一周展望：美国3月通胀预期破“8”！三大央行利率会议来袭，美股银行股拉开2022年Q1财报季

上周回顾

乌方声称在回收基辅附近的小镇布恰时发现大量平民被杀害，而俄方否认该暴行。目前围绕该事件的真相和原委仍在调查中。

而在这之后，4月8日，位于乌克兰顿涅茨克州克拉马托尔斯克市的火车站遭到空袭。根据报道称，该空袭造成至少50人死亡，其中5人为儿童。约有87-300人受伤。乌方指控俄罗斯袭击乘火车撤离的平民，而俄方否认该说法，指控是乌克兰方面让平民当肉盾，俄外交部声明表示，乌克兰军队袭击火车站的罪证是明确的——乌克兰军队列装并使用圆点-U导弹。声明强调，基辅政权无法逃避对这一事件的责任。

两起事件的双方各执一词，真假信息层出不穷，市场的紧张情绪时刻被挑动着，黄金价格周五走高，录得三日连阳，日内最高涨至1948.15美元/盎司，报1946.32美元/盎司；白银价格涨0.7%，报24.78美元/盎司。

美国三大股指涨跌互现，纳指跌1.4%，报14325.99点；标普500指数跌0.25%，报4488.42点；道指涨0.41%，报34723.79点。

美元指数触及100整数关口，这是自2020年5月以来首次触及该区域，最高涨至100.20，随后回落至100下方，报99.80。

国际两油低开高收，亚欧时段表现弱势，但美盘时段悉数转涨，美国WTI原油涨0.78%，报98.64美元/桶，布伦特原油涨0.86%，报104.56美元/桶。

本周重要经济事件和数据

美国3月CPI预期破“8”——周二

美国将在周二北京时间20：30公布3月的CPI数据，市场预期3月未季调CPI同比上涨8.5%，前值为7.9%。

在面对丝毫不见好转的通胀面前，美联储的鹰派基调愈发强烈，在上周曾经的强力鸽派人士美联储理事布雷纳德也加入到鹰派大军，“鹰王”布拉德在周四的发言中也抨击美联储在面对通胀问题上的滞后性，并认为需要在今年的剩下6次会议上一共加息300个基点。

美联储在3月的会议纪要中也显示，在未来的利率会议上将一次或多次加息50个基点，最快将5月缩表，一致同意每月削减950亿美元资产上限可能是合适的，其中600亿为国债，350亿为住房抵押贷款支持证券。

因此，本周的通胀数据将继续强化美联储的鹰派预期，这为美联储的政策提供了数据支持。美股在本周也将继续面临挑战。

英国3月CPI —— 周三

周三北京时间14：00，英国将公布3月通胀数据，其中3月CPI预期同比上涨6.7%，前值为6.2%，环比上涨0.7%，前值为0.8%。核心CPI预期同比上涨5.4%，前值为5.2%，环比0.5%，前值为0.8%。

英国央行将在5月5日宣布利率决议，在3月17日的利率会议上，由于对地缘政治的冲突使英国央行在货币政策上的表态略显偏鸽，英国央行的内部也出现一定分歧，其中英国央行副行长坎利夫在3月的会议上对加息投出反对票，而在近期他仍表示央行或许不需要持续的收紧来抑制通胀，他担忧在能源价格在回落后货币政策可能过于紧缩。在被解读为鸽派加息后，英镑近期表现持续低迷，并在上周五失守1.30关口，这是自2020年11月以来首次。

虽然通胀持续走高，但英国央行目前对货币政策的态度已经不像去年那么积极，结合美联储愈发强势的鹰派表态，强美元将持续使英镑承压。

欧洲、新西兰、加拿大央行利率会议来袭—— 周三、周四

周三北京时间 10：00，新西兰将公布利率决议，市场预期新西兰央行将加息25个基点至1.25%。

同日北京时间22：00，加拿大央行将公布利率决议，市场预期加拿大央行将在本次会议上加息50个基点至1.00%。

周四北京时间19：45，欧洲央行将公布利率决议，市场预期欧央行将维持利率水平至0.00%不变。

美股银行股财报季来袭

周三：盘前：摩根大通（JPM）、达美航空（DAL）、贝莱德（BLK）

周四：盘前：富国银行（WFC）、摩根士丹利（MS）、花旗（C）、高盛（GS）、台积电（TSM）

多位美联储官员继续围绕货币政策和经济前景等发言

周一北京时间21：30，美联储理事鲍曼和美联储理事沃勒在美联储举办的活动上发表讲话

周二北京时间00：00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部举行座谈会。

周三北京时间00：10，美联储理事布雷纳德就美国经济发表讲话。

周五北京时间6：00，2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济和就业市场发表讲话。

三大机构原油报告来袭——周二、周三

周二欧佩克将公布月度原油市场报告，一般时间为北京时间18-21点；周三00：00，美国能源署EIA将公布月度短期能源展望报告；同日16：00，国际能源署IEA将公布月度原油市场报告。

