電動汽車降價對特斯拉和福特的股價有何影響?

在2022年大幅下跌後，特斯拉的股價在1月觸及低點101.84後飆升近97%。這主要得益於Model 3和Model y的降價。福特在宣布降價後也出現了上漲，但高昂的鋰成本可能會削弱該行業的利潤潛力。

電動汽車零售價格的下調給特斯拉的股價帶來了可喜的提振。該公司於1月13日宣布，將大幅削減Model 3和Model Y車型的成本。自那以來，特斯拉1月在華的銷量達6.6萬輛，創歷史最好成績，該公司股價上漲了55.2%。

特斯拉的股價復甦是由於該公司第四季度的收益好於預期，也是該公司有史以來最好的季度業績。 1月25日，特斯拉公佈，截至2022年12月的三個月，其總收入為243億美元，每股收益為1.19美元。這兩個數字都超出了分析師的預測，根據Refinitiv的數據，這兩個數字分別為241.6億美元和1.13億美元。

其他積極的消息是，特斯拉預測2023年汽車產量將達到創紀錄的180萬輛。這將比2022年的產量增加30%。

總體而言，今年1月是特斯拉股價兩年多來表現最好的一個月。對於首席執行官埃隆·馬斯克來說，銷量的增長和股價的反彈是令人鼓舞的消息，並且他上週被判無罪，他被控在2018年發布誤導性推文欺騙投資者。

福特在1月底宣布，將對其野馬Mach-E車型實施降價，降幅最高達9%。

消息傳出後，福特的股價在1月30日最初下跌了2%。然而，在那之後的一周，它反彈了2.6%，這表明降價可能會讓投資者受益。

福特在2月2日的電話會議上描繪了一幅不那麼樂觀的畫面，因為第四季度利潤低於預期。

電動汽車是福特未來戰略的重要組成部分。該公司表示，希望到今年年底每年生產多達60萬輛野馬Mach-E，到2026年將規模擴大到200多萬輛。該公司計劃到2024年推出7款新型電動汽車。

鋰價格

鋰對電動汽車電池的製造至關重要，其成本在過去一年大幅飆升，抑制了利潤。為特斯拉供應稀土的Albemarle儲能部門主管埃里克•諾里斯(Eric Norris)表示，該公司呼籲價格保持在高位，“以支持承擔這些投資風險所需的激勵措施”。

最近，通用汽車宣布將向內華達州的一個鋰礦投資6.5億美元，這是同類交易中規模最大的一筆。這筆投資可以確保通用汽車每年生產多達100萬輛電動汽車所需的原材料，並使其免受成本上升的影響。

除了供應方面的挑戰，電動汽車市場還將繼續增長。根據《財富》商業觀察，到2028年，它的價值將達到1.3萬億美元，年復合增長率為24.3%。

通用汽車是提高電動汽車產量的公司之一，計劃在未來18個月內生產40萬輛電動汽車。 CFRA分析Garrett Nelson預測，到2025年，將有超過100款汽車進入美國市場。他在雅虎財經看到的一份報告中寫道:“我們認為市場過度飽和的風險非常高，一場行業價格戰應該會對利潤率構成壓力。”

股價分析

特斯拉 TSLA —— 日線圖（2月7日）

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事實上，即使特斯拉在實行降價後實現了短暫的銷量暴增，疊加第四季度財報的優異表現促使股價大幅度反彈，但未來前景仍然不能過於樂觀。事實上，特斯拉的銷量主力軍Model 3和Model Y在推出後長時間沒有進行更新換代，而它們正被競爭對手逐步追趕。在沒有出現真正的改款車型之前，特斯拉利用降價吸引消費者，但這種做法並不是長久之計。而其降價的方式也傷害了老車主的利益。不過從其在華取得的結果來看無疑是有效的，從中國新能源車1月銷量的成績來看，除了比亞迪穩居榜一創出150,164輛的傲人成績，新勢力蔚小理除理想汽車均表現不佳，蔚來1月賣出8,506輛，而小鵬汽車僅賣出5,218輛。

特斯拉股價在2月6日收盤在194.76美元，價格在200附近具有一定的阻力。該位置也為去年11月和12月的高點。因此，若價格不能有效突破該水平或面臨一定的調整空間



