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特斯拉股價10日連漲，馬斯克重回世界首富，這場狂歡還要持續多久

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

09 Jun 2023, 12:50

特斯拉股價週四上漲 4.6% 至 234.86 美元，連續第 10 天上漲，這是去年11月以來的最高水平。在 1 月初跌至兩年來的低點後，特斯拉股價上漲近 115%，在今年上漲 12% 的標準普爾 500 指數成份股中排名第三。

根據福布斯的計算，這一反彈推動馬斯克再次成為地球上最富有的人，馬斯克的淨資產為 2202 億美元，比LVMH的董事長貝爾納·阿爾諾在周四收盤時的淨資產高出 42 億美元。

特斯拉股價的持續上漲主要驅動力為1月公佈的創紀錄的財報業績，以及馬斯克找到 Twitter 新的首席執行官，與美國、中國和其他國家的立法者保持友好關係，以及科技概念在3月的爆發。

儘管股價近期持續上漲，但當前的股價仍比 2021 年 11 月的峰值 414.5 美元低 40% 以上。

對於今年持有特斯拉的投資者來說，是一個豐收之年。然而現在的問題是，對於那些沒有參與買入特斯拉股票的投資者而言，現在入手是否已經變得太晚了？

目前，特斯拉股票的市盈率為63.35倍。與其他汽車製造商的股價相比，這顯得很高。例如，豐田目前的市盈率僅為10.79倍。福特汽車的市盈率為18.83倍，通用汽車的市盈率僅為5.36倍。

但特斯拉擁有許多其他競爭對手夢寐以求的東西。首先，據報導，它佔據了歐洲電動汽車市場20%的份額。這個數字上升到驚人的50%的美國市場。

儘管有些許炒作，例如馬斯克表明今年晚些時候（計劃第三季度末）將上市電動皮卡Cybertruck，該產品此前曾多次跳票。並且馬斯克也給出了比分析師預期高的多的產量預測，將在25-50萬輛/年。當日，市場的定價最終還是會回歸到其產量以及銷售是否能符合預期。

特斯拉股價日線級別在5日均線之上走強，成交量呈現連續放量，RSI指標有一定程度超買，目前趨勢為多頭，以逢低看多的策略為主。短期關注回調後的機遇，支撐看250均線與10日均線交匯處210附近，第二支撐參考195附近。


 
特斯拉 Tesla —— 日線圖
來源：CMC Markets（6月9日）


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