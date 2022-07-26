特斯拉向上突破底部區間，股價今年是否還有回1000美元的可能？

特斯拉股價在5月24日觸及年內低點620美元附近，在近期股價反彈至800美元附近，反彈幅度近30%，在過去的30天整體表現優於納斯達克指數。

從特斯拉最新的二季度財報來看，特斯拉的每股收益超過預期，儘管汽車交付量因受中國疫情停工影響出現大幅下降，但收入同比增長42%。

第二季度財報顯示總營收為146億美元，而市場預期為172億美元，這歸因於平均售價的上漲。

然而，其每股收益為1.95美元，超出了1.81美元的預期，較2021第2季度同比增長91%。

特斯拉在第二季度生產了25.8萬輛汽車，交付了25.4萬輛汽車，比第一季度的564743輛减少了一半以上。

該公司將其歸因於供應鏈問題，以及工廠無法控制的關閉。 該公司還指出，6月份是該公司歷史上產量最高的月份。

特斯拉指出，第二季度自由現金流為23.5億美元，而第一季度接近40億美元，但與2021第二季度相比，同比增長超過11%。

特斯拉在致股東信中表示，在2022年第二季度，其業務繼續取得重大進展。 儘管面臨著一定的挑戰，包括有限的生產和本季度上海工廠的停產，但實現了行業內最高的營業利潤14.6%，正自由現金流6.21億美元，並在6月實現了歷史上最高的汽車生產月。

今年的積極因素

星鏈項目：在過去的許多年裏，埃隆·馬斯克一直致力於星鏈項目，目的是通過軌道上的私人衛星網絡向地球上最遙遠的空間提供互聯網。 它在2021加快了速度，星鏈現在有2000多顆衛星需要推進。 馬斯克在推特上表示，特斯拉的股東可能會從星鏈的IPO中受益。

生產方面：特斯拉通過用替代品替換晶片並重寫固件來解决晶片短缺問題。 這使特斯拉能够比大多數製造商更有效地管理生產方式。

市場方面：中國是特斯拉和電動汽車的巨大市場，據估計，2022年，中國將占這家電動汽車製造商交付量的40%，如果中國市場處理得當，這可能成為特斯拉的重要推動力。

柏林和奧斯丁的GigaFactory:2022年在柏林和奧斯丁開設的GigaFactory可以大大提高產量。 它將新增特斯拉在全球的影響力，並從現時的大約100萬輛新增到每年生產200萬輛的能力。

負面因素

雖然特斯拉是全球電動汽車市場無可爭議的領導者，但一系列競爭對手搶佔電動車市場，例如比亞迪、福特、蔚來、LUCID和RIVIAN等等。 其中比亞迪在今年6月的銷量達到134036輛，同比增長162.7%，上半年銷量超特斯拉位居全球第一。 現時比亞迪的主要銷售群體為中國大陸地區，隨著海外市場的不斷拓展，特斯拉在未來或受到更多的挑戰。 此外，福斯首席執行官預計到2025年將與特斯拉爭奪電動汽車桂冠。

在監管方面，最近，特斯拉並沒有成為監管機构的寵兒，但特斯拉在2022年的擴張計畫可能涉及各種罰款和費用，並可能受到審查，監管審查的新增至少會影響現金流和生產效率。

各大機构評級

高盛給與特斯拉買入評級，12個月目標價為1000美元，給予買入評級

科文將特斯拉目標價從700美元上調至733美元

貝倫貝格銀行將特斯拉目標價從900美元下調至850美元

富國銀行將特斯拉目標價從820美元上調至830美元，維持持股觀望評級

瑞穗將特斯拉目標價從1150美元上調至1175美元

奧本海默將特斯拉目標價從1291美元上調至1293美元

美銀證券將特斯拉目標價從900美元上調至950美元，維持中性評級

科技圖形 特斯拉TSLA——周線圖

圖片來源：CMC Markets

從周線級別來看，特斯拉自5月底以來在底部形成三角收斂區間，上周實現了技術性的向上破位，囙此價格或向上進一步延續，MACD在0軸下方形成金叉背離。

特斯拉TSLA——日線圖

圖片來源：CMC Markets

日成交量

圖片來源：雪球

上周四特斯拉股價放量突破三角盤整區間，其成交量大於前期均量，在隨後的兩個交易日出現縮量回檔，賣盤相對較小。 囙此，股價整體或仍有上行空間。 近期可關注回補缺口處和三角區間上軌的支撐750附近。 股價若回檔至該區域或繼續上行。 上方目標為圖中藍線處：950。



