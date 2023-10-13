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特斯拉第三季度財報業績前瞻

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

Best in-house analyst award (dark version)

13 Oct 2023, 12:50

美國大型科技公司財報將於 10 月 19 日（亞太時間）美國股市收盤後，以 Netflix 和 Tesla 拉開帷幕。 在十月份大型科技股普遍反彈的背景下，投資者可能會消化第三季度強勁的盈利結果。 因此，在美國科技股兩個月暴跌後，它們的盈利結果將對市場情緒至關重要。 特斯拉的利潤率將成為其財報中的關鍵參數。 以下是這家科技巨頭正在醖釀的潛在趨勢以及對其第三季度盈利結果的潛在影響。

 

第二季度回顧


由於降價和銷售增長放緩，特斯拉在過去兩個季度失去了增長動力。 第二季度，這家電動汽車製造商公佈了創紀錄的汽車交付量，但利潤率下降了 9.6%。 特斯拉公佈營收249.3億美元，同比增長47%。 每股收益為0.91美元，較去年同期增長20%。 淨利潤達到27億美元，比去年同期增長20%，但較2022年第二季度的59%增幅大幅放緩。

 

汽車銷量大幅放緩


特斯拉第三季度交付了 435,059 輛電動汽車，遠低於預期的 461,640 輛。 汽車交付量同比增長 26.5%，是 2022 年第二季度以來的最慢增速。該公司表示，“正如最近的財報電話會議所討論的那樣，銷量連續下降是由於工廠升級計劃停工造成的”。 但維持2023年180萬輛汽車交付量的指引。然而，汽車銷售放緩和持續降價可能會進一步擠壓第三季度的利潤率。

 

在華銷售面臨挑戰


特斯拉麪臨着中國市場需求疲軟和激烈競爭的挑戰，中國市場佔其第二季度銷售收入的23%。 中國乘聯會數據顯示，9月份特斯拉國產電動汽車銷量同比下降10.9%。 同期 Model 3 和 Model Y 的銷量環比下滑 12%。


除了經濟放緩的需求外，中國最大的電動汽車製造商比亞迪正在蠶食特斯拉在中國的市場份額。 第三季度，比亞迪交付了824,001輛汽車，其中431,603輛是電動汽車，而特斯拉的汽車交付量為435,059輛，這是兩家公司歷史上最接近的數字。

 

Cybertruck 和 Dojo 項目


Cybertruck和人工智能開發，即所謂的Dojo項目，可以被視為推動特斯拉未來增長的關鍵領域。 在第二季度財報電話會議上，首席執行官馬斯克表示，該公司將於今年開始交付 Cybertruck，預計明年將“大量”交付。 該公司將向 Dojo 投資 10 億美元，這是一台支持人工智能訓練的超級計算機，旨在幫助其自動駕駛 (FSD) 系統。 然而，這兩項先進技術在貨幣化方面並未取得有意義的進展。

 

彭博社第三季度預測

每股收益：0.748 美元，同比-7.57%
營收：243.9億美元，同比-2.18%
淨利潤：26.42億美元，同比-7.90%


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