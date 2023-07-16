一週展望：特斯拉、奈飛財報來臨！中國第二季度GDP

上週主要產品漲跌幅

來源：CMC Markets

本週重要經濟事件和數據

中國第二季度GDP —— 週一

中國經濟在第一季度出現了反彈，GDP季環比增長2.2%。增長是由去年 12 月放鬆新冠限制後中國經濟重新開放推動的。今年第一季度零售額也強勁反彈，但由於農曆新年以來經濟活動大幅放緩，消費的反彈在第二季度似乎已經失去了增長動力。

5月份中國社會消費品零售總額同比增長12.7%，增速低於4月份的18.4%。 4 月份的快速增長得益於去年同期基數較低的推動，當時新冠疫情封鎖導致零售額下降 11.1%。因此，雖然我們看到零售銷售有所改善，但實際上的增長並不強。 6月份，市場預計社會消費品零售同比增速將放緩至3%。

中國最近的通脹數據凸顯了需求疲軟。 6 月份生產者價格同比下降 5.4%，創 2015 年以來最大降幅。與此同時，6 月CPI 同比跌至兩年低點 0%。

得益於去年同期疫情封鎖帶來的較低的基數，市場預期中國第二季度GDP同比增長7.3%，但環比預期放緩至0.6%。市場預期6 月份規模以上工業增加值同比增長 2.7%，低於 5 月份的 3.5%。

美國6月零售銷售 —— 週二

美國第二季度前兩個月零售額增長穩定，4 月份環比增長 0.4%，5 月份環比增長 0.3%。與此同時，消費者信心一直在增強，而通脹預期一直在下降，消費市場的穩定支撐著美聯儲在7月進一步加息的預期。

儘管人們擔心製造業放緩可能會拖累更具彈性的服務業，但由於就業市場強勁，市場預計 6 月份零售銷售將環比增長 0.4%。

特斯拉財報 —— 週三（盤後）

特斯拉於 4 月 19 日公佈了第一季度業績，營收、利潤和總毛利率均低於預期，導致該公司股價回落。到 4 月底，該股已在 150 美元左右築底。此後，該股已上漲 80% 以上。截至7月14日收盤，股價為 281.38 美元。自 5 月 26 日起，特斯拉股價連續 13 天上漲，有報導稱包括福特、通用汽車、大眾和梅賽德斯在內的許多同行將採用其美國充電標準。

第二季度，特斯拉繼續調整汽車價格，根據市場力量提高或降低價格。結果，特斯拉在第二季度的交付再創歷史新高，交付了 466,140 輛汽車，同比增長83%

在第一季度，特斯拉由於降價和原材料、商品、物流和維護成本的上升，毛利率從一年前的29.1%大幅下降至 19.3% 。其一季度的自由現金流從去年同期的22.28億美元大幅下降至4.41億美元。因此，特斯拉必須保持著持續高增的銷售以彌補利潤率的損失。我們雖然看到了二季度的交付數據創出新高，該數據也支撐著股價來到了280美元以上。但該數據的強勁是建立在去年同期上海封鎖造成的低基數。因此，投資者將面臨一種擔憂，特斯拉的銷量能否在下半年經受住全球需求放緩的挑戰，利潤率的下滑是否能支撐股價繼續走高，以及特斯拉能否在今年實現馬斯克在不久前所說的全自動駕駛。

彭博社預期特斯拉第二季度營收為244.8億美元，EPS預期為0.71美元。

奈飛財報 —— 週三（盤後）

儘管第一季度業績導致 Netflix 股價短暫下跌，但該流媒體平台股價自5月以來迎來飆升。自年初以來累計漲幅超50%。該公司第一季度收入為 81.6 億美元，每股利潤為 2.88 美元， 用戶數量的增長也令人失望，增加了 175 萬，低於預期的 241 萬，達到 2.325 億。至於第二季度，隨著 Netflix 在5月推出付費共享服務，其訂戶數量可能會再次出現下降。除亞太地區外，所有地區的用戶數量均低於市場預期，其中拉丁美洲的用戶數量下降了 45 萬，但亞太地區 146 萬的增長抵消了這一下降，目前該措施已在部分國家和地區取消。

即便如此，Netflix表示，預計 2023 年全年將產生 35 億美元的自由現金流，高於此前預期的 30 億美元。短時間的用戶數量減少可能不會過度減緩可持續現金流和穩定利潤率的總體趨勢。彭博社預期奈飛在第二季度營收為82.7億美元，EPS預期為2.9美元。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：中國第二季度GDP

中國6月社會消費品零售總額

中國6月規模以上工業增加值

中國6月城鎮調查失業率

美國7月紐約聯儲製造業指數



週二：美國6月零售銷售

加拿大6月CPI

美國6月工業產出

美國7月NAHB房產市場指數

澳聯儲7月貨幣政策會議紀要



週三：新西蘭第二季度CPI

英國6月CPI

特斯拉、奈飛、高盛財報



週四：中國7月LPR利率

澳大利亞6月失業率

美國7月費城聯儲製造業指數

台積電財報



週五：日本6月CPI

本週重要產品關注

納斯達克100指數 （NDAQ 100 Cash） —— 週線圖

來源：CMC Markets（7月16日）

納斯達克100指數上週衝高觸及自去年1月以來的高點，可看出15700附近為21年11月 – 22年1月的平台阻力區域。週線級別納指100觸及上行通道的阻力關口附近。上週五價格衝高回落，投資者需觀察價格本週能否突破該阻力區域，若失敗或出現短期修復，下方支撐：15100。

特斯拉（TSLA） —— 日線圖

來源：CMC Markets（7月16日）

特斯拉股價週五衝高回落，目前價格仍在5日均線之上呈現縮量上漲態勢。上方284為一個短期阻力區域，考慮到近期股價的走勢主要由交付量的超預期增長推動，目前該利好已經被基本消化，投資者或將注意力更多的集中在其利潤率上，若出現不及預期不排除可能面臨一定的短期修正風險。下方支撐：265 – 266。

Netflix (NFLX) —— 日線圖

來源：CMC Markets（7月16日）

奈飛近期股價與納指100走勢基本趨同，週五衝高收陰，該位置也為2022年2月的跳空下跌的阻力區域附近。從圖形結構上看，其股價近期的走勢開始出現放緩，投資者需觀察價格突破460的阻力，若失敗不排除在此處面臨一定的調整需求。

現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（7月9日）

現貨黃金在過去的兩個交易日漲勢放緩，價格在1960上方面臨一定的阻力。美元指數近期的連續下跌助推了黃金走高，當前黃金的策略仍以逢低看多為主，首先關注5日均線支撐1945附近，第二支撐為1935。



