特斯拉業績不及預期大跌4.8%，納指再度走弱，後市如何看待？

特斯拉公佈的 23財年第三季度營收為 233.5 億美元，環比下降 6%，同比增長 9%，低於FactSet預期的 241.88 億美元。



公司總毛利率為 17.9%，與FactSet預期的 17.9% 一致。 上個季度為 18.2%，去年同期為 25.1%。



非 GAAP 汽車毛利率為 16.3%，低於FactSet 預期的 17.6%。 上個季度為18.1%，去年同期為 26.8%。



非 GAAP 攤薄後每股收益為 0.66 美元，低於FactSet預期的 0.73 美元。



特斯拉將利潤率下降的原因歸結於：平均售價下降、Cybertruck、人工智能和其他研發項目推動的運營費用增加、與工廠升級相關的生產爬坡成本和閑置成本以及外匯的負面影響 。



第三季度交付43.5萬輛汽車，環比下降7%，生產了43萬輛汽車，環比下降10%。產量下降的主要原因在於工廠升級造成的停工。



對於Cybertruck方面，特斯拉錶示在德克薩斯州超級工廠開始試產 Cybertruck，併相信該車今年仍有望實現首次交付，計劃於11月30日開始。



中國工廠方面，特斯拉錶示，除了第三季度按計劃停工外，其上海工廠已連續幾個季度成功接近滿負荷運行，併且該公司預計周生產開工率不會出現有意義的增長。

由於營收和利潤均不及預期，特斯拉股價收盤下跌4.78%，併在盤後繼續下跌4.24%，盤後最新價格為232.4美元。納斯達克100受其拖纍收跌1.41%，納指100期貨周二開盤繼續延續疲弱態勢，小幅下跌0.2%。



從特斯拉當前的股價走勢來看，7 – 10月整體呈現震蕩走勢，下方多頭結構支撐暫時有效，昨日股價小幅呈現放量，短期空頭佔優。投資者需關註後兩個交易日股價能否守住趨勢線支撐，若出現破位下跌，或意味著股價再次挑戰8月低點210附近。



基本面的不確定性因素在於電動車競爭加劇造成的進一步降價幅度可能超過預期，包括宏觀環境的不確定性造成的需求的下滑。然而，一些利好因素可能會支撐股價，例如新產品發佈早於市場預期（第三代平臺車輛），Cybertruck如期交付，完成全年交付目標，利率觸頂以及未來的降息預期恢復消費者信心等。

特斯拉 （TSLA – Cash）—— 日線圖

來源：CMC Markets（10月19日）



納指100走勢整體呈現震蕩，節奏與科技龍頭股（特斯拉、英偉達、蘋果等）基本保持一致。目前指數來到20日均線支撐附近，且此處為9月下旬的底部平臺區域支撐。關註此處是否止跌企穩，若失守或再次挑戰14500附近。

納斯達克100 （NDAQ 100 – Cash）—— 日線圖

來源：CMC Markets（10月19日）



