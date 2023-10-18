巴以衝突持續升級，油價再上漲，拜登表示心好累。

巴以衝突最新進展

美國總統拜登表示將於週三訪問以色列，展示對以色列的支持以及對加薩地區輸送人道援助

聯合國安理會未能通過俄羅斯提出的停火決議草案，美國、英國、法國、日本投下反對票，中國、俄羅斯、阿聯酋、加彭、莫三比克投贊成票，其餘國家棄權。

伊朗外長回應不排除參戰的可能性

加薩一醫院（基督教浸信會醫院）遭遇空襲，並造成至少500人死亡，拜登訪問約旦、埃及和巴勒斯坦領導人的行程取消。 以色列軍方表示這是傑哈德組織發動，後者否認指控。

多國民眾上街抗議加薩醫院遭到攻擊，包括美國和以色列大使館。

加薩醫院遭到空襲打亂了拜登的中東之行計劃，從拜登的表態來看他並不希望衝突進一步擴大，這次襲擊加劇了中東的複雜局勢，局面似乎朝著失控的方向發展。

回顧近兩個月事態的發展，巴以衝突的爆發明面上是巴勒斯坦和以色列不可調和的宗教和民族矛盾，背後或有更多的勢力在攪局。 追朔到7-8月時間段，事態發展遵循以下軌跡：

1. 歐佩克與俄羅斯延長減產協議，國際油價7-8月迅速拉升。

2. 拜登政府需要歐佩克增產控製油價抑制通膨， 同時與中國保持距離。 否則取消安全協助。 目的在於為明年大選獲得更多選票

3. 沙烏地阿拉伯要求美國提供民用核子技術，同時提供安全援助。

4. 美國要求推動沙以關係正常化

5. 沙烏地要求沙以關係正常化的前提是巴以和解

6. 以色列對巴以和解不同意

7. 沙烏地跳過巴以問題與美國一起推動沙以關係正常化，巴勒斯坦成棄子

8. 10月3日眾議院議長麥卡錫被罷免，因通過臨時撥款法案避免政府關門，被視為共和黨叛徒。

9. 10月 6 日沙烏地表示如果油價高企，願意在明年年初增產控製油價

10. 10月 7 日哈馬斯突襲以色列

可以說，在哈馬斯襲擊以色列之前，事情的發展正朝著拜登政府有利的方向發展，若沙以和解將為拜登明年大選帶來巨大的優勢，沙特增產控製油價，有利於美國控制 通脹。 沙以關係正常化，阿拉伯國家無法扭成一團，美國中東戰略取得顯著成果。 此外，在中國的斡旋下，沙烏地阿拉伯與伊朗在七年後恢復建交，對中國的國際地位提升有著巨大幫助。 而拜登推動沙以和解，並為沙烏地阿拉伯帶來核子技術，這將為沙烏地阿拉伯與伊朗的關係增添不確定性，因為我們知道伊朗和以色列是死對頭。

因此，我們或許能看到哪些勢力不希望沙以關係正常化，例如美國的共和黨，伊朗以及巴勒斯坦。

在拜登剛決定訪問以色列和約旦地區，便發生了醫院被襲擊的事件，造成了大量的平民死亡，混亂局勢進一步升級，導致拜登中東之行計劃被打亂。

在這次事件發生後，黃金與原油價格在10月18日繼續飆升，美國的通膨前景在年底前恐不容樂觀，這似乎是美國共和黨壟斷的石油商所希望看到的，維持高油價將帶來 更多的收益。

在可預見的未來油價會持續上漲嗎？ 從目前來看，巴以衝突隨時面臨進一步升級的可能性，或牽扯到更多的國家介入，這對中東地區的原油供應帶來不確定性。 因此，第四季油價可能持續處於高位地區，不排除現階段再次衝擊9月底高點的可能性。 西德州原油（Crude Oil WTI – Cash） 西德州原油（Crude Oil WTI – Cash） 資料來源：CMC Markets（10月18日）



