X

选择您要开设的帐户

一週展望：美國7月CPI，中國7月CPI、金融和貿易數據。

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

06 Aug 2023, 21:30

上週主要產品漲跌幅

來源：CMC Markets

 

本週重要經濟事件和數據

 

中國7月貿易數據 —— 週二

六月份的貿易數據顯示國內外經濟活動進一步放緩，以美元計算出口同比下降12.4%，大幅低於預期，創2020年以來最大降幅。進口降幅也超出預期，同比下降6.8%，進一步加劇了通縮擔憂。而市場預期7月的貿易數據仍舊維持較弱的局面，以美元計算的出口同比預期下降12.5%，進口同比預期下降5.5%。

 


中國7月CPI，金融數據 —— 週三     

隨著 6 月份整體CPI進一步放緩至 0%，且 6 月份 PPI 進一步滑落至負值至 -5.4%。 7月數據仍然保持普遍低迷的情形，例如製造業PMI仍處於收縮區間，房地產投資進一步下降。本週的通數據可能仍保持著疲軟的態勢，並令市場不安。市場預期7月CPI同比錄得負值，為-0.5%，上一次出現負值為2020年11月。 PPI同比預期為-4%。

金融數據方面，市場預期7月M2貨幣供應同比增長11.1%，前值為11.3%。 7月新增人民幣貸款預期增長7600億元，社融規模預期增長11200億元，均較上月有大幅度放緩。反映當前經濟復甦進程道路仍然曲折。

 

美國7月CPI —— 週四

美國6月總體CPI大幅放緩至3%，主要因素在於去年的高基數效應。而核心CPI則放緩至4.8%，遠低於預期。隨著美聯儲在 7 月份再次加息 25 個基點，市場預期美聯儲在9月可能考慮暫停加息，特別是在 PPI 通脹即將轉為負數的情況下。但隨著能源價格的反彈，以及高基數效應的減退，總體CPI進一步下降至 2% 可能不是一個如此簡單的過程。預計 7 月份總體 CPI 將升至 3.3%，而核心價格可能進一步放緩至 4.7%。雖然總體CPI可能在下半年難以進一步下降至美聯儲的目標，但美聯儲更加關注的服務業通脹可能將持續放緩，並且上週五的非農新只能就業人數超預期下降18.7萬人。美聯儲可能對在 9 月會議上暫停加息持開放態度。

 

以下是具體經濟數據和事件：


週一：歐元區8月Sentix投資者信心指數
           
週二：中國7月貿易數據
           美國7月NFIB小型企業信心指數
           
週三：中國7月CPI、PPI
           中國7月金融數據
           
週四：美國7月CPI
           
週五：英國第二季度GDP修正值
           美國7月PPI
           法國7月CPI
           美國8月一年期通脹率預期
           美國8月密歇根大學消費者信心指數初值

          

 

本週重要產品關注

納斯達克100指數 （NDAQ 100 Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月6日）

納斯達克100指數上週五盤中反复，價格曾一度反彈至5日均線15530附近但未能形成突破，指數在後半夜跳水。從圖形結構上看，價格跌破了短期的上行通道後反彈確認阻力並向下，意味著後續可能的進一步調整空間，MACD指標繼續呈現死叉向下。下方關注上升趨勢線支撐14700附近。

 

蘋果 (AAPL) —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月6日）

由於蘋果最新公佈的財報業績顯示增速放緩，其中產品端銷售繼續下降，ipad本季度銷售額同比大幅下降約20%。蘋果跳空低開並收跌4.8%，失守60日均線支撐，並且呈現放量。 MACD指標死叉並開口向下延伸。因此現階段蘋果股價或由強轉弱，不排除進一步向下調整至170附近。

 

現貨黃金（XAU/USD） —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月6日）

現貨黃金在經歷了一段時間的調整後，上週五由於避險情緒推升，現貨黃金在頸線1930附近獲得支撐走高，目前在上升趨勢線附近測試支撐有效，或意味著調整結束並再次開始上行趨勢，現在策略仍以逢低看多為主，上方目標1980，若突破或再次重回2000之上。

 

 

美元指數 USDX —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月6日）

美元指數週五下跌，因非農新增就業人數放緩。從圖形結構上看，美元指數承壓於下跌趨勢線阻力，本週關注通脹數據，若核心CPI繼續呈現明顯降溫，意味著市場對美聯儲9月暫停加息的預期進一步升溫，這將促使美元指數走弱並有可能再度跌破100。


来自CMC的最新消息

Market update

7月非農數據前瞻，勞動力市場或保持韌性

市場預期7 月份非農就業人數增加 20萬人，前值為20.9萬人。私營部門就業預期增長18萬人，前值為14.9萬人。失業率預期為3.6%與前值持平。平均時薪收入預計環比增長0.3%，前值為0.4%

04 Aug 2023
Market outlook

蘋果、亞馬遜財報能否支持股價繼續走高？
Market update

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.4
Market update

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.3

相关文章

Market update

7月非農數據前瞻，勞動力市場或保持韌性

市場預期7 月份非農就業人數增加 20萬人，前值為20.9萬人。私營部門就業預期增長18萬人，前值為14.9萬人。失業率預期為3.6%與前值持平。平均時薪收入預計環比增長0.3%，前值為0.4%

04 Aug 2023
Market update

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.4

今日澳洲指數小幅上漲，S&P/ASX 200指數漲0.19%，報7325.3點； ASX All Ordinaries指數漲0.18%，報7535.9點；ASX Small Ordinaries指數漲0.032%，報2850.5點。香港股市高開低走。恆生指數漲0.61%，報19539.46點；國企指數漲1.21%，報6732.58點；恆生科技指數漲2.06%，報4497.31點。南向資金今日淨賣出57.31億元，近5日累計淨買入16.07億元。

04 Aug 2023
Market update

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.3

今日澳洲指數下跌，S&P/ASX 200指數跌0.58%，報7311.7點； ASX All Ordinaries指數跌·0.61%，報7522.3點；ASX Small Ordinaries指數跌0.71%，報2849.6點。香港股市全天震盪。恆生指數跌0.49%，報19420.87點；國企指數跌0.26%，報6652.16點；恆生科技指數漲0.4%，報4406.44點。南向資金今日淨買入34.21億元，近5日累計淨買入146.52億元。

03 Aug 2023
Market update

“芯片熱”退潮？超威半導體、英偉達大跌，近兩日需關注能否守住關鍵支撐。

週三，超威半導體（AMD）股價下跌7%，一方面原因受惠譽下調評級的影響，另一方面在於其發布的第三季度營收指引約為57億美元，低於Refinitiv調查的分析師預期的平均營收58.2億美元。並且，消費電子市場的疲軟造成了第二季度營收同比下降18.18%，為連續兩個季度下降。淨利潤同比下降92.67%。

03 Aug 2023