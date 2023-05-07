一周展望：美國4月CPI；中國4月進出口、金融數據；英國央行利率決議

上週主要產品漲跌幅

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本週重要經濟事件和數據

中國4月貿易、金融數據 —— 週二

3 月份的中國的貿易數據顯示，中國經濟在農曆新年過後開始發力，出口（按美元計）同比上漲 14.8%，這是自去年 9 月份以來的首次增長；而進口同比下降1.4%，小於預期的6.4%，表明國內需求在數月的封鎖後開始復蘇。現在市場的關注點在於這種趨勢是否可持續，或者僅僅是在解封後的積壓需求的釋放。最近的採購經理人指數表明 4 月份經濟出現放緩。市場預計 4 月份出口同比增長將放緩至 10.1%，而進口預計將同比下降0.3%。

市場預期4月金融數據有所收縮，M2貨幣供應同比放緩至12.5%；新增社會融資規模預計將放緩至2萬億人民幣，上月為5.38萬億人民幣；新增人民幣貸款預計放緩至1.4萬億人民幣，上月為3.89萬億人民幣。

美國4月CPI ——週三

隨著美聯儲上週再次加息 25 個基點，本週的 4 月 CPI 數據很可能成為美聯儲在下次會議是否會暫停加息並維持利率不變的關鍵基準。雖然 3 月份總體 CPI 從 2 月份的 6% 降至 5%，但核心通脹仍具有粘性。而上週五公佈的美國4月非農數據顯示當前的勞動力市場仍然較為強勁，這正在使美聯儲抑制通脹的工作變得如此困難。美聯儲在過去的 12 個月中的每次會議上都進行了加息，無論本週的通脹數據如何也許到了暫停的時候了，因為美國3月的PPI 正在急劇下降 ，同比增幅已經下降到 3.4%，一年前高達 9.6%。市場預期 4 月份總體 CPI將穩定在 5%，而核心CPI預計將從 5.6% 回落至 5.4%。

英國央行利率決議 —— 週四

雖然英國CPI自去年10月觸頂後開始放緩，但目前的總體CPI仍超過10%，且核心CPI同比增長率為 6.2%，週四英國央行可能會加息 25 個基點。英國通脹根深蒂固的可能原因是英國銀行在通貨膨脹開始加速上行時，並沒有在2022年與美國的步調保持一致，在經濟穩固和抑制通脹兩者間並沒有確立一個優先級順序。在目前的情況下，很難看到利率在明年年中之前大幅下降，這對那些即將擺脫固定利率抵押貸款的人來說是個壞消息。

中國4月CPI 、PPI—— 週四

中國3月CPI同比放緩至0.7%，引發了市場探討中國經濟是否進入通縮。雖然從一系列的數據中反映經濟並沒有出現產生通縮的條件，例如物價水平在增長，金融環境處於寬鬆。而央行也沒有在上月對LPR利率進行進一步的下調。引發CPI水平較低的原因或是對於經濟前景的不確定性導致了資金在銀行系統空轉，沒有順利進入實體。居民部門觀望情緒較大，房車消費需求降低，儲蓄意願增大。市場預期4月總體CPI將進一步放緩至0.3%。 4月PPI預計同比下降3.2%。

英國第一季度GDP —— 週五

英國經濟在去年第四季度勉強實現 0.1% 的增長，打破了經濟處於技術性衰退之中的預期。今年前三個月的經濟表現甚至比最樂觀的預測還要好，這讓在去年年底預測經濟將陷入衰退的人感到意外。

英國銀行對英國通脹和增長的評估過於悲觀。大宗商品價格（尤其是石油和天然氣價格）的意外疲軟以及溫和的天氣無疑起到了對經濟的積極作用，而事實證明消費者支出具有彈性。隨著零售銷售和服務業顯示出明顯改善跡象，第一季度經濟產出可能略有增長。市場預期3月GDP環比增長0.1%，2月為0%；第一季度GDP預計增長0.1%，與上個季度持平；預計同比增長放緩至0.3%，去年同期為0.6%。

以下是具體經濟數據和事件：



週一：歐元區5月Sentix投資者信心指數

德國3月工業產出

週二：中國4月M1、M2貨幣供應

中國4月新增人民幣貸款

中國4月新增社會融資規模

中國4月貿易帳

中國4月進出口

週三：美國4月CPI

理想汽車、京東Q1財報

週四：中國4月CPI、PPI

英國央行利率決議

美國4月PPI

週五：英國第一季度GDP

美國5月密歇根大學消費者信心指數初值

本週重要產品關注



納斯達克100指數 NDAQ—— 日線圖

來源：CMC Markets（5月7日）

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上週五由於美國失業率意外下降至3.4%，以及蘋果公司超預期的財報業績，促使納指大漲超2%，收復前四個交易日的跌幅。從目前來看，投資者需關注價格能否在12300附近向上突破，若成功或進一步上漲至去年8月高點13700。反之或重回12200附近。

蘋果AAPL —— 日線圖

來源：CMC Markets（5月7日）

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好於預期的二季報促使蘋果股價在上週五跳空高開，收漲4.69%。距離2021年12月的歷史高點181.8美元僅不到5%的漲幅。在全球智能手機低迷的大環境下，蘋果能實現如此傲人的戰績令市場感到意外和驚喜，股價自去年1月的低點已經反彈約40%。從交易的角度來看，股價在上週五高位放量跳空上漲時，需觀察接下來幾個交易日能否持續，當前價格盲目追高盈虧比較低，或存在一定的修復需求，下方支撐：166。

歐元兌美元 EUR/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（5月7日）

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歐元兌美元自4月來的漲幅似乎陷入了停滯，持續在1.1附近盤整，目前上方的重要阻力在1.115附近。而MACD指標已經出現一定的頂背離傾向。若價格在此處不能形成進一步的突破或陷入一定的調整回落風險。

現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（5月7日）

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現貨黃金周四跳空高開創歷史新高後大幅度回落，週五因強勁的就業市場緩解了對經濟衰退的擔憂，黃金單日大幅度下跌，日低觸及2000美元附近，但隨後有所反彈。投資者需觀察下方支撐1972-1983，若跌破該水平或引發進一步的下跌。



