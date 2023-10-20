X

选择您要开设的帐户

  • Home
  • 市场分析
  • 臺積電業績好於預期，第四季度指引樂觀，後市有望進一步上漲。

臺積電業績好於預期，第四季度指引樂觀，後市有望進一步上漲。

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

20 Oct 2023, 14:30

臺積電於周四美股盤前公佈了第三季度財報，其中營收錄得5467億新臺幣，同比下降10.83%，但環比增長13.7%。凈利潤錄得2108億新臺幣，同比下降25%，環比增長16%。


在上個季度的財報會議上，臺積電承認半導體產業已進入庫存調整周期，當時管理層的預期是產業整體庫存將在2023年上半年重新平衡。 但考慮到庫存整體高於歴史水平且終端需求復蘇較弱，本次下行周期遠長於預期，目前多數投資者預計整體庫存要到 2023 年底甚至2024年年初才能恢復到健康水平。


在本次財報會議上，管理層傳遞了積極的信息，例如庫存調整即將結束，個人電腦和智能手機出現需求穩定的早期跡象。 預計整體庫存水平將在 2023 年第 4 季度繼續下降，臺積電目前預計 2024 年將實現健康增長前景。


在資本支出方面，臺積電指導 2023 年資本支出接近 320 億美元，併沒有提供 2024 年任何量化指導。不過，管理層預計未來幾年資本支出增長將趨於平穩 ，且未具體提及美元金額的減少。 此外，管理層錶示，30%左右的資本密集度只是一個預測，併不是指明年，而是3-5年的時間範圍，這可能意味著 2024 年的資本支出前景好於此前預期。


在技術地位上，針對投資者對臺積電進入 N2 時代競爭力的持續擔憂，管理層在會議上特別強調，他們即將推出的 N3P 制程技術已錶現出的 PPA（Power、Performance、Area）相較於英特爾的 18A具有好的成本和技術。 更重要的是，臺積電相信其 N2將比其 N3P 和英特爾 18A 更先進，併預計其推出後將成為業界最先進的技術，有望在2025年實現量產。

 

第四季度業績指引更好


對於 23 年第四季度，管理層指導收入在 188-196 億美元範圍內（中點環比增長 11.1%），毛利率在 51.5-53.5% 範圍內，營業利潤率在 39.5-41.5% 範圍內。


臺積電股價近期呈現觸底反彈，昨日在財報發佈後一度高開5.8%，整體呈現高位橫盤趨勢，最終收漲3.7%。目前該股的市盈率在15.5，處於近10年來的相對低位。其領先技術地位在全球晶圓代工市場佔60%的份額，投資者看好其堅實的技術領先地位和執行力或比同行更能抓住行業的長期結構性增長。


從股價整體結構上看，昨日多頭呈現放量，併站上60日均線，均線繫統呈現金叉排列，後市進一步上行概率較大，整體策略以逢低看多為主。目標價參考110。

臺積電 (TSM – Cash) —— 日線圖
來源：CMC Markets（10月20日）


来自CMC的最新消息

Market update

巴以衝突持續升級，油價再上漲，拜登表示心好累。

美國總統拜登表示將於週三訪問以色列，展示對以色列的支持以及對加薩地區輸送人道援助。 聯合國安理會未能通過俄羅斯提出的停火決議草案，美國、英國、法國、日本投下反對票，中國、俄羅斯、阿聯酋、加彭、莫三比克投贊成票，其餘國家棄權。

18 Oct 2023

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.10.19

Market update

特斯拉業績不及預期大跌4.8%，納指再度走弱，後市如何看待？

相关文章

Market update

巴以衝突持續升級，油價再上漲，拜登表示心好累。

美國總統拜登表示將於週三訪問以色列，展示對以色列的支持以及對加薩地區輸送人道援助。 聯合國安理會未能通過俄羅斯提出的停火決議草案，美國、英國、法國、日本投下反對票，中國、俄羅斯、阿聯酋、加彭、莫三比克投贊成票，其餘國家棄權。

18 Oct 2023

Market update

特斯拉業績不及預期大跌4.8%，納指再度走弱，後市如何看待？

由於營收和利潤均不及預期，特斯拉股價收盤下跌4.78%，併在盤後繼續下跌4.24%，盤後最新價格為232.4美元。納斯達克100受其拖纍收跌1.41%，納指100期貨周二開盤繼續延續疲弱態勢，小幅下跌0.2%。

19 Oct 2023

Market update

避險引爆黃金飆升，入場的好時機？

由於巴以衝突引發了國際金價上週飆升5.47%，創2023年3月17日以來的最大單週漲幅。重新回到1900美元之上。即使出現最壞的情況，即中東局勢持續不明朗，能源價格高企，美國通脹表現頑固，迫使美聯儲轉鴿的空間有限，但這將被避險情緒支撐所抵消。黃金在年底的表現值得期待，或明顯好於前兩個季度。

17 Oct 2023

Market update

一週展望：中國第三季度GDP，特斯拉、奈飛Q3財報

本週美股銀行股（美國銀行、高盛、摩根士丹利）和科技股（特斯拉、奈飛）將繼續發佈第三季度財報業績，市場將關注第三季度的盈利情況和下個季度的前瞻性指引。除此之外，市場將關注中國第三季度的GDP數據以尋求任何經濟復甦的跡象。

15 Oct 2023