一週展望：美國6月CPI料進一步降溫，美國銀行股財報季來臨！

上週主要產品漲跌幅



來源：CMC Markets

本週重要經濟事件和數據

美國6月CPI —— 週三

美國的通脹水平似乎正朝著正確的方向發展。 5 月份總體CPI增速跌至兩年低點 4%，低於 4 月份的 4.9%，遠低於 2022 年 6 月 9.1% 的峰值。與此同時，排除食品和能源的核心CPI也繼續放緩，從一個月前的 5.5% 下滑至 5 月份的 5.3%。

市場預期6月的通脹將繼續大幅放緩，總體CPI預計同比放緩至3.1%，核心CPI預計同比放緩至5%。

無論即將公佈的消費者物價指數 (CPI) 數據如何，鷹派的美聯儲都可能在 7 月 26 日再次加息。不過，該數據可能有助於確定美聯儲是否會為 9 月份再次加息做好準備。



加拿大央行利率決議 —— 週三

加拿大央行在今年3月份暫停加息後，6 月份再次加息 25 個基點至 4.75%，超出市場預期。其加息的主要依據是通脹的反彈、勞動力市場的強勁、房地產市場回暖以及消費支出強勁。加拿大央行還調整了指導方針，讓政策制定者可以在需要時靈活地再次加息。經濟學家預期加拿大央行將再次加息25個基點至5%，續刷2001年以來的最高水平。



中國進出口數據 —— 週四

中國近期的貿易數據開始出現乏力，因國內需求疲軟和對全球需求的擔憂而出現了下滑。這些擔憂反映在五月份的數據中。 5月份中國出口（美元）同比下降7.5%，為三個月來首次收縮。進口（美元）同比下降4.5%。而市場預期6月的數據仍將疲軟，其中以美元計算的出口同比預期進一步下降10%，進口預期下降4.7%。

經濟放緩可能促使中國當局採取更多措施支持經濟。目前我們已經看到了央行的一些小幅降息措施，但隨著工廠出廠數據大幅下降，且近期採購經理人指數（PMI）數據看起來疲弱，中國當前的經濟前景仍存在不確定性。



美國銀行股Q2財報 —— 週五

花旗

自從花旗集團公佈了好於預期的第一季度業績後，該銀行的股價一直在努力上漲。這可能部分是因為該銀行預留了 20 億美元（略高於預期）來彌補不良貸款的潛在損失，從而為收益報告平添了一些光彩。第一季度收入同比增長 12%，達到 214.5 億美元，每股利潤為 1.86 美元，利率和交易業務幫助該數字達到 44.5 億美元。另一方面，股票業務表現不佳。第二季度營收預計為 196.1 億美元，每股利潤為 1.44 美元。

摩根大通

摩根大通第一季度的收入飆升至 393 億美元。其固定收益、貨幣和商品 (FICC) 部門的業績好於預期，貢獻了 57 億美元。與此同時，在利率上升的推動下，淨利息收入飆升 49%，達到 208 億美元。總存款增至 2.38 萬億美元。然而，出於對美國經濟的擔憂，該行將壞賬撥備增加了 11 億美元。

儘管最近存在不確定性，摩根大通首席執行官傑米·戴蒙仍對前景描繪樂觀，稱消費者支出“保持健康”。該銀行將全年淨利息收入預期從 730 億美元上調至 810 億美元，戴蒙表示，他預計通脹將在更長時間內保持較高水平，這可能會給經濟前景帶來壓力。自第一季度數據發布以來，該股大幅上漲，升至 2022 年 2 月以來的最高水平。

第二季度收入預計為 396 億美元，利潤預計為每股 3.76 美元。

富國銀行

富國銀行在第一季度收入為207.3億美元，比去年同期增加30億美元。每股利潤為 1.23 美元。然而，該銀行又撥出 6.43 億美元來彌補潛在的信貸損失，其中 3.79 億美元用於商業房地產。淨息差上升超過預期，為 3.2%。在分類賬的貸款方面，值得注意的是平均貸款總額低於市場預期，但這對於擁有大量抵押貸款的銀行來說可能並不奇怪。第二季度收入預計為 201 億美元，每股利潤預計為 1.21 美元左右。

以下是具體經濟數據和事件：



週一：中國6月CPI、PPI

2025年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特就經濟和政策前景發表講話

週二：英國6月失業率

英國5月三個月ILO失業率



週三：美國6月CPI

加拿大央行利率決議

新西蘭央行利率決議

2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金就通脹發表講話



週四：中國6月進出口

美國6月PPI

歐洲央行6月貨幣政策會議紀要

美聯儲經濟狀況褐皮書



週五：美國7月一年期通脹率預期

美國7月密歇根大學消費者信心指數初值

摩根大通、花旗銀行、富國銀行Q2財報



本週重要產品關注

納斯達克100指數 NDAQ 100 Cash —— 4小時圖



來源：CMC Markets（7月9日）

納斯達克100指數上週曾一度衝至6月16日以來的次高點15278後承壓下挫。週五走勢反复，非農數據後美股整體表現強勢，但在尾盤迅速跳水，回吐當日所有漲幅，反映出上方拋壓較重。首先關注4小時支撐15000附近，若失守或進一步測試6月27日低點14700附近。

德國40指數 DAX 40 Cash —— 日線圖





來源：CMC Markets（7月9日）

歐洲股市上周連續下跌，其中德國指數向下跌破支撐，週五小幅反彈但仍處於阻力之下，MACD形成死叉並跌至0軸下方，當前策略以逢高看空為主。



標普金融ETF XLF —— 日線圖



來源：CMC Markets（7月9日）

標普金融ETF自3月以來呈現震盪向上整理，目前價格已經觸及整理結構中的阻力區域。本週需觀察美國銀行股的業績報告，若業績超出預期並有更樂觀的前瞻性整理或支持該ETF向上突破整理區域。反之，價格或再次陷入回落震盪。上方阻力：34。

WTI原油 Cash —— 日線圖



來源：CMC Markets（7月9日）

在歐佩克+和俄羅斯限制供應後以及夏季出行高峰期帶來的需求增加，WTI原油自7月以來持續反彈，目前價格再次來到6月5日以來的高點。從目前結構上看仍處於震盪區域，需觀察價格能否向上突破阻力74-75，若形成突破價格或進一步上行至82。