以下是具体经济数据和事件：

周一：中国3月CPI年率

中国3月CPI月率

中国3月PPI年率

中国3月M2货币供应年率

美联储理事鲍曼和美联储理事沃勒在美联储举办的活动上发表讲话。

周二：英国3月失业率

美国3月未季调CPI年率

美国3月季调后CPI月率

美国3月未季调核心CPI年率

美国3月季调后核心CPI月率

FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部主持一场座谈。

欧佩克公布月度原油市场报告

周三：新西兰央行利率决议

英国3月CPI年率

英国3月CPI月率

美国3月PPI月率

加拿大央行利率决议

EIA月度能源报告

美联储理事布雷纳德就美国经济发表讲话

摩根大通（JPM）、达美航空（DAL）、贝莱德（BLK）财报

周四：澳大利亚3月季调后失业率

欧洲央行利率决议

美国3月零售销售月率

富国银行（WFC）、摩根士丹利（MS）、花旗（C）、高盛（GS）、台积电（TSM） 财报

周五：2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济和就业市场发表讲话。

美国3月工业产出月率

本周重要产品关注

纳斯达克指数 NDAQ ——日线图（4月8日）

图片来源：CMC Markets

在上周，由于市场持续被鹰派言论笼罩，紧缩预期愈发加深，美股整体呈现震荡走低的趋势，符合此前判断。而本周，预期破“8”的通胀数据将继续为美联储的紧缩预期奠定数据支持，因此，市场将强化美联储在5月加息50个基点以及缩表的预期。从图形结构上看，纳指在15000附近区域已经形成较为明显的顶部区域，现阶段仍有向下的回落空间，MACD指标也形成了高位背离，下方支撑可参考13850附近。

黄金兑美元 XAUUSD —— 4小时图（4月8日）

图片来源：CMC Markets

黄金在上周整体呈现震荡趋势，整体处于1915 – 1945的震荡区间之中。俄乌局势由于多起涉及平民的袭击事件后再次面临不确定性，而德国和英国在周末期间宣称将继续为乌克兰提供武器支持。市场再次被点燃了避险情绪，从目前趋势上看，黄金有突破震荡区间之势头。

投资者首先关注1950能否成功破位，如若突破，价格或将再次挑战3月高点1965，如若这两个压力位先后被突破，价格有望重新挑战2000。

美元指数USDX —— 4小时图（4月8日）

图片来源：CMC Markets

美元指数在上周五触及100后迅速回落，显现出该位置作为多数投资者的心理目标关口承受众多的抛售压力。美元指数4月以来的上涨主要受美联储不断向市场投放鹰派言论，市场开始消化5月加息50个基点和缩表的预期。因此，投资者需关注价格能否进一步站稳100上方，如若不行，价格或面临短期的回落，下方支撑参考99.4附近。

美国原油 WTI —— 4小时图（4月8日）

图片来源：CMC Markets

美国原油在上周跌破了100整数关口，并且跌破了自去年12月以来形成了上升趋势线，而上方的下行抛压阻力线也形成，从目前来看，短期仍有回落的可能。上方阻力：100，104。

近期欧佩克+与国际能源署（IEA）的分歧不断加深，由于欧佩克+一直没有相应增产的呼吁，IEA公布了1.2亿桶原油的释放计划，这是史上最大规模的储备抛售，受此影响，美国WTI原油上周录得下跌1%，这也是连续第二周下跌。

多头下方支撑：95 – 96。

美股财经精选行业指数 Financial Select Sector SPDR Fund（XLF）—— 日线图（4月8日）

图片来源：CMC Markets

美股本周将迎来多家投行的财报，根据当前的市场预期来看，美国六大银行的2022年Q1净利润将出现大幅度的下滑。该指数汇聚美国市值规模最大的多家银行，其十大成分股为：伯克希尔哈撒韦、摩根大通、美国银行、富国银行、标普全球、嘉信理财、摩根士丹利、美国运通、高盛、贝莱德。

从趋势上看，该指数跌破了自去年3月以来形成的震荡上行结构，而自2022年以来，多次反弹不破前期高点，且高点呈现逐步下降势头，因此从目前来看，价格仍有回落的风险。上方的阻力位于39，如若该位置不能突破，价格或将继续面临回落压力。



