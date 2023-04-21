台積電Q1營收利潤均環比下滑，管理層下調全年收入增長指引，但維持全年資本指出指引不變

台積電在4 月 20 日發布了2023財年第一季度的業績報告。由於更好的成本控制，23 年第一季度的業績整體超過市場預期 ，營收同比上漲3.6%，環比下降18.7%；淨利潤同比上漲2.1%，環比下降30%；毛利率同比上漲0.7%，為56.3%，高於市場預期的54.4%。對於 2023 年，管理層下調了 2023 年的收入指引，其原因在於電腦和智能手機市場的疲軟，但AI產品在近一段時間的需求增長可能會幫助消化庫存。台積電錶示，23年上半年的半導體庫存調整速度要慢得多，預期其消化庫存週期可能會延續到今年的第三季度，然後再平衡到更健康的水平。該公司還下調了 2023 年對半導體和代工行業的預測。

2023 年資本支出指引不變

台積電將其 2023 年資本支出指引維持在 320 - 360 億美元不變，消除了近期的市場對其資本支出下調的預期。另一方面，台積電目前正在撤回其在台灣高雄的 28 納米產能擴張計劃，鑑於 28 納米需求放緩，目前正專注於向更先進的節點轉型。

AI 需求可能帶來增量收益，但可能在2025年開始顯現

在財報電話會議上，管理層表示，他們已經觀察到對人工智能的需求不斷增加，但現在的發展水平就對台積電的業績提供量化數字的增長還為時過早。然而，管理層表示，他們認為 ChatGPT 技術帶來的 AI 需求只能部分嵌入其 15-20% 的長期收入複合年增長率指導中，而更有意義的收入貢獻可能只會在 2025 年以後才能看到，因為先進加工的產品開發時間較長。

2023 年展望

該公司現在正在下調其 2023 年收入增長（以美元計算）的指引。對於 2023 年第二季度，管理層指導收入在 152-160 億美元之間（環比下降4.3% -9.1%），雖然毛利率可能會面臨一定的壓力，主要受較高的公用事業成本（因為台灣政府正在提高電價）、3納米製程的增加、海外擴張和通脹導致成本上升，但管理層預計第二季度毛利率在 52-54% 之間，營業利潤率在39.5-41.5%之間。預計其長期毛利率在 53% 的目標甚至更高水平。 2023 年資本支出指引保持在 320 - 360 億美元不變。就行業前景而言，雖然行業面臨需求放緩的風險，但未縮減支出意味著對下半年的前景充滿信心。

投資看法

台積電是全球領先的半導體晶圓代工企業。其領先的技術地位使其在全球晶圓代工市場佔有60%的份額。其穩固的技術領導地位和執行力可能比同行更能抓住行業的長期結構性增長，尤其是在未來 5G、AI、HPC、EV 等領域的發展將為台積電帶來更多的增長前景。但近期股價可能將承壓於以下的基本面下行風險

1. 終端需求復蘇進一步惡化影響產能利用率；

2. 較慢的清庫存週期；

3. 5G 技術普及的進一步延遲；AI發展進程放緩；

4. 更激烈的競爭導致平均售價降低，促使盈利能力下降；

5. 高於預期的成本增長打壓利潤率。

台積電（TSM）的股價自去年10月觸底反彈後，自60美元附近反彈至2月高點99美元。結構上看屬於上行5浪中的3浪旗形整理階段。因此關注股價能否突破阻力95附近，若能向上突破或進一步走5浪上行至目標價109美元。反之，失守80美元則有跌至前低的風險。

台積電 TSM—— 日線圖

來源：CMC Markets（4月21日）



