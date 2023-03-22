電動汽車價格戰會削弱特斯拉的股價嗎？

隨著多家新能源汽車製造商在中國這個全球最大的電動汽車市場降價，競爭將會進一步加劇。特斯拉可能會面臨來自國內企業的壓力，尤其是在政府補貼結束後，銷售增長可能面臨放緩的情況。

由特斯拉引發的中國電動汽車價格戰仍在繼續，寶馬和大眾成為最新加入競爭的汽車製造商。

3 月初，寶馬將其 BMW i3 在中國降價了近 10 萬元人民幣。一周之內，大眾汽車也跟隨效仿，將多款車型的價格降低了 4萬人民幣。

寶馬降價的決定導致中國新能源汽車公司的股票大幅拋售，包括比亞迪 [1211.HK]、蔚來汽車 [NIO]、理想汽車 [LI] 和小鵬汽車 [XPEV]。

寶馬股價今年迄今上漲 13.8%，但過去一個月下跌 4.8%。大眾汽車股價在相應期間上漲了 3.5%，下跌了 9.2%。

降價可能打擊投資者的信心



當特斯拉去年 10 月開始在中國降價時，目的是刺激市場的需求。根據招商銀行國際的數據，在年底進一步降價之後，1 月 9 日至 15 日期間的銷售額同比增長 76%，但此後需求停滯。中國乘聯會數據顯示，2 月份特斯拉的銷量增速同比放緩至 32%。

摩根士丹利分析師亞當·喬納斯寫道：“與早些時候引發強烈需求反應的降價不同，這一輪沒有看到後續行動，因為消費者等待進一步降價。”

喬納斯在 3 月 10 日發布的一份報告中表示，需求放緩正在打壓投資者的信心。需要在第二季度實現銷售增長才能重拾信心。然而，長期的價格競爭可能會加劇消費者在下訂單時的猶豫。一場全面的價格戰將促使消費者保持觀望，等待更多促銷活動和折扣的到來。

令特斯拉雪上加霜的是，中國電動汽車市場的領導者比亞迪在 2 月底和 3 月份再次降低了某些車型的價格。

缺乏政府補貼可能會阻礙銷售持續增長



過去幾年，國家補貼一直在推動中國的電動汽車銷量，電動汽車購買者補貼於 2010 年首次推出，原定於 2020 年結束，但由於疫情的因素，補貼延長至 2022 年 12 月 31 日。

ING 大中華區首席經濟學家Iris Pang認為，隨著電池成本上升，汽車製造商將不得不繼續提供折扣以維持銷售，除非中國政府再次開始提供補貼。但目前財政負擔已經增加，政府可能不希望在經濟復甦時通過補貼來提振消費。

如果不會有進一步的刺激措施，Pang 預計電動汽車的市場份額將從去年的 26% 略微上升到 2023 年的 27.5%。但如果政府真的重新引入補貼，這一份額可能會上升 30%以上。

特斯拉的股價昨日跳空高開，並突破底部盤整區域，從結構上看仍處於反彈趨勢之中。從整體均量上不及1-2月，若價格後續能持續放量或推升股價進一步挑戰2月高點216。

特斯拉 TSLA —— 日線圖（3月22日）來源：Investing.com

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