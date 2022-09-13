美國8月通脹數據重磅來襲，美股連漲4日，短期反彈還是反轉？

納斯達克自9月7日以來企穩反彈，截至9月12日已經連續4日錄得上漲。其反彈原因主要為市場預期美國8月通脹將進一步降溫，預期同比放緩至8.1%；環比預期下降-0.1%。總體CPI的預期降溫或受汽油價格下跌的影響。但剔除掉食品和能源的核心CPI預期同比進一步上升至6.1%，前值為5.9%；環比預期上漲與前值0.3%持平。

市場預期美國8月通脹將進一步降溫，預期同比放緩至8.1%；環比預期下降-0.1%。，但現在併不是樂觀的時候。即使通脹符合預期回落，但距離美聯儲2%的目標還有較大差距，美聯儲併不會因為兩個月的數據對鷹派政策進行鬆口。併且，能源價格仍具有不穩定性。不能忽視歐佩克+可能實行減產來應對衰退預期，對俄羅斯的原油禁運將支撐油價，伊核協議現階段陷入不確定性。若能源價格陷入反復，或對整體CPI降溫的作用降低。而租房成本仍有可能進一步上升，核心CPI的走升仍會支持美聯儲的鷹派決策。

回顧8月10日公佈美國7月通脹後美股的走勢。此前市場預期的7月CPI同比增幅放緩至8.7%，前值為9.1%。環比預期為0.2%，前值為1.3%。而核心CPI預期為6.1%，前值為5.9%，環比預期為0.5%，前值為0.7%。

但數據公佈後呈現出遠超預期的利好，7月整體CPI同比8.5%，環比0%；核心CPI同比5.9%，環比0.3%。

市場的反饋也非常配合數據。納斯達克指數在數據公佈後急速上漲（圖中紅圈），併且上漲趨勢一致延續至8月17日，止於13700附近。截至8月17日，自通脹數據公佈後纍計上漲近6%。

納斯達克100指數 NDAQ —— 4小時圖（9月13日）

來源：CMC Markets

然而好景不長，即使整體和核心CPI均超預期降溫，仍然不能使美聯儲放鬆警惕，隨後美聯儲官員繼續釋放鷹派預期，加息75個基點的預期升溫，使美股從8月下半月開始至9月6日呈現下跌趨勢。

那麽，今天的通脹數據又會怎樣影響美股的走勢？

從市場的預期來看，8月CPI同比和環比或將進一步降溫，而核心CPI預期走升。這說明通脹仍具有黏性。而美股已經在數據公佈前走出了符合通脹降溫的走勢。數據或呈現的兩種情形，1）整體CPI降溫超預期至8%以下，核心CPI沒有進一步走升，低於市場預期。美股短期或復制8月17日前的走勢，呈現短期上漲趨勢，但隨後或承壓進一步下挫。2）整體CPI符合預期降溫，核心CPI符合預期走升，美股或呈現掉頭嚮下的趨勢。

而這兩種情況都不會對美聯儲現階段的鷹派決策構成影響，因為距離美聯儲的目標仍有很大差距，這對美股中期仍形成制約。而美國的經濟難逃衰退，美股不具備翻身的基本面條件。

在數據公佈後，美聯儲在下周將迎來9月利率會議，CME的FED Watch顯示美聯儲將加息75個基點的概率為88%，但此時美股呈現上漲趨勢，市場似乎忽視了加息的影響。

來源：CME

納斯達克100指數 NDAQ —— 日線圖（9月13日）

來源：CMC Markets

納斯達克指數從日線結構上仍處於下跌趨勢，短期有可能反彈至12860阻力，中期阻力在13000。整體觀點以逢高看空為主。



