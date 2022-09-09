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一周展望：美國、英國8月通脹、英國央行利率決議、美國8月零售銷售數據

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

09 Sep 2022, 17:15

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本周重要經濟事件和數據


美國8月CPI—— 周二

周二北京時間20：30將公佈美國8月通脹數據，市場預期8月CPI在汽油價格的下跌後將進一步降溫至8.1%，前值為8.5%。環比預期下降0.1%，前值為0%。但核心CPI在租金成本的升高下或呈現進一步走高的局面，市場預期核心CPI將同比上升至6.1%，前值為5.9%；環比為0.4%，前值為0.3%。雖然CPI或呈現降溫，但距離美聯儲2%的目標仍有較大差距，而核心CPI仍有走高之勢。因此，美聯儲預期不會鬆懈，將繼續嚮市場釋放鷹派預期，美股本周或繼續承壓，美元或走升。

 

英國8月CPI ——周三

周三北京時間14：00將發佈英國8月通脹數據，市場預期英國8月CPI同比將進一步走高，推升至10.4%，前值為10.1%。但隨著英國新首相特拉斯宣佈啟動能源監管審查，政府將借款數百億來進行能源幹預計劃。併且將與可再生能源生產商談判以降低價格，將家庭能源賬單限制在2500英鎊/年。因此，本月通脹有可能達到峰值，年內通脹低點或低於此前英國央行預測的13.3%。通脹或在11月迎來降溫。

 

美國8月PPI —— 周三

周三北京時間20：30將公佈美國8月PPI數據，市場預期PPI同比下降至8.9%，前值為9.8%，預期環比0%，前值為-0.5%；預期核心PPI同比下降至7%，前值為7.6%，預期環比0.3%，前值為0.2%。

 

英國央行利率決議 —— 周四

周四北京時間19：00，英國央行將公佈9月利率決議，因英國央行官員併沒有發出更多的大幅加息信號，導致市場預期認為下周加息75個基點的概率不到50%。英國新首相的寬鬆財政政策或影響後續英國央行政策的獨立性，若通脹在11月緩解可能導致央行出現鴿派的聲音。結合美聯儲下周或仍維持鷹派政策，英鎊的反彈空間或有限。

 

美國8月零售銷售數據、9月密歇根大學消費者信心指數初值 —— 周四、周五

周四北京時間20：30將發佈美國8月零售銷售數據，市場預期8月零售銷售將環比上漲0.2%，前值為0%。零售銷售數據能反映消費者的支出變化，若呈現正增長或反映美國經濟在能源價格的下跌下，經濟產生正嚮反饋。這或將進一步強化美聯儲在9月22日加息75個基點的預期。

周五北京時間22：00將公佈美國9月密歇根大學消費者信心指數初值，市場預期為59.3，前值為58.2。通脹的預期回落或對消費者心理產生積極作用。

 

以下是具體經濟數據和事件：


周一：英國7月GDP

 

周二：英國8月失業率

           美國8月CPI

           歐佩克月度原油市場報告

 

周三：英國8月CPI

           美國8月PPI

           IEA月度原油市場報告

          

周四：澳大利亞8月季調後失業率

           英國央行利率決議

           美國8月零售銷售環比

           美國8月工業產出環比

     

周五：歐元區8月調和CPI同比終值

           美國9月密歇根大學消費者信心指數初值

           中國8月社會消費品零售總額

           中國8月規模以上工業增加值

           中國8月城鎮調查失業率

           中國1-8月城鎮固定資產投資

         

          


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