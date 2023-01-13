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美國12月通脹降溫符合預期，納指5日連漲！後市如何看待？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

13 Jan 2023, 13:15

美國12月總體CPI降溫整體符合預期，總體CPI增速同比降至6.5%，核心CPI增速同比降至5.7%，均與預期持平。月度通脹方面，總體CPI環比下降0.1%，為2020年5月以來首次錄得負增長，核心CPI環比上漲0.3%與預期持平。

在通脹數據公佈後，CME的FED Watch預計美聯儲在2月加息25個基點的概率升至92.2%，加息50個基點的概率為7.8%。

在通脹數據公佈後，美股盤前短暫跳水，但最終收漲，納斯達克指數錄得5日連漲趨勢，盤中最高觸及11503。反映出市場對美聯儲進一步放緩加息的樂觀預期。

從圖形結構來看，納斯達克指數反彈至第一阻力區域11500附近，該位置為自去年11月10日至12月15日形成的平台區域，若價格能進一步上行或再次挑戰前高12000附近。若失敗或再次承壓進行底部區域震盪。

 


納斯達克指數 NDAQ Cash —— 日線圖（1月13日）
來源：CMC Markets

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在通脹數據公佈後，美國2年期與10年期國債收益率曲線倒掛再次加深至69個基點，反映出當前市場對經濟前景的悲觀情緒。

 


 

來源：Federal Reserve Bank of St.Louis

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美股在1月表現亮眼，是否意味著現在是全面看多的時候，我們看下兩張圖來對未來趨勢進行大致預測。

標普500指數 —— 月線圖（1月13日）

來源：CMC Markets

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美國失業率
來源：TradingEconomics

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從圖中可以清晰的看出，股市的中長期走勢與美國的失業率呈高度的反比關係。


在21世紀初美國的互聯網泡沫破裂，失業率在2000 – 2003年持續攀升，對應的是標普500指數下跌長達兩年半。

2003年 – 2007年末失業率逐漸下降，標普500在這段時間上漲。

2008年金融危機出現，失業率大幅度攀升，標普500指數重挫

2009年3月 – 2020年，失業率持續下降，標普500指數進入長達10年的牛市行情

2020年新冠疫情爆發，失業率飆升，標普500指數出現多次熔斷

2020年4月 – 2021年12月，美聯儲放水刺激經濟，失業率持續下降，股市連續上漲。

那麼接下來，在美聯儲連續加息並維持高利率一段時間之後，失業率在未來的趨勢大概率將是上漲的，勞動力市場將持續降溫，通脹持續下降至美聯儲的2%目標。那麼股市會怎麼走？相信投資者會有自己的判斷。

1月的這波上漲，起爆點為上週五美國的失業率意外下降至3.5%，考慮到美國當前就業報告的失真，即在經歷大規模裁員的人在短時間內增加了臨時工的就業，12月節假日也增加了臨時工的就業需求。或者一部分人退出了勞動力市場，這些人沒有統計在失業人口中。我們可以看到12月的就業參與率也升至62.3%，高於預期的62.2%。

 

美國臨時工就業
來源：TradingEconomics

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