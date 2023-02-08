昨日，美联储主席鲍威尔在华盛顿的经济俱乐部讲话中表示，虽然通胀压力开始减弱，强劲的美国就业数据可能意味着美联储需要继续升息路径，并预期联邦基准利率的峰值将高于此前预期。美国股市在讲话中下跌但迅速反弹，并收盘于日内高位，美元指数小幅下行。虽然美股大盘与美元均未对鲍威尔的鹰派言论做出直接反应，但这可能由于美元在上周五与周二已经对美国1月份强于预期的就业数据提前消化，引发了“买事实”的行情。从美国长期政府公债收益率的走势看，美元或仍有望在近期进一步反弹，同时，美股或有冲高回落的可能。

美元或在近期保持反弹走势

美元指数在上周触及近100的整数关口后出现反弹，主要因美国1月份非农业就业数据录得好于市场预期，美国在1月份新增就业岗位57.1万个，远高于预期值18.5万个，失业率进一步降低至3.4%，低于预期值3.6%，并低于前值3.5%。美国平均小时工资年度涨幅为4.4%，稍高于预期水平4.3%。从数据上看，劳动力市场仍然吃紧，工资涨幅虽然小于预期但仍然将给通胀造成上行压力。在上周五数据公布后，美元与美国政府公债收益率均出现大幅反弹，美元指数由此前的接近100的水平上涨至目前103以上，同时10年期美债收益率升至一个月高位3.68%。 美债收益率上涨直接受到市场对美联储联邦基准利率的预期影响。根据CME 美联储利率检测工具预测，美联储将在三月份与五月份各升息25个基点，潜在将联邦基准利率推升至5%-5.25%的区间，这较上周美联储议息会议上鲍威尔的预期高出25给基点，也是引发美国债市与美元大幅波动的根本因素。

虽然昨日鲍威尔讲话后美元未继续强势上行，但有很大可能是美国非农就业后市场已经消化了其鹰派的转向。同时由于美元指数走势上已经出现技术超卖，投资者很可能趁机进行抄底操作而继续推涨美元走升。

短期反弹或难以扭转美元的长期熊市

虽然美元在近期出现走坚的迹象，但长期趋势上仍然在下行走势中，其根本上的影响因素为美国的通胀降温趋势与美国的暗淡经济前景。首先，美国通胀数据自10月份以来连续三次回落，说明美国通胀多半已经触顶，也同时意味着美联储逐步接近升息周期的峰值。从当前除就业意外的各项其他美国经济数据看，美国消费者信息指数、美国制造业经理人指数均处于历史低位，意味着美国的消费水平与经济活动都在恶化。当前美国大公司的2022四季度财告结果显示企业利率率与营业额度增长持续下行，市盈率进一步下滑，大公司纷纷裁员。种种迹象已经说明一个事实，美国出现经济危机或无法避免。

不仅是经济数据，美国10年与2年期政府公债收益率自去年7月份以来开始倒挂，至今未有改善的迹象。从历史行情看，每次美国长短期公债收益率发生倒挂后均在此后的18月至2年内爆发金融与经济危机。

综上所述，本年度美元将随着美联储升息周期的结束与美债收益率的触顶下滑趋势而继续走弱，故近期的反弹将极大的可能是短线行情。本月的重点转折点或将是2月15日将公布的1月份CPI数据。

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