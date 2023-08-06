一週展望：美國7月CPI，中國7月CPI、金融和貿易數據。

上週主要產品漲跌幅

來源：CMC Markets

本週重要經濟事件和數據

中國7月貿易數據 —— 週二

六月份的貿易數據顯示國內外經濟活動進一步放緩，以美元計算出口同比下降12.4%，大幅低於預期，創2020年以來最大降幅。進口降幅也超出預期，同比下降6.8%，進一步加劇了通縮擔憂。而市場預期7月的貿易數據仍舊維持較弱的局面，以美元計算的出口同比預期下降12.5%，進口同比預期下降5.5%。



中國7月CPI，金融數據 —— 週三

隨著 6 月份整體CPI進一步放緩至 0%，且 6 月份 PPI 進一步滑落至負值至 -5.4%。 7月數據仍然保持普遍低迷的情形，例如製造業PMI仍處於收縮區間，房地產投資進一步下降。本週的通數據可能仍保持著疲軟的態勢，並令市場不安。市場預期7月CPI同比錄得負值，為-0.5%，上一次出現負值為2020年11月。 PPI同比預期為-4%。

金融數據方面，市場預期7月M2貨幣供應同比增長11.1%，前值為11.3%。 7月新增人民幣貸款預期增長7600億元，社融規模預期增長11200億元，均較上月有大幅度放緩。反映當前經濟復甦進程道路仍然曲折。

美國7月CPI —— 週四

美國6月總體CPI大幅放緩至3%，主要因素在於去年的高基數效應。而核心CPI則放緩至4.8%，遠低於預期。隨著美聯儲在 7 月份再次加息 25 個基點，市場預期美聯儲在9月可能考慮暫停加息，特別是在 PPI 通脹即將轉為負數的情況下。但隨著能源價格的反彈，以及高基數效應的減退，總體CPI進一步下降至 2% 可能不是一個如此簡單的過程。預計 7 月份總體 CPI 將升至 3.3%，而核心價格可能進一步放緩至 4.7%。雖然總體CPI可能在下半年難以進一步下降至美聯儲的目標，但美聯儲更加關注的服務業通脹可能將持續放緩，並且上週五的非農新只能就業人數超預期下降18.7萬人。美聯儲可能對在 9 月會議上暫停加息持開放態度。

以下是具體經濟數據和事件：



週一：歐元區8月Sentix投資者信心指數



週二：中國7月貿易數據

美國7月NFIB小型企業信心指數



週三：中國7月CPI、PPI

中國7月金融數據



週四：美國7月CPI



週五：英國第二季度GDP修正值

美國7月PPI

法國7月CPI

美國8月一年期通脹率預期

美國8月密歇根大學消費者信心指數初值

本週重要產品關注

納斯達克100指數 （NDAQ 100 Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月6日）

納斯達克100指數上週五盤中反复，價格曾一度反彈至5日均線15530附近但未能形成突破，指數在後半夜跳水。從圖形結構上看，價格跌破了短期的上行通道後反彈確認阻力並向下，意味著後續可能的進一步調整空間，MACD指標繼續呈現死叉向下。下方關注上升趨勢線支撐14700附近。

蘋果 (AAPL) —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月6日）

由於蘋果最新公佈的財報業績顯示增速放緩，其中產品端銷售繼續下降，ipad本季度銷售額同比大幅下降約20%。蘋果跳空低開並收跌4.8%，失守60日均線支撐，並且呈現放量。 MACD指標死叉並開口向下延伸。因此現階段蘋果股價或由強轉弱，不排除進一步向下調整至170附近。

現貨黃金（XAU/USD） —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月6日）

現貨黃金在經歷了一段時間的調整後，上週五由於避險情緒推升，現貨黃金在頸線1930附近獲得支撐走高，目前在上升趨勢線附近測試支撐有效，或意味著調整結束並再次開始上行趨勢，現在策略仍以逢低看多為主，上方目標1980，若突破或再次重回2000之上。

美元指數 USDX —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月6日）

美元指數週五下跌，因非農新增就業人數放緩。從圖形結構上看，美元指數承壓於下跌趨勢線阻力，本週關注通脹數據，若核心CPI繼續呈現明顯降溫，意味著市場對美聯儲9月暫停加息的預期進一步升溫，這將促使美元指數走弱並有可能再度跌破100。



