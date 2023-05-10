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今晚的美國通脹數據將如何引爆市場？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

10 May 2023, 12:40

5月10日晚澳東時間22：30，美國勞工統計局將發布4月通脹數據。市場預期4月總體CPI將維持在同比增長5%不變；環比預期增長0.4%，前值為0.1%。預期4月核心CPI同比增長小幅放緩至5.5%，前值為5.6%；預期環比增長小幅放緩至0.3%，前值為0.4%。

4月二手車價格指數環比下降3%，這是五個月以來的首次降幅，也是自去年9月以來的最大跌幅，預計將為核心CPI走軟貢獻力量，住房通脹自今年以來持續走軟；但能源、食品價格在4月小幅反彈，服裝價格依舊強勁，這些分項的增長抵消了住房與二手車價格的下降，或使4月總體CPI保持粘性。

該份數據將為美聯儲在6月議息會議中的決策給予重要指導作用，根據CME的FED Watch預測，美聯儲在6月暫停加息的概率為78.8%，加息25個基點的概率為21.2%。上週的勞動力市場數據表現仍然強勁，若本週的通脹數據出現了超預期的反彈，或使美聯儲在6月加息25個基點的概率上升，這或使市場開始計價美聯儲加息預期的升溫促使股指出現一定程度的反彈，但預計是短期的。反之，若通脹數據低於市場預期的5%，美聯儲暫停加息概率升溫，促使股指下跌。

道瓊斯指數本週的前兩個交易日表現疲軟，今晚的走勢或出現下圖的兩種情況，第一種則是通脹反彈，加息預期升溫，道指短期反彈隨後觸及阻力34300附近後下跌。

第二種情況則是通脹超預期進一步下行，道指直接下跌。


 
道瓊斯工業指數 DJI —— 日線圖
來源：CMC Markets（5月10日）
點擊查看大圖

 

歐元兌美元自4月以來上漲放緩，目前在1.11附近遇到明顯阻力，多空分界線在1.115，價格在沒有漲破這兩個區域的情形下或面臨向下調整的需求，目標：1.05。

歐元兌美元 EUR/USD —— 日線圖
來源：CMC Markets（5月10日）
點擊查看大圖

 

現貨黃金1小時級別在近兩個交易日反彈後，小時級別MACD出現死叉或出現短期修復，目前價格仍處於上行結構中，以回調後的低吸策略為主。下方支撐：1990。

現貨黃金 XAU/USD —— 1小時圖
來源：CMC Markets（5月10日）
點擊查看大圖

 


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