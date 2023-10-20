臺積電業績好於預期，第四季度指引樂觀，後市有望進一步上漲。

臺積電於周四美股盤前公佈了第三季度財報，其中營收錄得5467億新臺幣，同比下降10.83%，但環比增長13.7%。凈利潤錄得2108億新臺幣，同比下降25%，環比增長16%。



在上個季度的財報會議上，臺積電承認半導體產業已進入庫存調整周期，當時管理層的預期是產業整體庫存將在2023年上半年重新平衡。 但考慮到庫存整體高於歴史水平且終端需求復蘇較弱，本次下行周期遠長於預期，目前多數投資者預計整體庫存要到 2023 年底甚至2024年年初才能恢復到健康水平。



在本次財報會議上，管理層傳遞了積極的信息，例如庫存調整即將結束，個人電腦和智能手機出現需求穩定的早期跡象。 預計整體庫存水平將在 2023 年第 4 季度繼續下降，臺積電目前預計 2024 年將實現健康增長前景。



在資本支出方面，臺積電指導 2023 年資本支出接近 320 億美元，併沒有提供 2024 年任何量化指導。不過，管理層預計未來幾年資本支出增長將趨於平穩 ，且未具體提及美元金額的減少。 此外，管理層錶示，30%左右的資本密集度只是一個預測，併不是指明年，而是3-5年的時間範圍，這可能意味著 2024 年的資本支出前景好於此前預期。



在技術地位上，針對投資者對臺積電進入 N2 時代競爭力的持續擔憂，管理層在會議上特別強調，他們即將推出的 N3P 制程技術已錶現出的 PPA（Power、Performance、Area）相較於英特爾的 18A具有好的成本和技術。 更重要的是，臺積電相信其 N2將比其 N3P 和英特爾 18A 更先進，併預計其推出後將成為業界最先進的技術，有望在2025年實現量產。

第四季度業績指引更好



對於 23 年第四季度，管理層指導收入在 188-196 億美元範圍內（中點環比增長 11.1%），毛利率在 51.5-53.5% 範圍內，營業利潤率在 39.5-41.5% 範圍內。



臺積電股價近期呈現觸底反彈，昨日在財報發佈後一度高開5.8%，整體呈現高位橫盤趨勢，最終收漲3.7%。目前該股的市盈率在15.5，處於近10年來的相對低位。其領先技術地位在全球晶圓代工市場佔60%的份額，投資者看好其堅實的技術領先地位和執行力或比同行更能抓住行業的長期結構性增長。



從股價整體結構上看，昨日多頭呈現放量，併站上60日均線，均線繫統呈現金叉排列，後市進一步上行概率較大，整體策略以逢低看多為主。目標價參考110。

臺積電 (TSM – Cash) —— 日線圖

來源：CMC Markets（10月20日）



