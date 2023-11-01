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日元兑美元再度跌破150觸及去年10月以來高位，能抄底麼？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

01 Nov 2023, 14:25

隨着日元不斷貶值，市場均期待日本央行能做出更明顯的YCC調整力度。然而日本央行辜負了市場的期待，僅對當前10年期日債收益率的1%的上限從“硬邊界”轉變為“參照上限”。這意味着美日債券利差並未出現實質性縮小，導致資金的進一步流出，日元兑美元跌破151，10年期日債收益率觸及0.97%。


雖然日本民眾持續承受着日元貶值帶來的輸入性通脹的困擾，而國內需求的低迷也導致日本今年的通脹水平自1月以來增長乏力。在此背景下，日本央行持續保持寬鬆政策以刺激經濟，控制10年期國債收益率的上限，而這造成了匯率貶值。在犧牲匯率的情況下也未能明顯帶來物價與工資的螺旋增長，可謂是魚和熊掌均未得到。


 日本平均現金收入同比
來源：TradingEconomics（11月1日）

日本總體CPI
來源：TradingEconomics（11月1日）

因此，我們可以看出日本央行當下兩難的局面。由於當下空前的債務規模，如果日本央行大幅提高收益率則造成財務成本的迅速上升。且10年期美債收益率目前接近5%，小幅度提升收益率可能無法扭轉當下的資金外流情況。日本央行能做的僅僅是等待美聯儲加息結束後，待美國經濟走弱促使債券收益率走低，即被動的美日利差縮小。而在這一段時間，對於匯率，日本財務省能做的僅僅是通過干預，但這可能僅起到短期止血的作用，目前日元的貶值態勢難以改變。


從交易的角度來看，雖然現階段難以看到日元出現反轉態勢，但我們也需要警惕日本財務省方面的突發干預，如果日元進一步貶值跌破152甚至是更高的位置。此外，不排除日本央行在年底的會議上擴大YCC上限至1.25%或1.5%，以及美聯儲的加息週期結束落地。當下避免過分看空日元。

美元兑日元 (USD/JPY) —— 日線圖
來源：CMC Markets（11月1日）


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